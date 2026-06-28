話說得愈多、關係愈糟？醫揭高情商溝通5步驟：真正高明的人懂得「適時閉嘴」

真正高明的人，不需要出手

第一步，是觀察。

第二步，是稱讚。

第三步，是在不同意見出現時，不急著把反對聽成否定。

第四步，是練習表達自己的情緒，同時不把情緒變成別人的責任。

如果這四步慢慢練熟，你會開始進入第五步。

第五步，是看懂別人的情緒能力到哪裡。

這一步很關鍵。

因為當你開始懂得觀察、回應、穩住自己，也能把情緒說清楚之後，你會慢慢發現一件事：

很多人其實連第一步都做不來。

他們不太觀察別人。

不太知道別人在意什麼。

不太會給出正向回饋。

也不太能在意見不同時，穩住自己的自尊。

有些人一被反對，就覺得自己被攻擊。

有些人一失望，就希望別人立刻補償。

有些人一有情緒，就把情緒丟進關係裡，要對方接住。

也有些人明明很痛苦，卻完全說不出自己到底怎麼了。

這時候，你會開始看見人際關係裡真正的差異。

差異不只在於誰比較會說話。

更在於誰比較能承接情緒。

🧭 有些人可以談感受，有些人只能談事情

在人際互動裡，最容易讓人挫折的地方，是你以為自己已經說得很清楚了，對方卻完全接不到。

你說：「我其實有一點失望。」

對方聽成：「你在怪我。」

你說：「這件事對我有意義。」

對方聽成：「你要我照你的意思做。」

你說：「我希望我們可以再討論一下。」

對方聽成：「你是不是不滿意我？」

這時候，問題不一定出在你說得不夠好。

有時候，是對方能承接的層次就在那裡。

有些人可以談感受。

有些人只能談事情。

有些人可以討論關係。

有些人一談關係，就覺得自己被審判。

有些人可以聽見你的失望。

有些人只能立刻防衛，急著證明自己沒有錯。

第五步，就是要開始辨認這件事。

這個人能不能談情緒？

這個人能不能承接不同意見？

這個人能不能聽見我的感受，而不立刻變成自我防衛？

這個場景適不適合談內在？

這段關係有沒有足夠空間，容納真實的表達？

當你開始這樣看，人際互動會變得清楚很多。

因為你不會再用同一種方式，對待所有人。

🎯 真正的能力，是知道話要說到哪裡

很多人以為會說話，就是把話說得漂亮。

其實，高階的人際能力，是知道話要說到哪裡。

有些人可以聽懂細膩的情緒，你就可以多談感受。

你可以說：「這件事我有點在意，因為我感覺自己好像沒有被放進討論裡。」

對方如果有能力承接，他可能會回：「我懂，你在意的不是結果，而是過程裡有沒有被一起考慮。」

這種人，可以談情緒。

但有些人聽到這句話，只會緊張。

他會急著說：「我又沒有故意排除你。」「你想太多了吧。」「你怎麼每次都這麼敏感？」

這種時候，你可能就要知道，這個人暫時沒有能力接住這麼深的感受。

你可以退回事情層面：「那我們先確認，下次類似的決定，要不要先一起討論再決定。」

這不是放棄溝通。

這是一種判斷。

有些人適合談感受。

有些人適合談規則。

有些人適合談流程。

有些人適合談界線。

有些人暫時只能談結果。

真正高明的人，不會硬把情緒塞給一個無法承接的人。

因為他知道，那只會讓兩個人都更挫折。

🧩 情緒能力，也是一種人際分辨力

第五步練到後來，你會慢慢看出不同人的情緒能力。

有些人不觀察別人，但希望別人理解自己。

有些人不稱讚別人，卻很需要被肯定。

有些人不能接受不同意見，卻覺得自己只是很有原則。

有些人不會表達失望，只會冷掉、酸人、消失。

有些人一說感受，就要別人立刻負責。

有些人嘴上說「我只是講我的感覺」，但實際上期待對方因為他的感覺而改變決定。

這些能力差異一旦被看見，你就會比較不容易被捲進去。

以前，別人一不高興，你可能立刻緊張。

以前，別人一沉默，你可能馬上自責。

以前，別人一失望，你可能很快想要補償。

以前，別人一反對你，你可能急著證明自己沒有錯。

可是第五步之後，你會開始多一點停頓。

你會想：

這是他的情緒，還是我的責任？

這是不同意見，還是人格攻擊？

這是可以討論的摩擦，還是對方正在防衛？

這個人現在需要理解，還是需要清楚的界線？

我現在要談感受，還是要回到事實？

這個停頓，就是人際商數開始長出來的地方。

🌿 越看得懂，越不需要操控

這裡有一個很重要的反轉。

當你越能看懂別人的情緒位置，你其實越不需要使用情緒操控。

因為你知道什麼話對方聽得進去。

你知道什麼話會讓對方進入防衛。

你知道什麼時候可以談感受。

你知道什麼時候需要停下來。

你知道什麼人可以靠近。

你也知道什麼人只能保持距離。

這不是冷漠。

這是一種成熟。

很多人會在人際關係裡受傷，是因為他一直用自己期待的深度，去要求對方回應。

他很想談感受。

可是對方只能談對錯。

他很想談關係。

可是對方只想談誰有道理。

他很想談受傷。

可是對方只聽得見指責。

這時候，如果你沒有第五步的能力，就會一直撞牆。

你會覺得：

我都說了，為什麼他不懂？

我都表達了，為什麼他還是這樣？

我都那麼努力溝通，為什麼關係還是卡住？

但第五步會讓你看見：

有些人不是你再努力一點，他就能承接。

有些關係不是你再說清楚一點，就會變成熟。

有些場景不是更真誠就能解決，還要看權力、位置、責任與資源。

這就是第五步的功力。

看懂局勢。

⚖️ 面對同儕，很多時候只需要清楚

當你面對同儕、朋友、伴侶，或者相對平等的關係時，前四步通常很有用。

你可以觀察。

可以稱讚。

可以穩住自己。

可以表達情緒。

也可以邀請對方一起討論。

因為平等關係裡，雙方有機會互相修正。

只要對方也有一定的情緒能力，很多摩擦都可以慢慢談開。

你可以說：「我剛剛那句話可能講得太快，我想重新說一次。」

也可以說：「我知道你不是故意的，但我聽到時確實有點失落。」

還可以說：「我想確認一下，我們現在是在討論事情，還是其實彼此都有情緒？」

這些話都很有用。

它們會讓關係多一點清楚，也讓情緒有地方可以落下。

可是，這一套不是在所有場景都適用。

尤其當權力不對等時，事情就會變得不一樣。

🏢 權力不對等時，情緒要翻譯成結構

第五步也會讓你看見一個更現實的問題：

有些場景不是單純的人際互動。

有些場景裡，有權力。

例如職場。

主管掌握考績。

老闆掌握薪水。

前輩掌握資源。

甲方掌握案子。

制度掌握去留。

在這種情境裡，如果你只談情緒，有時候會很危險。

你說：「我覺得很有壓力。」

對方可能回：「大家都有壓力。」

你說：「我覺得不公平。」

對方可能回：「職場本來就不可能完全公平。」

你說：「我覺得自己沒有被尊重。」

對方可能回：「你先把事情做好再說。」

這時候，你會發現，情緒語言在權力結構裡常常失效。

不是因為你的感受不重要。

而是因為這個場景需要另一種語言。

你要把情緒翻譯成結構。

「我壓力很大」可以翻成：「如果今天新增這項任務，原本A案的時程需要往後調整。」

「我覺得不公平」可以翻成：「如果這件事由我負責，我需要同步擁有相對應的資訊權與決策權。」

「我撐不住了」可以翻成：「以目前人力與時間，這個目標無法穩定完成，需要調整範圍或增加資源。」

這不是壓抑情緒。

這是讓情緒背後的需求，進入對方能聽懂的語言系統。

在親密關係裡，你可以談感受。

在職場權力結構裡，很多時候要談權責、時程、資源、風險與界線。

這也是第五步的重要能力。

知道場景。

🪞 小心優越感

第五步也有一個危險。

當你開始看懂別人的情緒能力，很容易出現一種優越感。

你會覺得：

他連觀察都不會。

他根本不懂情緒。

他一被反對就防衛。

他只會把壓力丟給別人。

他根本沒有能力談關係。

這些判斷有時候可能是對的。

但如果你太沉迷於這種判斷，就會慢慢變成另一種控制。

你開始替別人分類。

替別人下結論。

替別人決定他能談到哪裡。

甚至把自己的理解，變成居高臨下的位置。

所以第五步一定要有一個煞車。

我可以判斷局勢，但不能把人定死。

我可以辨認能力差異，但不能用能力差異羞辱別人。

我可以選擇說到哪裡，但不必因此看不起對方。

真正高階的人際商數，不是看穿別人之後掌控別人。

真正高階的人際商數，是看懂之後，知道自己要怎麼放置。

要靠近，還是退一步。

要談情緒，還是談事實。

要繼續解釋，還是停止說服。

要給空間，還是畫界線。

要進入關係，還是保護自己。

這就是第五步。

🌿 真正高明的人，不需要出手

如果前四步是基本功，第五步就是局勢感。

你開始知道：

不是每個人都能談情緒。

不是每段關係都能談到深處。

不是每個場景都適合真心剖白。

不是每一次摩擦都需要立刻解決。

也不是每一份失望，都要變成對方的責任。

你越懂情緒，就越知道什麼時候不要使用情緒。

你越懂關係，就越知道什麼時候不必急著靠近。

你越懂權力，就越知道什麼時候要把感受翻譯成結構。

所以，真正高明的人，不需要一直出手。

他不需要一直說服。

不需要一直證明。

不需要一直讓別人懂。

也不需要把每一次互動都變成情緒拉扯。

因為他已經知道：

有些話，可以說。

有些話，要換一種方式說。

有些話，說到這裡就好。

有些關係，保持清楚比追求被理解更重要。

這不是冷淡。

這是一種成熟的人際穩定。

情緒能力練到最後，不是為了贏過誰。

而是讓自己在關係裡更清楚。

我知道你在哪裡。

我也知道我在哪裡。

我看見你的能力與限制。

也看見自己的需要與邊界。

所以我不必操控你。

也不必讓你負責我。

我可以選擇怎麼說、說到哪裡、停在哪裡。

這就是第五步。

看懂情緒。

看懂關係。

看懂場景。

也看懂，什麼時候不需要再用力。

（本文出自「阿柏醫師的喃喃自語」臉書粉專【如何情緒勒索一個愛你的人？之五】，未經同意禁止轉載）