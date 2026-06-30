「不是想死，只是覺得不再醒來也沒關係」心理師：你不是脆弱，只是撐太久了

作者：賴聿軒（諮商心理師）

有些人會這樣形容自己：不是想死，也沒有打算傷害自己。只是如果哪一天不用再醒來，好像也不會太可惜。說出這句話的時候，他們通常會趕快補一句：「我真的沒有要做什麼。」似乎很擔心一不小心，就被誤會成很嚴重。

其實，這樣的狀態並不少見，只是很少有人知道該怎麼說。你可能還在生活裡，能上班、能回訊息、事情也都有完成，旁人看不太出來你有什麼不對勁的地方。連你自己有時候都會說服自己：「應該還好吧。」、「再撐一下就過去了。」但你心裡其實知道，那份累不是一天兩天的事了。

這不是想死，而是一種常見的心理狀態，對生活慢慢失去連結的感覺。很多人一聽到「不想活」，腦中就會浮現各種嚴重的想像。但更多時候，這句話真正想說的其實是：「我不知道一直這樣撐下去到底是為了甚麼？」

你可能已經努力很久了。撐著工作、撐著角色、撐著別人的期待，也撐著一個「我不能倒下來」的自己。久了，不一定會大哭或崩潰，反而是一種說不上來的空。沒有特別痛苦，也感受不到期待。

很多走到這裡的人，都不是不夠努力，相反地，他們往往是那種很會照顧別人、也很習慣把自己的感受放後面的人。情緒可以晚點再處理，疲憊先撐過去就好，需求嘛…好像也沒那麼重要。只是身體和心理，其實都有極限。當承載太久，身體會用一種很安靜的方式提醒你：「我真的有點撐不住了。」

那這樣的狀態，需要立刻做什麼嗎？

我想在這裡慢慢說清楚。如果現在你有很明確的自殺念頭、計畫，或覺得自己可能會傷害自己，那不是猶豫的時候，而是需要立刻尋求協助、確保安全。但如果你比較像是：還在生活裡，卻對生活沒有什麼感覺；不想活，但也沒有真的想死。那你其實正站在一個，可以被陪著整理、需要被理解、適合心理諮商介入的地方。

心理諮商存在的其中一個意義，不是因為你已經很糟，而是因為你已經一個人撐了太久。

你不需要先替自己貼任何標籤

很多人會問：

「我這樣算不算憂鬱症？」

「沒有生病，來諮商是不是太誇張？」

但心理諮商，本來就不是一個用來證明「你夠不夠嚴重」的地方。

有時候，只是有人願意陪你一起把話說完，陪你慢慢釐清這份疲憊從哪裡來，就已經很重要了。

如果你看到這裡，心裡有一點點被說中，想對你說的是：

你不需要馬上做決定。

也不需要立刻給自己答案。

也許你可以只是誠實地問問自己：「我是不是已經撐很久了？」

不想活，但也不想死，不是脆弱。

那往往是一個人，真的需要被好好接住的時刻。

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（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「不想自殺，但也不想活-有時候，我們只是太累了」，未經同意禁止轉載。）