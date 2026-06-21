憂鬱症陪護的5大原則！這些常見錯誤千萬不要做
如果你身邊有人正在經歷憂鬱症，你可以這樣陪他：
1. 先理解，而不是急著給建議
2. 穩定陪伴，比說大道理更重要
3. 協助建立規律生活（睡眠、飲食）
4. 鼓勵但不強迫尋求專業幫助
5. 照顧好自己，避免情緒被拖垮
——這篇文章會用心理學研究＋實務經驗，帶你一步一步搞懂「憂鬱症陪護」到底該怎麼做。
憂鬱症陪護怎麼做？5個實用原則
憂鬱症陪護，指的是非專業者（家人、伴侶、朋友）在日常生活中提供情緒支持與實際照顧。
根據美國精神醫學學會（APA）指出，社會支持是影響憂鬱症復原的重要因子之一（American Psychiatric Association, 2020）。
1. 傾聽 > 解決問題
很多人第一反應是：「你不要想太多」「出去走走就好了」
但心理學研究（Rogers, 1957）指出：👉 被理解，比被解決更重要
你可以這樣說：
⠂「我在這裡，你可以慢慢說」
⠂「這聽起來真的很難受」
2. 接納情緒，而不是否定它
憂鬱症不是「想開一點」就能解決的。
研究顯示，情緒被否定會增加羞愧與自責感（Linehan, 1993）。
❌「別想那麼多」
⭕️「你這樣覺得是有原因的」
3. 協助建立「低門檻生活」
憂鬱症患者常會出現：
⠂無法起床
⠂沒食慾
⠂失眠或嗜睡
你可以幫助他：
⠂一起吃一餐（不用要求多）
⠂陪他出門5分鐘就好
⠂設定「超小目標」
👉 重點：不是變好，而是先「動一點點」
4. 鼓勵尋求專業協助（但不要逼）
根據世界衛生組織（WHO），中重度憂鬱症需要心理治療或藥物介入。
⭕️ 你可以這樣引導：
⠂「我們可以一起找心理師看看」
⠂「不舒服這麼久，其實可以找人聊聊」
❌ 避免：
⠂「你一定要去看醫生」
⠂「不看就是你不努力」
5. 陪伴不是犧牲，你也需要界線
很多陪伴者最後會出現：👉 情緒耗竭（compassion fatigue）
研究（Figley, 1995）指出，長期照顧他人可能導致：
⠂焦慮
⠂失眠
⠂情緒崩潰
所以你需要：
⠂保留自己的休息時間
⠂找人傾訴（朋友／心理師）
⠂接受「你無法拯救一個人」
憂鬱症陪護常見3大錯誤
錯誤1：把自己當心理師
👉 陪伴 ≠ 治療
你不需要分析他的童年或人格
錯誤2：過度正能量
研究顯示，強迫正向思考會加重反效果（Wood et al., 2009）
❌「你要正面一點」
👉 只會讓對方更自責
錯誤3：把對方的情緒當成自己的責任
👉 你可以陪，但不能替他活
什麼情況一定要尋求專業幫助？
如果出現以下狀況，請不要只靠陪伴：
⠂有自傷或自殺念頭
⠂長期無法正常生活
⠂情緒持續低落超過2周以上
👉 建議尋求：
⠂心理師（談話治療）
⠂身心科醫師（評估藥物）
FAQ｜憂鬱症陪護常見問題
Q1：我不是專業人士，陪伴會不會沒用？
👉 有用。研究證實「穩定的支持關係」本身就具有療癒效果。
Q2：他都不講話，我還能做什麼？
👉 陪在旁邊就好
沉默的陪伴，也是一種支持。
Q3：我陪到很累，正常嗎？
👉 很正常，這叫「照顧者疲勞」
你需要休息，而不是撐著。
Q4：可以強迫他去看醫生嗎？
👉 不建議，除非有立即危險
否則容易破壞信任關係
結語｜你不用完美，但你的存在很重要
憂鬱症陪護，從來不是「做對所有事情」，而是讓對方知道：
👉 「在他最糟的時候，還有人願意留下來。」
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「憂鬱症陪護的5大原則！這些常見錯誤千萬不要做」，未經同意禁止轉載。）
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