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憂鬱症陪護的5大原則！這些常見錯誤千萬不要做

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示意圖／Ingimage
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如果你身邊有人正在經歷憂鬱症，你可以這樣陪他：

1. 先理解，而不是急著給建議

2. 穩定陪伴，比說大道理更重要

3. 協助建立規律生活（睡眠、飲食）

4. 鼓勵但不強迫尋求專業幫助

5. 照顧好自己，避免情緒被拖垮

——這篇文章會用心理學研究＋實務經驗，帶你一步一步搞懂「憂鬱症陪護」到底該怎麼做。

憂鬱症陪護怎麼做？5個實用原則

憂鬱症陪護，指的是非專業者（家人、伴侶、朋友）在日常生活中提供情緒支持與實際照顧。

根據美國精神醫學學會（APA）指出，社會支持是影響憂鬱症復原的重要因子之一（American Psychiatric Association, 2020）。

1. 傾聽 > 解決問題

很多人第一反應是：「你不要想太多」「出去走走就好了」

但心理學研究（Rogers, 1957）指出：👉 被理解，比被解決更重要

你可以這樣說：

⠂「我在這裡，你可以慢慢說」

⠂「這聽起來真的很難受」

2. 接納情緒，而不是否定它

憂鬱症不是「想開一點」就能解決的。

研究顯示，情緒被否定會增加羞愧與自責感（Linehan, 1993）。

❌「別想那麼多」

⭕️「你這樣覺得是有原因的」

3. 協助建立「低門檻生活」

憂鬱症患者常會出現：

⠂無法起床

⠂沒食慾

⠂失眠或嗜睡

你可以幫助他：

⠂一起吃一餐（不用要求多）

⠂陪他出門5分鐘就好

⠂設定「超小目標」

👉 重點：不是變好，而是先「動一點點」

4. 鼓勵尋求專業協助（但不要逼）

根據世界衛生組織（WHO），中重度憂鬱症需要心理治療或藥物介入

⭕️ 你可以這樣引導：

⠂「我們可以一起找心理師看看」

⠂「不舒服這麼久，其實可以找人聊聊」

❌ 避免：

⠂「你一定要去看醫生」

⠂「不看就是你不努力」

5. 陪伴不是犧牲，你也需要界線

很多陪伴者最後會出現：👉 情緒耗竭（compassion fatigue）

研究（Figley, 1995）指出，長期照顧他人可能導致：

⠂焦慮

⠂失眠

⠂情緒崩潰

所以你需要：

⠂保留自己的休息時間

⠂找人傾訴（朋友／心理師）

⠂接受「你無法拯救一個人」

憂鬱症陪護常見3大錯誤

錯誤1：把自己當心理師

👉 陪伴 ≠ 治療

你不需要分析他的童年或人格

錯誤2：過度正能量

研究顯示，強迫正向思考會加重反效果（Wood et al., 2009）

❌「你要正面一點」

👉 只會讓對方更自責

錯誤3：把對方的情緒當成自己的責任

👉 你可以陪，但不能替他活

什麼情況一定要尋求專業幫助？

如果出現以下狀況，請不要只靠陪伴

⠂有自傷或自殺念頭

⠂長期無法正常生活

⠂情緒持續低落超過2周以上

👉 建議尋求：

⠂心理師（談話治療）

⠂身心科醫師（評估藥物）

FAQ｜憂鬱症陪護常見問題

Q1：我不是專業人士，陪伴會不會沒用？

👉 有用。研究證實「穩定的支持關係」本身就具有療癒效果。

Q2：他都不講話，我還能做什麼？

👉 陪在旁邊就好

沉默的陪伴，也是一種支持。

Q3：我陪到很累，正常嗎？

👉 很正常，這叫「照顧者疲勞」

你需要休息，而不是撐著。

Q4：可以強迫他去看醫生嗎？

👉 不建議，除非有立即危險

否則容易破壞信任關係

結語｜你不用完美，但你的存在很重要

憂鬱症陪護，從來不是「做對所有事情」，而是讓對方知道：

👉 「在他最糟的時候，還有人願意留下來。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「憂鬱症陪護的5大原則！這些常見錯誤千萬不要做」，未經同意禁止轉載。）

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如果你正在和有憂鬱症的對象交往，或你自己正處於憂鬱中，最重要的3件事是： 1️⃣ 關係不能取代治療（愛不是藥） 2️⃣ 穩定比浪漫更重要（情緒安全感優先） 3️⃣ 你可以陪伴，但不需要拯救 ——以下會用心理學研究＋實務經驗，帶你看懂「憂鬱症戀愛」的真實樣貌。 憂鬱症如何影響到戀愛關係 憂鬱症不只是「心情不好」，而是一種會影響情緒、認知與行為的心理疾病。 根據心理學家Aaron T. Beck（認知行為治療創始人）提出的理論，憂鬱症會讓人產生三種負向思考： ⠂對自己（我不夠好） ⠂對世界（沒有人真的在乎我） ⠂對未來（事情不會變好） 👉 這些想法會直接影響戀愛關係，例如： ⠂容易過度解讀對方冷淡 ⠂對愛缺乏安全感 ⠂容易自責或內疚 ⠂情緒忽冷忽熱、退縮 憂鬱症戀愛常見的5大狀況 1️⃣ 情緒反覆，關係很不穩定 今天很依賴，明天突然疏離。 2️⃣ 對愛的需求很高，但又害怕被傷害 會同時出現「黏」與「逃」。 3️⃣ 溝通困難（不是不說，是說不出口） 很多感受變成沈默或冷處理。 4️⃣ 伴侶容易變成「照顧者」 角色從戀人 → 類似心理支持者。 5️⃣ 關係容易出現

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