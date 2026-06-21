憂鬱症可以談戀愛嗎？憂鬱症戀愛常見的5大狀況

如果你正在和有憂鬱症的對象交往，或你自己正處於憂鬱中，最重要的3件事是： 1️⃣ 關係不能取代治療（愛不是藥） 2️⃣ 穩定比浪漫更重要（情緒安全感優先） 3️⃣ 你可以陪伴，但不需要拯救 ——以下會用心理學研究＋實務經驗，帶你看懂「憂鬱症戀愛」的真實樣貌。 憂鬱症如何影響到戀愛關係 憂鬱症不只是「心情不好」，而是一種會影響情緒、認知與行為的心理疾病。 根據心理學家Aaron T. Beck（認知行為治療創始人）提出的理論，憂鬱症會讓人產生三種負向思考： ⠂對自己（我不夠好） ⠂對世界（沒有人真的在乎我） ⠂對未來（事情不會變好） 👉 這些想法會直接影響戀愛關係，例如： ⠂容易過度解讀對方冷淡 ⠂對愛缺乏安全感 ⠂容易自責或內疚 ⠂情緒忽冷忽熱、退縮 憂鬱症戀愛常見的5大狀況 1️⃣ 情緒反覆，關係很不穩定 今天很依賴，明天突然疏離。 2️⃣ 對愛的需求很高，但又害怕被傷害 會同時出現「黏」與「逃」。 3️⃣ 溝通困難（不是不說，是說不出口） 很多感受變成沈默或冷處理。 4️⃣ 伴侶容易變成「照顧者」 角色從戀人 → 類似心理支持者。 5️⃣ 關係容易出現

2026-06-21 10:36