快訊

世足賽／古拉索門將擋下厄瓜多15次射正 和局收場奪隊史第1分

青花菜切完別急著下鍋 營養師教1招多等30分鐘讓蘿蔔硫素大增

汶汶遭砍傷！竟有網友喊「別做啦啦隊」短今8字神回全網讚翻

憂鬱症可以談戀愛嗎？憂鬱症戀愛常見的5大狀況

聊心茶室／ 聊心茶室
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

如果你正在和有憂鬱症的對象交往，或你自己正處於憂鬱中，最重要的3件事是：

1️⃣ 關係不能取代治療（愛不是藥）

2️⃣ 穩定比浪漫更重要（情緒安全感優先）

3️⃣ 你可以陪伴，但不需要拯救

——以下會用心理學研究＋實務經驗，帶你看懂「憂鬱症戀愛」的真實樣貌。

憂鬱症如何影響到戀愛關係

憂鬱症不只是「心情不好」，而是一種會影響情緒、認知與行為的心理疾病。

根據心理學家Aaron T. Beck（認知行為治療創始人）提出的理論，憂鬱症會讓人產生三種負向思考：

⠂對自己（我不夠好）

⠂對世界（沒有人真的在乎我）

⠂對未來（事情不會變好）

👉 這些想法會直接影響戀愛關係，例如：

⠂容易過度解讀對方冷淡

⠂對愛缺乏安全感

⠂容易自責或內疚

⠂情緒忽冷忽熱、退縮

憂鬱症戀愛常見的5大狀況

1️⃣ 情緒反覆，關係很不穩定

今天很依賴，明天突然疏離。

2️⃣ 對愛的需求很高，但又害怕被傷害

會同時出現「黏」與「逃」。

3️⃣ 溝通困難（不是不說，是說不出口）

很多感受變成沈默或冷處理。

4️⃣ 伴侶容易變成「照顧者」

角色從戀人 → 類似心理支持者。

5️⃣ 關係容易出現罪惡感

⠂「我拖累你了」

⠂「你應該離開我」

👉 研究顯示：憂鬱症患者的伴侶，壓力與倦怠感顯著較高（Whisman, 2001）。

和憂鬱症對象談戀愛，該怎麼做？（實用3步驟）

Step 1｜先理解「你不是治療者」

你可以陪伴，但不能取代專業幫助。

👉 美國心理學會（APA）指出：

親密關係支持能幫助復原，但無法取代心理治療或藥物治療

Step 2｜建立「情緒界線」

健康的關係不是無限承接情緒。

可以這樣做：

⠂說：「我在，但我也需要休息」

⠂避免過度共感 → 情緒被拖走

⠂保留自己的生活與社交

Step 3｜用「低壓溝通」取代逼問

❌「你為什麼又這樣？」

✅「我有注意到你最近比較累，需要我陪你嗎？」

心理學研究指出：支持型溝通（supportive communication）能降低憂鬱症狀（Coyne, 1976）

如果你自己有憂鬱症，還適合談戀愛嗎？

可以，但有一個前提：你願意為自己負責。

你可以做到：

⠂正在接受治療（心理諮商／藥物）

⠂能覺察自己的情緒狀態

⠂不把伴侶當唯一出口

👉 研究指出：穩定的親密關係，反而有助於憂鬱症恢復（Teo et al., 2013）

FAQ｜關於憂鬱症戀愛的常見問題

Q1｜和憂鬱症的人談戀愛會很累嗎？

會，但「累的程度取決於界線」。

如果你變成唯一支撐，幾乎一定會耗盡。

Q2｜我該陪他還是離開？

👉 判斷3個指標：

⠂對方是否願意求助（關鍵）

⠂關係是否長期消耗你

⠂你是否還保有自己生活

Q3｜愛可以讓憂鬱症好起來嗎？

不能。

但「穩定的愛」可以成為復原的一部分。

Q4｜如果對方一直推開我怎麼辦？

不要追，也不要完全放手。

👉 建議做法：維持「穩定但不侵入」的存在感。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「憂鬱症可以談戀愛嗎？憂鬱症戀愛常見的5大狀況」，未經同意禁止轉載。）

憂鬱症 戀愛

聊心茶室

追蹤

延伸閱讀

最近總是累、睡不好？「憂鬱症10大警訊」曝 超過2周別再硬撐

心理諮商該說什麼？2個步驟教你第一次諮商怎麼表達問題

到底該找心理醫生還是心理師？3分鐘搞清楚你需要心理諮商還是治療

戀愛總遇到同一種人？專家揭原因：我們都在重複父母的愛情模式

相關新聞

憂鬱症可以談戀愛嗎？憂鬱症戀愛常見的5大狀況

如果你正在和有憂鬱症的對象交往，或你自己正處於憂鬱中，最重要的3件事是： 1️⃣ 關係不能取代治療（愛不是藥） 2️⃣ 穩定比浪漫更重要（情緒安全感優先） 3️⃣ 你可以陪伴，但不需要拯救 ——以下會用心理學研究＋實務經驗，帶你看懂「憂鬱症戀愛」的真實樣貌。 憂鬱症如何影響到戀愛關係 憂鬱症不只是「心情不好」，而是一種會影響情緒、認知與行為的心理疾病。 根據心理學家Aaron T. Beck（認知行為治療創始人）提出的理論，憂鬱症會讓人產生三種負向思考： ⠂對自己（我不夠好） ⠂對世界（沒有人真的在乎我） ⠂對未來（事情不會變好） 👉 這些想法會直接影響戀愛關係，例如： ⠂容易過度解讀對方冷淡 ⠂對愛缺乏安全感 ⠂容易自責或內疚 ⠂情緒忽冷忽熱、退縮 憂鬱症戀愛常見的5大狀況 1️⃣ 情緒反覆，關係很不穩定 今天很依賴，明天突然疏離。 2️⃣ 對愛的需求很高，但又害怕被傷害 會同時出現「黏」與「逃」。 3️⃣ 溝通困難（不是不說，是說不出口） 很多感受變成沈默或冷處理。 4️⃣ 伴侶容易變成「照顧者」 角色從戀人 → 類似心理支持者。 5️⃣ 關係容易出現

頂級精品郵輪島嶼天空再靠泊台中港 旅客搭郵輪環島、跳島

今年4月首航台中港引發熱烈迴響後，卡麗多莉郵輪公司旗下的島嶼天空（ISLAND SKY）時隔2個月，今天再度抵達台中港，靠泊19號碼頭。這次再訪，象徵台中港成功重返國際郵輪版圖，也為中台灣的高端觀市場注入一劑強心針。

端午連假收假日 省道估下午15地雷路段湧現車潮

今天是端午連假最後一日，截至今早9時省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段包含主要城際道路、銜接國道路段、主要幹道等15路段將出現車流，交通部公路局除規畫省道路段替代道路，也呼籲民眾多搭乘國道客運，最高享42折優惠。

喝二峰圳好水長大 來義鄉集結小農「野好芒」搶攻市場

芒果盛產季節，屏東縣來義鄉種植芒果，使用二峰圳作為灌溉用水，產出好品質，鄉公所集結小農打團體戰，推出「來義野好芒」品牌，帶領大家認識來義鄉芒果特色，小農種植芒果多元，包括愛文、夏雪、金蜜芒果等，看見原鄉農民的軟實力。

國5北上湧車潮時速只剩23公里 國道下午易塞路段一次看

今為端午節連續假期收假日，北返高峰，國5北上已湧現車潮，上午9時46分時速只剩23公里。高速公路局指出，預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林等路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

今夏至白晝飆破15小時！命理師曝「4生肖」心血管恐拉警報 養心為先

今（21）日下午4時25分，太陽直射位置抵達一年最北端，正式直射北回歸線，「夏至」節氣到來。命理師楊登嵙表示，這天起北半球白晝時間達一年最長，可達15小時，較南半球多出近一倍日照，正是「夏至一陰生」的時節，提醒生肖屬鼠、虎、馬、狗者，要留意心臟與血管疾病，避免從事高風險活動，養生以「養心為先」為原則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。