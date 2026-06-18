最近總是累、睡不好？「憂鬱症10大警訊」曝 超過2周別再硬撐
如果你最近常常提不起勁、睡不好、對什麼都沒興趣，很可能已經出現「憂鬱症前兆」。最常見的早期徵兆包括：情緒低落、疲憊無力、專注力下降、睡眠與食慾改變。當這些狀況持續超過2周，且影響到生活與工作，就建議尋求專業協助。
憂鬱症前的10個常見警訊
以下整理自《DSM-5》與臨床心理研究，是最常見的憂鬱症早期徵兆：
✔ 情緒與心理層面
1. 持續情緒低落（幾乎每天都提不起勁）
2. 對原本喜歡的事情失去興趣（快樂感消失）
3. 自我價值感低落（覺得自己沒用、常自責）
4. 對未來感到悲觀或絕望
✔ 行為與身體層面
1. 睡眠問題（失眠或過度嗜睡）
2. 食慾改變（吃太多或吃不下）
3. 疲憊無力、做什麼都很累
4. 專注力下降、容易分心
✔ 嚴重警訊（需特別注意）
1. 社交退縮、不想見人
2. 出現自傷或死亡念頭
📌 根據Aaron T. Beck的研究，憂鬱與「負向自我、世界、未來」三種思考模式密切相關（Beck, 1967）。
憂鬱症前兆vs情緒低潮：差在哪？
很多人會卡在這裡：「我只是心情不好，還是憂鬱症？」
📌 根據World Health Organization，憂鬱症影響全球超過2.8億人，是主要失能原因之一。
為什麼會出現憂鬱症前兆？3大常見原因
1️⃣ 長期壓力累積
工作、感情、家庭問題長期堆積，讓情緒慢慢耗竭。
👉 研究指出，慢性壓力會影響腦內神經傳導物質（McEwen, 2007）。
2️⃣ 思考模式偏向負面
容易放大錯誤、忽略好的部分，形成惡性循環。
👉 這也是認知行為治療（CBT）主要介入的核心。
3️⃣ 生理與遺傳因素
包含荷爾蒙變化、腦內化學物質失衡等。
發現憂鬱症前兆該怎麼辦？4個具體步驟
Step 1｜先承認「我現在狀態不好」
不是脆弱，而是身體在提醒你。
Step 2｜記錄你的情緒
簡單記下：
⠂心情分數（1–10）
⠂睡眠狀況
⠂當天事件
Step 3｜維持基本生活節奏
⠂固定作息
⠂曬太陽
⠂正常飲食
Harvard Medical School指出，規律生活有助於穩定情緒。
Step 4｜尋求專業協助（關鍵）
當影響到生活時，不需要再撐。
FAQ｜關於憂鬱症前兆的常見問題
Q1｜憂鬱症前兆一定會變成憂鬱症嗎？
不一定，但若忽略，風險會提高。
Q2｜我還能正常上班，應該不嚴重吧？
不一定。
很多人是「高功能憂鬱」，外表正常但內在很疲憊。
Q3｜需要吃藥嗎？
視情況而定。
醫師可能會開立抗憂鬱或抗焦慮藥物來穩定狀態。
Q4｜心理諮商真的有用嗎？
有。
研究顯示，認知行為治療對憂鬱症具有顯著效果（Butler et al., 2006）。
如果你已經開始懷疑自己有憂鬱症前兆
很多人會反覆問自己：「我這樣算不算嚴重？」
但更關鍵的其實是——👉 你已經開始覺得撐不住了。
當你開始搜尋「憂鬱症前兆」，其實就是一種求救訊號。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「憂鬱症前兆有哪些？10 個你可能忽略的警訊」，未經同意禁止轉載。）
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