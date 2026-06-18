最近總是累、睡不好？「憂鬱症10大警訊」曝 超過2周別再硬撐

如果你最近常常提不起勁、睡不好、對什麼都沒興趣，很可能已經出現「憂鬱症前兆」。最常見的早期徵兆包括：情緒低落、疲憊無力、專注力下降、睡眠與食慾改變。當這些狀況持續超過2周，且影響到生活與工作，就建議尋求專業協助。

憂鬱症前的10個常見警訊

以下整理自《DSM-5》與臨床心理研究，是最常見的憂鬱症早期徵兆：

✔ 情緒與心理層面

1. 持續情緒低落（幾乎每天都提不起勁）

2. 對原本喜歡的事情失去興趣（快樂感消失）

3. 自我價值感低落（覺得自己沒用、常自責）

4. 對未來感到悲觀或絕望

✔ 行為與身體層面

1. 睡眠問題（失眠或過度嗜睡）

2. 食慾改變（吃太多或吃不下）

3. 疲憊無力、做什麼都很累

4. 專注力下降、容易分心

✔ 嚴重警訊（需特別注意）

1. 社交退縮、不想見人

2. 出現自傷或死亡念頭

📌 根據Aaron T. Beck的研究，憂鬱與「負向自我、世界、未來」三種思考模式密切相關（Beck, 1967）。

憂鬱症前兆vs情緒低潮：差在哪？

很多人會卡在這裡：「我只是心情不好，還是憂鬱症？」

圖／擷自聊心茶室官網

📌 根據World Health Organization，憂鬱症影響全球超過2.8億人，是主要失能原因之一。

為什麼會出現憂鬱症前兆？3大常見原因

1️⃣ 長期壓力累積

工作、感情、家庭問題長期堆積，讓情緒慢慢耗竭。

👉 研究指出，慢性壓力會影響腦內神經傳導物質（McEwen, 2007）。

2️⃣ 思考模式偏向負面

容易放大錯誤、忽略好的部分，形成惡性循環。

👉 這也是認知行為治療（CBT）主要介入的核心。

3️⃣ 生理與遺傳因素

包含荷爾蒙變化、腦內化學物質失衡等。

發現憂鬱症前兆該怎麼辦？4個具體步驟

Step 1｜先承認「我現在狀態不好」

不是脆弱，而是身體在提醒你。

Step 2｜記錄你的情緒

簡單記下：

⠂心情分數（1–10）

⠂睡眠狀況

⠂當天事件

Step 3｜維持基本生活節奏

⠂固定作息

⠂曬太陽

⠂正常飲食

Harvard Medical School指出，規律生活有助於穩定情緒。

Step 4｜尋求專業協助（關鍵）

當影響到生活時，不需要再撐。

FAQ｜關於憂鬱症前兆的常見問題

Q1｜憂鬱症前兆一定會變成憂鬱症嗎？

不一定，但若忽略，風險會提高。

Q2｜我還能正常上班，應該不嚴重吧？

不一定。

很多人是「高功能憂鬱」，外表正常但內在很疲憊。

Q3｜需要吃藥嗎？

視情況而定。

醫師可能會開立抗憂鬱或抗焦慮藥物來穩定狀態。

Q4｜心理諮商真的有用嗎？

有。

研究顯示，認知行為治療對憂鬱症具有顯著效果（Butler et al., 2006）。

如果你已經開始懷疑自己有憂鬱症前兆

很多人會反覆問自己：「我這樣算不算嚴重？」

但更關鍵的其實是——👉 你已經開始覺得撐不住了。

當你開始搜尋「憂鬱症前兆」，其實就是一種求救訊號。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「憂鬱症前兆有哪些？10 個你可能忽略的警訊」，未經同意禁止轉載。）