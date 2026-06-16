深夜忍不住搜尋前任社群帳號…那個得不到的人 為什麼總是在你腦海裡揮之不去？

作者：徐維廷（諮商心理師）

從依附理論到演化心理學，六個心理機轉帶你看懂這份執著從何而來

你是否曾在深夜忍不住搜尋前任的社群帳號，想知道他現在過得好不好？或是好奇那個始終沒有走在一起的人，現在身邊有誰？這種放不下的感覺，常讓人感到困惑，甚至自責。

事實上，這些心理反應背後有非常清晰的科學依據，而且幾乎每個人都曾經歷過。本文將透過心理學理論與真實情境，帶你理解這份執著從何而來，以及它在告訴你什麼。

一、為什麼大腦天生討厭「未完成」？

心理學家Bluma Zeigarnik發現，人類大腦對未完成的事情有特別強烈的記憶力，這稱為「蔡格尼效應（Zeigarnik Effect）」。一段沒有好好道別的感情、一個始終沒有得到答案的關係，會在認知系統中形成一個開放的迴路，大腦會不斷試圖回頭處理它。

這就是為什麼，有時候你其實並不想念對方這個人，但那份「沒有結局」的感覺，會讓你的注意力一次次被拉回去。

- 案例一：小雅的故事

小雅（化名）與男友交往三年後，對方突然以「我需要自己的空間」為由提出分手，沒有給出更多解釋。分手後的六個月，小雅幾乎每天都會打開對方的 Instagram，觀察他是否有新的動態或新的對象。

【小雅的心聲】

「我其實沒有很想和他復合，但我就是沒辦法不去看。我需要知道他過得怎麼樣， 不知道為什麼，知道了我才能睡著。」

從蔡格尼效應的角度來看，小雅的大腦並非還愛著對方，而是那段沒有解釋的分手在認知上形成了一個懸而未決的迴路。「知道他的狀況」，是大腦試圖為這個未完成的事件尋找出口的方式。

二、六個解釋執著的心理機轉

同樣是「放不下」，背後可能同時有好幾層心理在運作。以下六個理論，提供了不同角度的理解框架：

圖／擷自「擁抱心理諮商所」官網

三、「想知道對方現況」背後的不同動力

每個人「想知道」的動力不盡相同。以下四種常見的心理動力，你可能不只符合其中一種：

⠂動力一：確認對方都好，才能放下

有些人是真心在意過對方，需要確認「他過得好」這件事，才能讓自己的牽掛有個出口。這是一種善意的放手儀式，本質上是愛的延伸，而非執著。

⠂動力二：比較，以修復受傷的自尊

被分手或被拒絕後，自尊受到衝擊。根據 Festinger 的社會比較理論，觀看對方現況——尤其是確認「對方沒有我過得好」——有時是大腦在尋求自我保護的資訊。

- 案例二：阿傑的故事

阿傑（化名）被交往兩年的女友主動提分手，女友在短短三個月後就公開了新戀情。

【阿傑的心聲】

「我不是真的要回去找她。但每次看到她跟新對象出去玩，我就覺得很不舒服。 我一直在想，那個人到底哪裡比我好？是我哪裡不夠嗎？」 阿傑的反應混合了嫉妒與社會比較，核心驅動力不是還愛前任，而是自尊心在尋求答案：「我被換掉，是因為我不夠好嗎？」這種痛苦非常真實，但它處理的其實是自我價值的問題，而不只是感情。

⠂動力三：嫉妒觸發，但不等於還愛

從演化心理學的角度，嫉妒是偵測「配對威脅」的情緒警報系統。即便關係已經結束，看到對方有新伴侶，這個系統仍可能被觸發。重要的是：嫉妒不等於愛，它處理的是地位與自我價值，而不只是感情。

⠂動力四：稀缺使對象被過度理想化

心理抗拒理論（Brehm, 1966）指出，當選擇或自由被剝奪，渴望反而增加。「得不到」或「已失去」這件事本身，會讓對方在記憶中變得更有吸引力。這也是為什麼，有時候在一起時沒有特別珍惜，分開之後卻覺得對方是「最好的那一個」。

四、為什麼每個人的反應都不一樣？

影響一個人如何面對失去的因素，主要來自幾個層面：

- 依附風格：焦慮型依附者對分離極度敏感，容易透過確認對方狀況來調節焦慮；安全型依附者較能接受分離，對前任的好奇心通常比較短暫。

- 自尊穩定性：自尊越脆弱，越需要透過外部比較來維持自我感，執著的傾向也相對較高。

- 關係結束的方式：被動結束（被分手）者比主動離開者更容易執著，因為「選擇權被剝奪」本身就會強化對失去對象的渴望。

- 意義建構方式：有些人需要「知道原因」才能放下；有些人透過「確認對方過得不好」來獲得心理上的公平感；有些人則是透過反覆回想來延長與那段記憶的連結。

案例三：婷婷的故事

婷婷（化名）是主動提出分手的那一方，分手後卻發現自己比預期中更常想起前男友。

【婷婷的心聲】

「明明是我決定要分的，但不知道為什麼，我還是會忍不住去看他過得怎樣。 朋友說我是還喜歡他，但我真的不確定……我只是很想知道他有沒有在想我。」 婷婷的狀況說明，即使是主動分手的一方，也可能面對執著。這裡的「想知道他有沒有在想我」，反映的是對「自己在對方心中有無份量」的渴望，與依附系統和自我價值感都高度相關。

五、什麼時候需要留意自己的狀態？

偶爾好奇前任或那個得不到的人的近況，是非常正常的人之常情，不需要為此自責。執著與在意，是人類情感的自然延伸。 但以下這些狀況，可能代表有些情緒還沒有被好好消化，值得多留意，請留意以下訊號：

⠂「想知道」變得強迫性、反覆不停，即使你想停下來也停不了 ⠂搜尋對方的動態成為日常儀式，影響到你的睡眠或工作專注力 ⠂這份執著開始干擾你現有的感情或人際關係 ⠂看到對方的動態後，情緒大幅波動，需要很久才能平復 ⠂你發現自己在為這份執著感到羞恥，卻無法自行停止

當出現上述狀況，值得探索的問題不再是「那個人現在怎樣了」，而是給自己的反思問句：

⠂我真正想念的，是那個人，還是那段關係給我的感覺？ ⠂這份執著，是在保護我，還是在阻礙我往前？ ⠂如果知道對方過得很好，我的感受會是什麼？那個感受告訴了我什麼？ ⠂在這段關係裡，我失去了什麼？那個失落對我意味著什麼？

結語

執著於得不到的人，很多時候不只是在想「那個人」，而是在想那個被那段關係定義過的自己——那個曾經被愛、或渴望被愛的自己。理解這一點，往往才是真正放下的起點。

如果你發現自己持續深陷其中、難以自行走出，請記得：尋求專業諮商支持，不是脆弱，而是對自己的善待。你值得在一個沒有這份重量的地方，重新認識自己。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「那個得不到的人，為什麼總是在你腦海裡揮之不去？從依附理論到演化心理學，六個心理機轉帶你看懂這份執著從何而來」，未經同意禁止轉載。）