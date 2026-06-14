成功沒那麼複雜！心理學家：不起眼「2固執習慣」決定你的人生高度

摘要 真正掌握一項專業，中間幾乎必然伴隨著漫長、既無回報也無刺激的枯燥煎熬。

許多人以為成功來自更好的方法、更有效率的時間管理、更完善的人生規劃；但心理學家發現，成功的關鍵，可能沒有那麼複雜。

研究顯示，有兩個看似不起眼的「固執習慣」，經常出現在那些最終實現長期目標的人身上。

習慣一：就算變無聊也繼續做

天賦、熱情和動力，有可能帶來成功。但在心理學研究中，成功人士的方程式是：即使事情變得無聊、重複且沒有立即回報，他們仍然願意持續把枯燥乏味的事情完成。

2007年，心理學家安琪拉．達克沃斯（Angela Duckworth）在美國心理學會（APA）旗下的頂尖期刊《人格與社會心理學雜誌》發表了一項里程碑研究，提出「毅力」（Grit）概念，定義一個人對長期目標的熱情與持續投入的能力。

她與研究團隊追蹤不同族群後發現，無論是常春藤名校學生、西點軍校學員，還是全美拼字比賽選手，最終表現優異的人不一定最聰明，也不一定最有天賦，但往往最能長期堅持下去。

關鍵在於，當事情失去新鮮感之後，他們依然願意繼續做。

這也是為什麼許多專家認為，成功與其說來自熱情，不如說來自對無聊的忍受能力，而這種習慣最終會成為一種顯而易見的競爭優勢。

這點其實也呼應了組織心理學家亞當·格蘭特（Adam Grant）的觀察。他認為高成就者經常主動讓自己處於不舒服的狀態，因為成長本身就伴隨不適感。

在行為科學研究中，有一個關鍵的心理素質名為「痛苦耐受力」（Distress Tolerance）——這是一種能忍受心理不適（包括極度無聊）而不本能逃避的心理機制。相關研究發現，這種耐受力不只是一種職場與學術上的核心能力，更是決定個人成就的關鍵。

因為真正掌握一項專業、甚至達到頂尖大師的境界，中間幾乎必然伴隨著漫長、既無回報也無刺激的枯燥煎熬。

寫一本書，大部分時間都不是靈感爆發，而是不斷修改、刪減與重寫；學習一項新技能，也很少每天都有明顯進步，更多時候是在無聊的重複練習中慢慢累積。

那些最終走向卓越的作家、研究人員或工程師，未必擁有源源不絕的靈感；是因為他們對「堅持」有著高於常人的標準。在眾人因為厭倦而紛紛退場的時刻，他們對「不放棄」的偏執，成了拉開人生高度的終極武器。

習慣二：明知有簡單選項，還是選擇比較難的路

第二個「固執習慣」是：當眼前有輕鬆選項時，仍願意選擇對長期目標更有利的選項。

史丹佛大學沃爾特·米歇爾博士著名的「棉花糖實驗」，研究人員給孩子一顆棉花糖，告訴他們可以立刻吃掉；但如果願意等待一段時間，就能獲得兩顆。後續追蹤發現，那些能夠延遲享樂的孩子，在學業表現、人際關係與未來發展等方面，普遍有較好的表現。

雖然後來研究發現，家庭環境等因素也會影響結果，但心理學界普遍認同，自我控制與延遲滿足能力，確實是影響長期成就的重要因素之一。

2019年一項針對超過2200名在職人士的研究也發現，能夠持續投入長期目標的人，不僅收入較高，也更容易對工作感到滿意，並持續投入學習與職涯發展。值得注意的是，即使把智商與人格特質等因素納入考量，這種關聯性依然存在。換句話說，許多職涯成就的差距，並不能完全用能力解釋。很多時候，差別來自於一個人是否願意一次又一次做出較困難、卻更有利於未來的選擇。

在美國網路論壇Reddit的創業社群討論中，許多創業者提到成功者最明顯的共同點不是智商，而是：「成功的人會一直推那顆石頭上山，他們不會停下來。」

成功，有時候真的沒有捷徑，只是來自於那一點點不對現實妥協的固執——在別人停下來的時候，選擇繼續往前走。

資料來源：Forbes、CNBC

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《原文能否實現長期目標？心理學家：2個習慣，決定你的人生高度》