WWDC26「兒童安全」功能大升級！Apple幫家長用科技化解3C教養難題

WWDC26中全新升級的兒童安全與家長控制功能，迎來近年最大幅度的系統級更新。面對越來越多兒童沉迷3C產品所衍生的情緒與行為問題，以及親子在學習與管教之間產生的衝突與拉鋸，Apple透過軟體功能的進化，讓家長們可以更輕鬆管理孩子能接觸的內容、控制他們能聯絡的對象，以及規範他們何時可以使用裝置，確保孩子從第一次接觸裝置開始，就能獲得更安全且正向的數位體驗，也為家長們帶來更與時俱進的全新教養觀點。而這次新功能設計的核心原則之一，正是承認「每個孩子都是獨一無二的，只有家長最清楚什麼做法最符合孩子的需求。」

為孩子設定新裝置的過程與成人幾乎相同，差別僅在於系統會在你選擇使用者為12歲以下、或是13至17歲時，系統會要求必須連接至家長的「家庭共享」群組，並且自動帶入相對應一系列可由家長設定的管理項目。更新後，系統將內建與美國兒科學會合作制定的引導建議，例如建議在睡前1小時避免接觸電子產品，並據此作為自動化排程設定的參考依據，但這絕非強制性的硬性規定。

Apple認為，專業機構的臨床研究只是一個讓家長安心的教養起點，父母完全可以根據孩子的成熟度與家庭作息，彈性自訂娛樂、遊戲與社群媒體的時間配額。家長也可以新增自訂的「管理類別」，比如將特定的教育類遊戲從一般遊戲群組中獨立歸類並給予個別的時間規則，建立最貼近家庭生活型態的使用規範。

針對今年「通訊安全」首度從裸露影像擴大攔截血腥與暴力內容，Apple也重申了裝置端的隱私防線，所有的影像辨識與局部模糊處理，皆透過裝置端晶片運算完成，不會將數據上傳至雲端，也代表任何第三方都無法窺探孩子的聊天紀錄。當孩子收到陌生聯絡人的訊息並發出新增聯絡人請求時，家長若當下不確定是否該核准，也可以先在孩子的裝置上輸入螢幕使用時間密碼解鎖，先預覽完整訊息內容再做決定。而全新的「詢問可否瀏覽」功能不僅支援內建瀏覽器，只要是支援WebKit架構的任何第三方瀏覽器也都能受到相同的防護機制約束，確保防護網不漏接。

面對讓家長最頭痛「上有政策、下有對策」的情況，新的系統設計概念也為家長帶來不同的思考方向，其實最好的數位教養不是家長單方面下令，而是親子坐下來一起設定裝置。根據觀察，當父母與孩子共同討論、一起決定每天的數位行程時，孩子對規則的遵守度反而大幅提升，因為孩子在過程中有參與感，而非單方面被剝奪權力。如果直接與孩子討論，詢問他們想花多少時間在特定的數位活動上，他們的回答往往出乎意料地合理，有時甚至比家長預期的還要保守。這種將主導權局部還給孩子的作法，能引導孩子主動學會規劃時間，有效降低高壓管教帶來的家庭衝突。

雖然像是「螢幕使用時間」、「App購買前詢問」等工具早已存在多年，但透過今年的更新，可說是將原本散落四處的設定整合成一個直覺、清楚且更容易隨時彈性調整的功能。數位裝置對兒童健康成長而言始終是一把雙面刃，影響親子關係的關鍵並不在於完全放任或全面封鎖，而是在於如何建立彼此都能接受的使用規範。

相較於過去著重限制與管控的家長控制工具，Apple這次更強調親子共同參與設定與培養數位習慣，希望將管理機制轉化為親子溝通的一部分，而非單純的管制工具。透過更直覺且彈性的功能設計，家長不僅能協助孩子建立健康的數位生活節奏，也能在陪伴與信任中逐步培養孩子的自主管理能力。對許多家庭而言，這次更新帶來的最大啟發或許不只是多了幾項新的管理功能，而是重新思考如何在數位時代中找到親子共處的平衡點。

建立兒童帳號之後，家長可透過「設定輔助程式」為孩子調整各項裝置使用設定。記者黃筱晴／攝影