黃仁勳喊「亞洲小孩都需看心理醫生」用2字應對父母 媒體人：愛你的人也會傷你

黃仁勳最近在一場閉門論壇講了一段話。

他說，只要你在亞洲家庭長大、被亞洲父母養大，這輩子都需要看心理醫師。他講的時候六十三歲，那天下午才剛被爸媽念過。他說亞洲父母愛你的方式就是批評你，他們永遠覺得你可以更好，就算你盡力了，還是不夠。

他學會的唯一一句回應，是台語和中文各講一次的「好啦好啦」。

底下坐著一排輝達的主管。黃仁勳說，他用同樣的方式管理公司：如果他在乎你，才會花心思仔細地批評你；說一句「Good job」反而最容易。

這段話在台灣傳了一陣子，多半被當成溫馨的家庭故事，或成功者的自嘲。

但我在歐洲工作這幾年，想到的是另一件事。

那個讓我們需要看一輩子心理醫師的東西，搞不好也是讓我們在國外活下來的東西。

我身邊出國的朋友，大致分成兩種。

一種是出去之後，花了很多年在跟那個「不夠好」的聲音和解。另一種，是把那個聲音變成了武器。

先說第一種。

我有個朋友，台大畢業，到荷蘭念完碩士就留下來做設計。她跟我說，剛來的時候開會，主管聽完她的提案，只說了一句「This is great, let's go」。

她愣在那裡。

「我以為他在敷衍我。」她說，「我一直在等那個『but』。等他告訴我哪裡不夠好，哪裡要改。結果沒有。我反而開始懷疑，是不是他根本沒認真看。」

她花了快兩年，才慢慢相信一件事：有人可以單純地覺得你做得好，而那不是客套，也不是還沒看到你的問題。

那兩年，她真的去看了心理諮商。黃仁勳沒說錯。

第二種人，剛好相反。

我認識一位在德國半導體公司做到中階主管的學長。他是那種典型的、從小被念到大的小孩。考第二名回家，被問的是第一名是誰。

他跟我說，剛到德國的時候，他發現自己有一個別人沒有的本事：他不怕被否定。

「德國同事提案被打槍，會難過一個禮拜。」他說，「我從小就被打槍打到大。被主管當著全組面說這裡不行、那裡要重做，我心裡的反應是『喔，好，那我改』。沒有情緒。我不覺得那是針對我。」

他升得很快。不是因為他比別人聰明，而是因為他能在被批評的當下，不把它當成對自我的攻擊，只當成一個要解決的問題。

這正是黃仁勳說的那種人：善於接受新知，不怕放低身段。

他說這話的時候，我沒有覺得勵志。我覺得有點心疼。

因為一個人要被否定到什麼程度，才能練到「被當眾打槍也沒有情緒」？

我想了很久才明白，亞洲教養給我們的，不是單純的傷，也不是單純的禮物。兩個是黏在一起的。

那個讓你半夜睡不著、覺得自己永遠不夠好的聲音，出了國，換了一個環境，有時候會變成你最大的競爭力。你能吃苦，你抗壓，你被罵不會崩潰，你永遠覺得還能再做得更好。在一個競爭的職場裡，這些確實很好用。

傷口和盔甲，有時候是同一塊東西。

但我想說的不是「所以亞洲教養其實是好的」。

那太廉價了。黃仁勳那段話最容易被誤讀的地方，就是把它收尾成一個和解的故事：他們是愛你的，所以一切都值得。

我想說的是另一件事。

當你發現，那個傷害過你的東西竟然在異鄉變成了你的武器，你會面臨一個很難的選擇。

你要不要繼續用它？

我那位德國學長，後來當了主管。他跟我說，他帶人的時候，常常聽見自己嘴裡冒出他爸的句子。「這樣不夠」「你可以更好」。他底下有個年輕的台灣工程師，被他念完之後，回了一句「好的，我會改」，臉上沒有任何表情。

「那一刻我突然很害怕。」他說，「我看到了二十年前的自己。我在把我最不想要的東西，傳給下一個人。而且我還覺得，這是為他好。」

黃仁勳說，批評是他表達愛的方式。

我相信那是真的。我也相信他爸媽是真心的。

但真心不代表沒有代價。一個人可以真的愛你，也真的傷到你，這兩件事一點都不衝突。我們這代人最難的，不是去否認父母的愛，而是承認那份愛是真的、那道傷也是真的，然後自己決定哪些留下、哪些到這裡為止。

出國這件事，對很多人來說是換一份工作、換一個城市。

但我覺得它真正的意義，是換一個能看清楚自己的距離。

在台灣的時候，那個「不夠好」的聲音就是空氣，你天天呼吸著，不會發現它在那裡。離開之後，到了一個沒人這樣跟你說話的地方，你才會第一次聽見它：原來那麼大聲。原來它根本不是事實，只是被反覆說了太多次，最後住進你身體裡的一種習慣。

先聽見它。然後才有辦法決定，要不要把它再傳下去。

所以如果你也是那個從小被念到大、現在在某個異鄉、半夜還會懷疑自己是不是不夠好的人——

我想跟你說的不是「你的父母其實很愛你」。這句話你聽過太多次了。

我想說的是：那個讓你受傷的東西，可能也是讓你走到這裡的東西。你可以謝謝它幫你撐了下來，同時不必假裝它沒傷過你。

而你手上現在有一個你爸媽當年沒有的東西：距離，還有選擇。

那句「你可以更好」，可以到你這裡為止。

（本文經《李思萱》授權，原文出處「黃仁勳說亞洲小孩要看一輩子心理醫師。出國後我才懂，那也是我們的武器」，未經同意禁止轉載。）