孩子焦慮不是單一症狀！專家揭「4大常見類型」 每20人就逾1人受影響

孩子常見的恐懼與擔憂

每個孩子感受與表現恐懼與擔憂的方式都不盡相同。在使用本書時，請試著清楚了解你孩子獨特的情況。我們輔導過的每一個家庭，所描述的經歷往往都是我們未曾聽聞的；然而，他們與其他家庭仍有許多共通之處。在第一章，我們說明了焦慮在思考、行為與身體症狀上的基本模式；不過，我們也可以根據更具體的特徵或症狀，將某些類型的焦慮問題歸類。這些不同類別的焦慮問題，會被賦予特定的標籤，我們稱為「診斷」。

兒童最常見的焦慮類別包括：特定畏懼症、社交焦慮症、廣泛性焦慮症與分離焦慮症。這些不同類型的困擾常會伴隨出現；事實上，在我們輔導的孩子中，只單純患有一種焦慮症狀的反而是少數例外，並非常態。以下我們將逐一說明這些類別的內容。

特定畏懼症

當孩子對特定地點、物體或情境的恐懼演變成問題時，就稱為「畏懼症」。這指的是一種過度的恐懼，當孩子面對恐懼的物體（或地點、情境）時，會導致逃避行為或極度不適。恐懼本身很常見；例如，許多人對蛇或蜜蜂保持戒心，這其實是一種健康的反應。然而，如果孩子的恐懼已經明顯干擾生活—例如在學校、家庭或與朋友相處上造成問題，或讓他無法做原本想做的事—那麼，協助孩子克服這種恐懼，無疑是最好的選擇。我們在孩子身上常見的畏懼對象包括：狗、高處、打針與嘔吐。

苡晨（10 歲）

苡晨從小就不喜歡蜘蛛。我記得她剛學走路的時候，有一次看見地毯上的一小團棉絮，因為看起來有點像蜘蛛，她就整個歇斯底里起來。從那之後，只要房間裡出現蜘蛛，她就一定要躲開；不過，過去這並不算大問題。只是時間一久，情況變得越來越糟。現在只要覺得可能會看到蜘蛛的地方，苡晨就不想去。比方說，她外公住院一個月，整個期間房子都空著；我們在他出院前去幫忙打掃。說真的，我們當時不該帶苡晨去，因為不出所料，很快就看到一隻蜘蛛。苡晨立刻情緒崩潰，大家還來不及反應，她就已經衝出門外了。從那之後，她就再也不肯去外公家，變成每次都要外公特地來看我們，這對他來說其實很不公平。

社交焦慮症

當孩子有社交焦慮時，他們通常會對各種社交情境感到不安，擔心自己會當眾出糗，或是覺得別人會認為自己很笨、對自己有負面評價，或給予不好的回應。這會讓孩子難以面對有其他人在場的場合—例如上學、與其他孩子相處（如參加派對）、或是去咖啡廳或餐廳。這也可能讓孩子難以融入社交情境，例如在課堂上不敢舉手，或在一大群同儕面前不敢發言。雖然有社交焦慮的孩子在熟人面前可能很自在，但他們會盡量避開有不熟的人在場的場合；若被迫身處其中，也會感到極度不適。有時，當社交焦慮非常嚴重，孩子在特定情境下（如在學校或面對家人以外的人）會完全說不出話來，這通常被稱為「選擇性緘默症」。

若晴（11 歲）

若晴最大的困難是上學。暑假期間，她簡直判若兩人；但大約在開學前一週，她就會開始肚子痛。學期中的每週日晚上也是如此。很難判斷她是不是真的生病了，因為有時她確實會嘔吐；而且只要一提到上學，她的臉色就會變得慘白。這個問題已經持續一陣子了；雖然她十歲那年遇到一位非常支持她的老師，情況一度穩定下來，但自從換班之後，她適應得非常辛苦。她似乎覺得每個人都對她有成見；任何芝麻小事都會讓她心煩意亂—例如別的孩子只是看了她一眼，她就會以為對方是在嫌她頭髮或衣服哪裡有問題。老師告訴我，她在課堂上非常安靜，從不舉手或嘗試參與。她常常回家後搞不清楚作業要做什麼，因為她沒聽懂，卻又不敢問老師該怎麼做。

廣泛性焦慮症

廣泛性焦慮症指的是孩子過度擔憂，且難以將這些念頭從腦海中趕走。這些擔憂往往涉及各種層面，而非僅限於單一事件。常見的擔憂包括：世界上正在發生的時事（如恐怖攻擊）、學業表現、人際關係、自我要求（把事情做對），以及自己或他人的健康狀況。對某些孩子來說，擔憂的對象會隨時間改變：可能從擔心這件事，轉移到那件事。這些擔憂常伴隨著令人不適的身體症狀，例如注意力難以集中、肌肉痠痛、睡眠問題（難以入睡或頻繁醒來）、易怒和疲倦。

同樣地，這些困難可能會干擾孩子在家庭、學校或與朋友相處時的樂趣。廣泛性焦慮的表現和其他焦慮問題略有不同—更多的是「擔心」，較少是「逃避」。因此，針對這種情況，有一些特別的策略非常有效（參見第 12 章）。

品恩（9 歲）

形容品恩最貼切的方式，就是說他是個「愛操心的小孩」。他似乎對任何事都能擔心。我現在已經不敢在他面前看新聞，因為他就像隨時在搜尋壞消息一樣。舉例來說，新聞報導世界另一端爆發的疫情，他就會非常害怕我們全家都會被傳染。若是爸爸要去市中心上班，他也會因為看過炸彈客和恐怖攻擊的新聞而變得焦躁不安。

我想，這些擔憂我多少還能理解；但有些我就覺得很難懂。他一旦腦袋裡有了某個念頭，那個念頭就像卡住了一樣。例如，他在表哥家看過一部電影，之後就非常害怕裡面的怪物。他深信只要自己上樓，怪物就會來抓他，嚴重到他不敢獨自上樓。我們告訴他世上沒有怪物，那只是虛構角色，叫他別想了，但他似乎就是無法擺脫這個想法。這種情況持續了一陣子，現在他必須和哥哥睡同一間房。但因為品恩總是在擔心這個、擔心那個，晚上都要花好久才睡得著，結果現在連哥哥的睡眠也受到影響了。

分離焦慮症

對有些孩子來說，與父母或其他照顧者分開是件極度困難的事。這通常源自於一種恐懼：擔心一旦分開，就再也見不到對方。這可能是因為孩子害怕若照顧者不在身邊，自己會遭遇不測（例如被壞人抓走或受傷）；或者是擔心自己不在時，照顧者會發生意外。這些恐懼會讓孩子難以參與同齡孩子會做的各種活動，例如上學、去朋友家玩、參加課後社團，或是去別人家過夜。

承軒（7 歲）

承軒在很多方面都覺得很困難，但我覺得最讓我頭痛的是睡覺時間。要他入睡，一定要有我或爸爸陪在身邊。我們覺得自己已經試遍了所有方法，像是堅持要他待在房間裡，就讓他哭；但他只會哭得更失控，情況反而更糟。我們也重新布置他的房間，想讓那裡變得舒適一點，但這些全都沒用。最後演變成：我們其中一個人得進去陪承軒讀故事，然後一定要躺在他床上陪他，直到他睡著為止。通常我們也會不小心跟著睡著，結果晚上的美好時光就這樣泡湯了。等我們終於回到自己床上，往往半夜又會發現承軒不知何時溜進來了。我想，全家都睡不飽，讓生活中的其他難題變得更難處理了。

另一個大問題當然是上學。承軒今年已經缺席了很多天，因為上學對他來說實在太痛苦，而我們也沒力氣再逼他去了。讓他每天承受這麼大的壓力，對他似乎也沒有好處。我試著想像十年後的他，那時候他總不能還跑來擠我們的床吧？真的得做點什麼改變了。

孩子的焦慮問題有多普遍？

焦慮問題是兒童與青少年最常見的情緒與行為困擾。

圖為《與孩子一起克服焦慮：臨床心理學家陪你引導孩子，重拾生活主動權》書封。心靈工坊提供

研究估計，全球大約 6.5% 的兒童符合「焦慮症」的診斷標準。這意味著，孩子的焦慮程度已造成顯著的痛苦，也可能讓孩子錯失了該年齡層應有的活動機會。換句話說，每二十個孩子中，就有超過一位孩子的日常生活可能因焦慮問題而受到阻礙。

針對特定類型的焦慮症，各項研究結果雖略有不同，但發現有高達四分之一的孩子受「畏懼症」影響，而像「分離焦慮症」這類的其他焦慮症，則可能影響五分之一的孩子。

一般來說，分離焦慮症在青春期前的兒童身上較為常見，而社交焦慮症則在青少年身上較為普遍。

※本文為心靈工坊出版的《與孩子一起克服焦慮：臨床心理學家陪你引導孩子，重拾生活主動權》，未經同意請勿轉載。