孩子焦慮怎麼辦？專家曝父母能做這件事：不用見治療師也有效

我可以怎麼幫助我的孩子？

既然你正在閱讀這本書，表示你相當積極且有心想要幫助孩子。然而，想到接下來要面對的挑戰，你可能也感到有些卻步。想必你過去已經嘗試過許多方法來幫助孩子，這一路走來，大概也聽過各方人士給予的各種建議。你或許覺得自己已經無計可施，而且不太相信還能多做些什麼。在我們接觸過的家長當中，這類經歷與擔憂非常普遍。

不過，我們仍然鼓勵你與孩子一起努力克服焦慮，原因如下列所述：

⠂當父母能協助孩子克服困難，就能減少孩子需要到學校或醫療系統接受專業服務的負擔。如此一來，孩子就不會因此錯過其他適合該年齡層、且本來可以參與的活動。 ⠂相較於治療師或學校，父母往往更能在日常生活中落實這些策略，並為孩子創造新的學習契機。 ⠂父母改變現狀的動力往往比孩子更強，因為孩子可能只關注短期的痛苦，而父母則能著眼於長遠的益處。 ⠂父母有時能將這些策略應用於全家，進而幫助家中其他孩子（有時甚至是大人）。 ⠂父母通常更能長期記住哪些方法曾經奏效。因此，在接下來的數月甚至數年間，若問題再次浮現，父母將具備極佳的優勢，能及時運用這些策略來應對。 ⠂父母往往是每天必須第一線處理孩子困難的人。這會帶來極大的壓力，許多父母告訴我們，他們希望能掌握具體的策略，讓自己知道該如何應對。

基於上述理由，我們相信父母擁有獨特且重要的優勢，能協助孩子克服恐懼與擔憂。本書的目標，即是協助你具備技巧並建立信心，讓你知道該如何著手。

真的有效嗎？

近年來已有許多研究測試了針對焦慮症兒童的治療方法。在這些治療模式中，父母會獲得專業支持來幫助孩子，而孩子本人甚至完全不需要面見治療師。在這些研究中，5至12歲孩子的父母通常會使用一本類似本書的手冊，並在治療師的協助下，將書中的策略落實在生活中。治療師的角色，通常是協助父母在忙碌的生活中持之以恆地運用策略；不過，治療師有時也會提供機會讓父母演練特定技巧，或共同解決過程中遇到的難題。研究顯示，這是一種有效的治療方式。在某些案例中，其成效甚至不輸給更高強度的家庭參與式治療（即父母與孩子需定期共同面見治療師）。如果你想進一步閱讀相關研究，我們已在書末的「主要參考資料」提供了取得資訊的方式。

如果沒有效呢？

根據我們的經驗，若你帶領孩子使用這本書約兩個月，通常就能看見顯著的進步。對某些孩子來說，初期的改善可能較慢，成效會在後續幾個月才逐步顯現。因此，若沒有立即看到改變，請不要氣餒。

不過，若你在實作完本書後仍覺得需要更多支援，我們強烈建議你向醫療專業人員 或學校尋求協助。他們能告訴你當地有哪些資源可協助落實本書原則，或針對孩子的困難提供其他處置建議。

我們了解，父母有時會因種種原因對尋求協助感到猶豫，例如：

⠂擔心會遭受他人的異樣眼光； ⠂覺得這既然是家務事，就該靠自己的力量解決； ⠂認為這類問題不歸醫生管。

圖為《與孩子一起克服焦慮：臨床心理學家陪你引導孩子，重拾生活主動權》書封。心靈工坊提供

然而，請務必瞭解：這類困難非常普遍，可能發生在任何背景的家庭中；目前也已有有效的治療方法。醫師與心理專業人員經常接觸這類孩子，並能協助你取得支援。因此，如果你有所擔憂，請務必主動求助。

※本文為心靈工坊出版的《與孩子一起克服焦慮：臨床心理學家陪你引導孩子，重拾生活主動權》，未經同意請勿轉載。