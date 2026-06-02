9成男人沒看過爸爸哭！心理師曝隱藏意義：難以體驗完整快樂

父親在許多人心中往往代表堅強與可靠，但「男人不能哭」的觀念，卻可能讓許多男性從小就學會壓抑情緒。近日，美媒《Psychology Today》報導，男性情緒表達的缺乏不僅影響自身心理健康，也可能透過家庭教育一代代傳承下去。

心理治療師阿薩爾．羅馬內利博士（Assael Romanelli Ph.D）指出，自己成長過程中只看過父親哭過一次，而他父親也坦言，幾乎從未看過自己的父親流淚。這樣的經歷讓他開始思考，男性為何如此難以表達脆弱與悲傷。

在臨床工作中，羅馬內利經常詢問男性個案：「你曾看過父親哭嗎？」根據他的觀察，只有約10%的男性表示曾看過父親落淚，而且大多數人能回想起的次數不到5次。當他進一步詢問「你的孩子曾看過你哭嗎？」時，比例雖然略高，但也僅約20%。

羅馬內利認為，這些數據反映許多男性從小受到社會文化影響，被教導要堅強、勇敢，把哭泣視為軟弱的象徵，因此，男性也只允許自己展現憤怒等較容易被接受的情緒，並將悲傷、失落與脆弱深藏起來。

文中提到，若將情緒感受比喻成1到10的光譜，1代表絕望、10代表狂喜，許多男性長期活在4到6之間，很少真正體驗完整的情緒範圍。由於孩子會透過父母學習如何面對感受，當父親從不展現悲傷與脆弱時，下一代也會逐漸認為這些情緒是不被允許的。羅馬內利更提到，男性如果想感受到更多的快樂，就得同等程度的接受痛苦、悲傷的存在，不可能只選擇情緒天秤的一端。接受所有感受，或者繼續壓抑自己，沒有第三個選項。

羅馬內利還指出，情緒並不會因為被壓抑而消失，反而會以其他形式表現出來，例如攻擊性、控制慾、成癮行為，甚至是長期的麻木感與隱性憂鬱。他強調，哭泣其實是一種情緒釋放，而非軟弱的表現。

羅馬內利表示，自己會刻意在孩子面前坦然表達情緒，並告訴他們自己流下的是喜悅、悲傷或挫折的眼淚，希望幫助孩子建立情緒識讀能力。他直言：「三代男人，幾乎沒有眼淚，而我正試著打破這條鎖鏈。」