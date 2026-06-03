孩子怕東怕西正常嗎？專家曝判斷標準：錯過喜歡活動要小心

我們所說的「恐懼、擔憂與焦慮」是什麼意思？

每個人，無論是孩子或成人，在某些時候都會經歷擔憂、恐懼與焦慮。這三者的共同點在於：它們都包含了「預期某些不好的事將要發生」、身體對此的「特定反應」，以及某些「特有的行為」。

焦慮思考／預期

當人們感到焦慮時，通常會預期某些不好的事即將發生。此時，思緒往往會聚焦在潛在的威脅以及該如何脫身，讓人幾乎無法思考其他事情。顯然，當一個人真的身處危險時，這種狀態是非常有用的。舉例來說，如果你的孩子正要衝上馬路，你需要專注的是把他拉走以避開來車，而不是被其他雜念分心（例如待會要去商店買什麼，或晚餐要吃什麼）。

身體的變化

當我們經歷恐懼與擔憂時，身體會出現多種反應，這包括呼吸變快、心跳加速、肌肉緊繃、冒汗，以及胃部翻攪的感覺。所有這些身體訊號都代表我們的身體正在做「行動準備」，讓我們能迅速反應—就像在上述的例子中，能在孩子受傷前及時把他拉開。

焦慮的行為

我們因應恐懼或擔憂的行為模式，通常被歸類為三種：「戰鬥」（fight）、「逃避」（flight）或「尋求安全」（safety-seeking）。也就是說：我們可能會起而對抗威脅、設法快速脫身，或是採取其他我們認為能讓自己保持安全的行動。

當面臨立即的威脅時，這些反應當然是最有幫助的，甚至對於生存至關重要。然而，若在客觀上並沒有危險的時候，這些想法、感受與行為反而會造成困擾，並干擾我們的日常生活。

那我怎麼知道孩子的焦慮是否「過度」？

我們因應焦慮所產生的身心變化，在短期內是有幫助的；但如果這些反應在危險過後仍持續出現，或事實上一開始根本就沒有危險，這就會造成問題。當焦慮過度時，孩子的思考會被「災難化」的想法所佔據：他可能總是預期最糟的情況發生，也不相信自己有能力應付挑戰。身體的變化也會讓人非常不舒服：高度焦慮的孩子常會抱怨肚子痛、頭痛或肌肉痠痛。最後，焦慮一旦持續，孩子不僅會因為長期繃緊神經而精疲力竭，還可能因為總想讓自己「保持安全」，反而錯過本來會喜歡的活動。如果恐懼與擔憂已經阻礙孩子享受生活，或是讓他無法做其他同齡孩子都在做的事，那麼，協助他克服這些困難就至關重要。本書要做的，就是要提供你幫助孩子達成這個目標的工具。

圖為《與孩子一起克服焦慮：臨床心理學家陪你引導孩子，重拾生活主動權》書封。心靈工坊提供

如前所述，一定程度的恐懼與擔憂是正常且健康的，因此本書的目標並不是要讓你的孩子變得從此不再擔憂、或不再害怕任何事。相反地，我們的目標是協助你引導孩子駕馭恐懼與擔憂，不再讓這些情緒阻礙他們活出精彩的人生。

當有焦慮問題的孩子獲得適切治療時，通常成效都非常好。雖然本書涵蓋了大量資訊，但核心訊息其實很簡單：焦慮問題在孩子之間極度常見；它會干擾孩子的生活，但它是可以克服的。

※本文為心靈工坊出版的《與孩子一起克服焦慮：臨床心理學家陪你引導孩子，重拾生活主動權》，未經同意請勿轉載。