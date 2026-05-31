毛孩生病讓你世界崩塌？心理師揭「失控焦慮」背後原因

作者：郭玉婷（諮商心理師）

當毛孩生病時

「只是生病而已，為什麼我感覺整個世界都要瓦解了？」

身為心理師，我常在諮商室裡遇見陷入極度焦慮的飼主。這種焦慮往往超越了「擔心」，而是一種近乎失控的恐慌。 從客體關係的視角來看，這背後隱藏著我們內心最深層的連結與投射。

1.同伴動物：那個「理想化」的客體

在人際關係中，我們常受挫於語言、衝突與背叛。但在與動物的關係中，動物同伴常被我們安置在一個「純粹且理想化」的位置。牠們提供了溫尼考特（D.W. Winnicott）所說的「涵容環境」。

對於許多人來說，毛孩不只是寵物，更是：

- 原始母愛的投射：牠們給予無條件的接納，讓我們體驗到不被評判的愛。

- 「自體客體」（Self-object）：動物的存在，就像是我們自我的一部分。當牠們健康時，我們感到完整；當牠們生病，我們就像是失去了一部分的自我，產生嚴重的「心理崩解感」。

2.為何我們會陷入失控的焦慮？

當寵物生病，有些人能冷靜應對，有些人卻會引發毀滅性的焦慮，這通常與以下兩個機制有關：

- 早年依附經驗的重現：客體關係觀點認為，我們處理「喪失」與「無助」的方式，深受早年與照顧者互動的影響。如果你的內在曾有過「被遺棄」或「關於生命」的創傷，寵物的病痛會瞬間喚醒那些被壓抑的無助感，讓人退行到那個恐懼的小孩狀態。

- 全能感的破滅：飼主與動物的關係是極度「不對等」的，我們掌控牠們的食衣住行。這種「我能保護牠」的全能感，在病魔面前會瞬間崩塌。當我們發現自己無法替牠承受痛苦、無法保證牠康復時，這種「無能為力」會轉化為強烈的罪疚感與失控焦慮。

3.給正在經歷這一切的你

如果你正因為毛孩生病而感到生活停擺、心跳加速、無法思考，請試著對自己說：

「我的焦慮，是因為我將生命中最柔軟、最純粹的愛投射在了牠身上。現在的恐慌，是我內心那個脆弱的部分正在求救。」

💡 心理師的小叮嚀：

- 承認無能為力：接受我們只是人類，無法控制生命的流逝。這不是你的錯。

- 區分你的痛與牠的痛：有時我們的焦慮來自於「不忍看牠受苦」，但過度的恐慌反而會讓毛孩感受到壓力和不安。試著深呼吸，成為牠現在最需要的、穩定的「涵容者」。

- 尋求專業支持：如果這份焦慮已讓你無法工作或進食，請尋求諮商協助，探索這份連結背後是否觸動了你過往未曾療癒的傷口。

愛得深，所以痛得切。請記得，在你照顧牠的同時，也要溫柔地照顧那個受驚嚇的自己。 圖／擷自擁抱心理諮商所官網

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「當毛孩生病時，為何我們的心也跟著碎了？」，未經同意禁止轉載。）