照顧失智父母好累又愧疚？心理師揭家屬最常見4種拉扯

作者：丁嘉莉（諮商心理師）

前言：失智症的出現，往往把「整段親子關係」一起帶進現在

在陪伴失智症家屬的過程中，我越來越深刻地感受到：失智症對家屬而言，並不只是生活型態的改變，也不只是多了一項照顧任務。

它更像是一個入口，把整段與父母相處的記憶與情緒，一併帶進此刻。

有些人面對的是一段複雜、曾經受過傷的親子關係，所以內心會經歷好多糾結，不知道該如何安放內心的傷以及眼前需要照顧的家人；也有些人，則是在照顧過程中慢慢看見——那個曾經照顧自己、記得自己喜好、給過自己很多愛與支持的父母，正在一點一滴地忘記世界。

這兩種經驗，心情並不相同，但同樣深刻。

因為不論過去的關係樣貌如何，那段關係都是真實存在過的，而失智症，正在改變它，這份改變又是一條無法回頭、不可逆的單行道。

以下，我想從心理師與實務陪伴的角度，回應三個家屬最常在心裡反覆出現，卻很少被好好說清楚的問題。

Q1：在陪伴失智症家人的過程中，家屬常會經歷哪些心理變化與內在拉扯？

失智症之所以如此牽動人心，是因為你不是從一張白紙開始照顧，而是帶著一整段關係的歷史走上照顧的路。

在實務中，我常看到家屬的心理狀態，呈現出以下幾種交織的內在變化：

一、照顧責任，與過去的記憶同時存在

你可能一邊安排就醫、生活照顧，一邊卻被某些回憶觸動。

對有些人來說，是多年來未被理解、被要求懂事的感受；對另一些人來說，則是想起過去被細心照顧、被記得、被愛著的時刻。

這些浮現的情緒，會帶領著每個人進入回憶中，反覆咀嚼其中的滋味，因為關係曾經如此深刻。

二、心疼、失落與矛盾並存

有些家屬的痛，是來自「那個曾經熟悉、會呼喚自己名字的人正在消失」；也有些人的痛，是來自「關係尚未被整理，就被疾病推著往前走」。

無論是哪一種，都容易讓人感到內在拉扯，也會對於接下來的關係好茫然，不知道該怎麼面對，還有──要不要處理。

三、手足之間的舊有互動被重新喚起

當照顧需要分工，過去手足之間的合作、競爭、被期待或被忽略的經驗，常會再次浮現。

爭論的表面是資源與責任，底層往往是多年來未被說清楚的感受。

四、一邊陪伴，一邊哀悼關係的改變

失智症的哀傷，不是一次性的，而是反覆發生的。

可能某一個瞬間，會讓你以為曾經熟悉的家人，好像出現了，但往往又會體會到很快速地又回到了記憶錯亂、無法理解的狀態。

你可能每天都在面對「人還在，但關係已不同」的失落。

Q2：在實際照顧與互動中，家屬可以做些什麼有助於關係與照顧品質？又有哪些方式反而容易讓彼此更辛苦？

在實際照顧現場，我常提醒家屬的一件事是：照顧不是用意志力撐過去，而是靠滾動式調整的方式走下去。

【有助於關係與照顧品質的做法】

一、允許關係本來就有不同樣貌

你不需要把過去整理得完美、讓自己完全沒有情緒，才踏上照顧之路。允許複雜情緒存在，反而比較不會在照顧中累積內耗。

二、回應情緒，而不是糾正記憶

比起反覆提醒事情、記憶的對錯，更重要的是回應對方的不安、困惑與感受，往往更能降低衝突。

三、為照顧設定現實可行的邊界

能做到哪裡、需要哪些協助，清楚比勉強更重要。

很多人在照顧的過程中，會期待自己可以消化所有的照顧需求、希望親力親為，但往往伴隨而來的，是持續消耗之後的煩躁、生氣，而這些情緒如果沒有好好的承接與整理，常常會成為自己懊惱、覺得好像對家人沒有耐心的枷鎖。

四、及早引入外部資源

喘息服務、專業照護不是退讓、不是責任外包，而是為了讓陪伴能持續，讓家人有更完善的照顧。

所以諮詢政府的長照資源、適時地與家人討論合適的工作分配或經濟分擔，才可以讓這段照顧的路走得平順。

【容易讓彼此更辛苦的方式】

一、把所有情緒壓下來，全心全意認為「我應該且只能撐住」

二、將手足之間長期的不平衡，全部投射在照顧分工上

三、把求助視為不孝或失敗

四、期待透過照顧，補回過去關係中未完成的一切

Q3：當照顧成為一段長期歷程，家屬要如何在「盡孝」與「保留自己的生活與身心空間」之間，做出相對可持續的安排？

在盡孝與保有自己的生活，往往是許多家屬內心最深、也最不敢說出口的拉扯。

在文化期待下，「盡孝」常被想像成毫無保留地投入；但在心理層面，沒有界限的照顧，反而容易讓關係走向耗損。

以下是實務中很重要的三個調整方向：

一、重新定義什麼是「夠好的孝順」

夠好的孝順，不是燃燒自己，而是讓照顧能走得長、走得穩。

二、為自己保留「不只是照顧者」的身分

你仍然是工作者、伴侶、父母、朋友，也是你自己。保留這些角色，是為了讓陪伴不吞噬整個人生。

三、把照顧視為團隊任務，而非個人承擔

清楚分工、事前討論、引入外部協助，都是對關係的保護。

在失智症陪伴的歷程中，出現矛盾、心疼、憤怒或疲憊，並不代表你不夠孝順。

那往往只是說明：這段關係曾經很重要，你也真實地活在其中。

不論你的親子關係過去是溫暖、複雜，或兩者交織，能被理解、被看見，都是這段旅程中很重要的一部分。

結語：在照顧之外，你仍然是一個完整的人

失智症會改變關係的樣貌，卻不該抹去照顧者的存在。

願你在陪伴家人的同時，也能為自己保留情緒、界限與生活的空間，因為那正是讓愛能繼續流動的方式。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「不只是照顧：陪伴失智症家人，是一段帶著記憶與情緒的關係歷程」，未經同意禁止轉載。）