白髮冒出不想見人？心理師揭「抗老焦慮」：怕的其實不是變老

作者：蘇冀苓（諮商心理師）

前言｜當「自然老化」成為一種不被允許的狀態

我們長期以「青春」作為審美的標準，年齡所留下的痕跡，常被誤解為放任自流、不修邊幅，甚至是對自我的放棄。然而，能夠坦然面對自己的改變，其實是一種成熟的自信與自在。

熟齡的成熟和韻味，是一種歲月沉澱下的美好，有時我們帶有習慣對青春的審美觀點，造成對理想外貌的矛盾的期待。許多步入熟齡的人為了維持形象，選擇染髮、整形或減重，努力讓的看起來不老。而其實我們可能帶著習慣的視角，驚訝於怎麼變老之外，彷彿自然的老化成了突兀的存在。

「老」本應象徵經驗與智慧，卻在現代文化中，被簡化為吸引力與價值的流失，使得人們難以接納象徵洞察、包容與睿智的內在成熟韻味。矛盾在於白髮、皺紋或體態變化，是時間刻畫下的痕跡，卻被視為失去青春的形象展現，而非內在的成長。

本文以心理師視角，解析三個核心問題：

1. 進入壯年後白髮變多，是常態；不想讓白髮見人，反映了什麼心境？ 2. 面對aging這件事，只有染髮這件事就可以anti-aging嗎？ 3. 什麼樣的心態，才算是真正自在？

進入壯年後白髮變多，是常態；不想讓白髮見人，反映了什麼心境？

1. 白髮出現的那一刻：不只是外貌改變

進入壯年之後，鏡子裡的自己開始變了。最讓人措手不及的變化，就是髮梢間的一絲絲銀白，這痕跡代表時間的流失和青春的離開。白髮本是生理上的自然變化，但心理上的震盪卻往往更深。那一瞬間，人不只是看到髮色的改變，而是看見「好像變老了？」帶給自己的衝擊。

2. 掩飾的本能與社會期待

隨著白髮代表老化，我們自然會想會掩蓋白髮，想要阻擋老化在身上留下的痕跡。有時染髮不是單純愛美或對流行趨勢的反應，而是對社會眼光的回應。過去普遍觀點會將青春與活力連結，並將白髮與衰退劃上等號。為了遮蓋白髮而染髮，在內心是維持自信的舉措，且成為每隔幾月例行上的形象修飾。因此，不讓白髮被看到，不只是怕被認為老，更是害怕被視為不再有活力，或失去青春的內心擔憂。

3. 身分與責任的提醒

成年後，隨著生命階段的增進，往往同時肩負多重角色，在家庭或職場上增加的不同身分。身分和角色同樣也帶來相應的責任，和內心守護的位置。當時間的指針不斷前進著，我們感受到職場中需競爭，維持做著家庭的支柱，但此時出現的白髮提醒著時間有限。但我們誤認為需要年輕、穩定、和有衝勁的表徵，才能維繫責任和守護的重要人事物。卻忘了反而是歲月才讓這些責任和保護，更有意義。

4. 對顯老的抗拒，其實是對有限性的焦慮

不願讓白髮見人，有時反映了對老化的否認。「否認」是一種常見的內心抗拒方式，用以抵擋面對生命有限的焦慮。當社會持續將「年輕」視為價值的象徵，人們便傾向抗拒「變老」的現實，不只是對老的恐懼，更深層的是對老化、不健康餘命或死亡的擔心。

面對aging這件事，只有染髮這件事就可以anti-aging嗎？

染髮能改變外觀，卻無法真正延緩老化。真正的 anti-aging，是身體、心理與生活方式的整體平衡，而非單一外表修飾。

1. 身體層面：讓身體持續參與生活

⠂維持肌肉量與活動力

規律運動能延緩細胞老化，甚至改善腦部及神經的健康。規律的運動，不論維持或調整原有的運動習慣，或適量增加一些重量訓練保持肌肉量，都能讓身體保持好的狀態。真正的抗老，不是要恢復二十歲的模樣，而是讓身體保有持續參與生活，及維持生活品質的能力。

⠂飲食是滋養，而非控制

隨著年齡增長，身體需要更好的照顧均衡攝取蛋白質、蔬果與好油脂。營養的滋養，是對身體的溫柔照顧，外表的明亮往往來自身心的穩定。

⠂與身體重新建立關係

許多人在中年之後對身體感到陌生，往往先感到不如以往輕盈、反應變慢、病痛接著產生。若能學習傾聽身體發出的訊號，例如覺察疲勞、疼痛或緊繃，就能幫助自己重新聚焦在自己的感受和經驗上。嘗試以陪伴的角度，而不指責自己的老化，聆聽身體發出變老的訊號，那份理解會讓老化變得不那麼可怕。身體會因被理解而放鬆，這就是一種面對老化的正向態度。

2. 生活層面：調整節奏，讓神經系統休息

⠂建立安穩而有彈性的生活節奏

在事業衝刺時為成就奔波，所經驗到過勞、失眠、長期緊繃，都在消耗我們的能量。嘗試調整，讓生活有規律、有彈性和喘息，讓神經系統有機會恢復平衡。

⠂培養熱情與新鮮感，喚醒多巴胺

無論舊有的喜好，或新的事物的參與，例如攝影、園藝、烹飪、旅行、或音樂等，這些喜悅及成就會喚醒我們，並啟動腦內多巴胺的分泌。

3. 社交層面：關係是心理的抗老劑

⠂穩定連結能降低壓力荷爾蒙

輕鬆的心情及情感連結，能減少又稱為壓力荷爾蒙的皮質醇的釋放。與朋友的閒聊、家人享受餐食、同事間的幽默，都能讓心維持柔軟。

⠂分享經驗，讓老化成為傳遞而非流失

當人能將自己的人生轉化為故事，並與他人分享，那份被聽見與貢獻的經驗會產生深層的意義感。這不只是心理滿足，更是一種過去到現在的整理。老化不再只是「失去」，而是一種「傳遞」的開始。

4. 自我認同層面：從對抗到接納

⠂接納自己呈現的樣貌

亮麗的外型，帶給自己自信，包括髮色的變化。在社會的審美框架下，白髮被解讀為衰老。染髮，或許是為維持社會認同，避免被貼上「老」的標籤，也可能是對外貌上的自我要求下的選擇，但都反映對不同程度對熟齡的不安。

學會辨識想要抗老，來自於社會壓力還是自我需要，是減輕焦慮的關鍵。如此能自在地在不同階段展現自己樣貌，甚至從接納到喜歡上呈現在外的自己，因自信帶來內心的喜悅。

⠂看見被遮蓋的老化焦慮

染髮也可能是內在自我保護的方式，讓外貌維持青春，減輕面對時間流逝的焦慮。但若過度依賴外貌維持安全感，可能忽略了內在對老化的恐懼，甚至缺乏機會好好釐清對老後的擔憂和恐懼，來自何處。通過閱讀相關報章書籍或媒體消息，看到老化後不同的生活樣貌，幫助自己釐清內心的不安，梳理下掌握進入下一個階段的方向。

⠂誰說白髮不能美？白髮也可以是一種風格與自由

也有些人選擇不再染髮，反而找回自由。白髮可以是自我風格，也承載生命經驗和故事。當一個人能在老化中仍肯定自己的價值，美感就不被死板的審美綁架。所謂的「自然老去」不是放棄，而是一種深層的自我實現。

什麼樣的心態，才算是真正自在？

1. 尊重與允許自己的狀態

面對階段的變化，允許自己有矛盾、有不安、有疲憊。許多人誤以為內心自在，不應該有不愉快的經驗，但真正的自在，其實是能與情緒的起伏共處。當我們能面對自己的不一樣的情緒及感受發生，心中知覺這些情緒將會來來去去，那份接納本身就帶來力量，彈性也能帶來心理上的平衡。

2. 接納生命階段的變化

均衡是接納生命階段的變化，信任自己的共處的能力，便看見自在。

老化是自然現象，永遠保持年輕、充滿活力、毫無皺紋或沒有白髮是想像中的理想，但不是現實。當我們觀察到隨著生命階段的推進，身體在變、角色會不同，甚至關係也會改變。

若此時能有個內在的力量，相信改變並非全然失去，而是生命經驗不斷的累積。在過往層層累積下，將建構起更強健的應變和適應力，就能放下與時間對抗的焦慮。自在不是停留在過去的模樣，而是讓每一個當下都有存在的價值。

3. 願意照顧他人，也願意被照顧

均衡的心態包含能照顧他人，也願意被照顧。了解需要的緣由，就帶來自在。

在壯年階段，許多人習慣扛起責任，卻不習慣示弱。其實，願意向他人表達需要，不論是實際上或情感上的，是新的嘗試，更是開放讓雙向關心流動。接受支持，並不代表脆弱，而是心理成熟的表現。自在，不是自己孤獨地堅強，而是在關係中保持真實和開放，帶給內心彈性和安心。

4. 用好奇取代批判，重新看見鏡中的自己

對鏡中的自己重新了解，走進自在。

過去我們生活節拍，常以快節奏和效率作為主軸，卻忽略停頓和感受。有時放慢腳步，先不急著染髮或遮蓋，而是用開放和欣賞的目光，看著鏡子中的自己，好奇換個不同妝髮會有什麼不同？讓心和關注，以不評價的態度回到自己身上裡，焦慮自然放緩。

自在，往往就在那些對自己保持的好奇間，再見如初見般欣賞時光帶來的生命歷程。

心理師總結：比起對抗，不如同行

染髮是一種選擇，而非錯誤。但若只停留在外表，我們容易在老化中患得患失。

真正的 anti-aging，不是拒絕變老，而是學會在變化中，仍活得有感動、有連結、有愛。

當我們照顧身體、調整節奏、維繫關係，歲月不再只是奪走青春，而會成為滋養，讓人更柔軟，也更閃亮。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「自然老去真的等於放棄自己嗎？從白髮、染髮到真正的anti-aging」，未經同意禁止轉載。）