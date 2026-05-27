《動物方城市2》茱蒂爆衝、尼克狂躲 心理師解析靈魂伴侶最傷互動

作者：蘇冀苓（諮商心理師）

在關係中的茱蒂

在《動物方城市2》中，兔子警官茱蒂（Judy Hopps）與新任警官狐狸尼克（Nick Wilde）成為正式搭檔。他們不光是面對像第一集裡不同動物們的偏見，還有解決城市中新危機；更聚焦在面對壓力、挑戰和質疑的聲音下，考驗對彼此之間的信任和尊重的考驗。

一開始，茱蒂雖然承受從隊長到其他警官間的偏見，但和尼克間的合作模式有著他們獨有的互補。茱蒂工作上認真負責和追根究底，她以維持城市正義為己任，還有要讓大家對「兔子不適合做警官」改觀。所以她不僅對工作感到自豪，且自我要求很高。但時不時搭檔尼克會用開玩笑的口氣，和遇到事情先躲的投機表現，讓茱蒂炸毛。為了帶動團隊和拿出成果，茱蒂遇到挑戰和事件越衝越快，也更不顧自己的狀態。

如果此時情緒快要爆表的茱蒂，踏入了諮商室

茱蒂雖然知道狐狸和兔子本來大不相同，但她越來越不懂尼克，此外工作快壓得自己受不了，於是茱蒂想試看看諮商可以帶來不一樣的出路。

會談過程中，茱蒂發現自己和尼克節奏和觀念大不相同，不只在工作表現上，兩人常常出現爭執。所以茱蒂工作中會越來越急躁，因為工作中好多問題都沒有解決，好像只有靠自己主導，才能完成任務。

可是偏偏越主導，越覺得孤單和無力。感覺大小事一堆就算了，人際互動上，總感覺溝通也改變不了什麼，甚至還會把關係鬧僵。嘗試和對方溝通但沒有效果，也感到好沮喪，也勾起不舒服的情緒。

關係，就像看鏡子裡，除了看到鏡映出的環境，也看到自己

人際間的互動，因著從小生長經驗、內在信念、到產生的信任建立的需求，不僅影響看待別人，也會反映自己如何感知外界對待自己的方式，最終影響互動和關係。

諮商並不是直接教導如何改變對方或主控人際關係，而是陪同找到重新組織自己的內在對關係的新經驗，讓我們能以更開放和理解的觀點去看自己、看自己對他人所作所為的情緒反應、還有看自己的內心念頭如何影響和他人的關係。

從掌控外界，到覺察內心

茱蒂，身為一位能力很好，又屢屢能將事情推動的問題解決者。她在別人眼中堅定、能幹、條理分明，但在她的內心，一個個待處理的問題，只能讓她隨時保持在運轉狀態。她擅長解決問題，卻不擅長處理情緒。面對情緒時，她覺得陌生又不自在。

在諮商時回顧童年，茱蒂是生長在充滿愛的家庭中。家人總提醒著「外面的世界很危險！」，好像印刻在腦海了。提醒和警告的話總是說著，就好像對自己「做得到」的不相信，聽在茱蒂的耳朵變成「你只是一隻弱小的兔子，你應付不了外面的危險」。於是心中念頭逐漸變成，如果我不變強變厲害，我可能應付不了外面的世界。

逐漸形成一個模式，想要用成功解決問題，來證明自己有能力應付面對的一切。於是成年後的自己，是否感受到外面的世界是危險的，但只會用遇到事情不能慌和不能怕去面對，而且問題一定靠自己解決。

從他人的行為，刺激到內在的觸發點

從設定目標或方向，拼盡全力到完成，以這樣的努力到看到結果的模式，不僅帶來尊重和信任，也看似是個正向的循環。但倘若在拼搏的過程或解決問題時，沒有得到足夠的理解和支持，則變成沒人看懂自己的努力，甚至感覺不被尊重和信任，及努力都枉費的無奈下，形成負向循環。

長期以來，茱蒂用「解決問題」的方式爭取尊重與信任。看似正向，卻也讓她在沒被理解時，感到孤單與挫敗。當尼克用玩笑面對壓力時，茱蒂感覺自己的努力被忽視、被拒絕。她於是更用力證明自己，追得越緊、越想獲得肯定，而尼克反而更想退開，形成惡性循環。

互動中的惡性循環，增加關係中的挫折和不安全感

從EFT（Emotionally Focused Therapy情緒取向治療）的觀點來說，這樣的互動形成一方追逐和另一方逃離，追的一方越焦急，逃的一方越退避。追和逃的循環，看似衝突，其實觸發情緒例如生氣或傷心，到深層的不安全感。

我們在關係中希望改變對方或外界，是不容易的；尤其在這樣追和逃的關係中，若是讓追的一方持續主導改變，很有可能更讓關係又一次陷入循環。此時不妨試看看重新組織自己的內在情緒經驗，讓以更開放、理解、內心感到安全的方式，去看待對方。

從追的一方，如何停下來不追的更急？

有沒有可能？在習慣的做出問題解決或damage control前，先嘗試一下暫停，感受現在正在經驗到的身體感受、想法、甚至是情緒。如此才有機會回到自己內心的體驗。就像不知自己身處何處，甚至方向時，暫停一下並重新定位自己，更好確定貼近自己的方向或目標。

先嘗試安撫並與自己的反應共處

要能暫停，先要讓自己在情緒上感到安全。如果只是用理性告訴自己不要追，很容易掉進更過度在意「不追」的經驗中，例如會留意對方多久沒有回應，或對方用什麼方式回應自己的追。先嘗試聯繫安撫自己被觸發的部分。

可以試看看：

• 身體覺察：「當尼克用開玩笑的方式回應你的努力時，妳有什麼感覺？」、「當你們在趕著破案時，尼克叫你停下來，你的身體感覺到什麼？」、「當感覺不被信任時而感到心跳的很快時，還有什麼其他感覺呢？」 • 呼吸與穩定練習：當心跳的很快時，可以先用呼吸練習讓自己慢下來。因為只有慢下來時，內心才有時間好奇地看看自己在害怕什麼。每個人的經驗和背景不盡相同，觸發的點可能都不相同，在慢下來時才有機會看到觸發的經驗和感受有哪些。 • 覺察不同的意義：「是哪個想法讓我想要追的更緊？」「我想掌控的內在原因是什麼？」「在怎麼樣的互動下，我會感到安全？」

身體放鬆後，大腦從才能從過熱的狀態，慢慢進入緩衝，接下來重新解讀現況，並理解雙方的「差異」，最後才能不掉進負向漩渦。而這樣的經驗，需要多次的嘗試和經驗累積，才能用理解取代原有的誤解。

找到互動關係中的安全區

諮商不代表需要徹底改變自己或對方，需要先讓自己在內心感到安全。當能看見並安撫自己的恐懼時，發現陷入循環的互動，就不容易被他人的反應牽著走。

改變通常來自足夠安穩的內心，唯有內心安定了，我們才有力氣向外看一看尋找其他可能。滿足內心對安全感的需要，才有力氣和夥伴一同找到交集的安全範圍，也更有真實的勇氣去邁出下一步。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「如果《動物方程式2》裡的茱蒂來諮商？」，未經同意禁止轉載。）