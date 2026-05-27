明明很成熟卻不敢做自己？心理師揭「高功能假我」背後真相：你只是習慣沒有需求

作者：林少湲（諮商心理師）

如果你是那種⽣活裡很穩定、工作做得好、對他⼈敏銳、情緒管理看起來成熟， 可以把生活收拾得井井有條的人，但在諮商就感覺各種卡卡說不出話來的人，我猜想⼀種可能：其實你並不是不知道怎麼「做自己」，而是你不知道「什麼才是自己」。

當你坐在「來談者」的位置上時，不是沒有話要說，而是不知道怎麼讓真我現聲說話。因此，當被問候「今天想談什麼？」腦袋自然會⼀片空白，你的故事、情緒，腦⼦在面對心理師時突然的被清空。有時會懷疑自己是否健忘，但可能最真實的那個「我」，總會在要開口的那⼀瞬間縮回去，縮得像⼀隻把⾃⼰捲回海底的⽣物。

很常會覺得：坐在椅子上說話的，是「能處理事情的我」。而真正有感覺的那個我，躲在後面、安靜、暗暗、悄悄地看著。溫尼考特可能會說：椅⼦上坐著的是假我；角落裡瑟縮著的是真我。你之所以能活成「生活功能超好的人」，不只是因為功能的強，也是因為太早的離真我有個距離。

你常被說：

「你很成熟。」 「你很理性。」 「你很照顧⼈。」 「你很穩定。」 「你好厲害。」

可是沒有⼈知道，這些不是天賦，也不是能力，而是你從⼩學會的：

• 大人情緒太大時，你把自己的情緒縮⼩。 • 大人迷失時，你學著當最穩的那個。 • 你的真實被嫌，你學著當最懂事的。 • 你的需求惹麻煩，你學著「沒有需求」。 • 成長帶來的混亂讓⼈不悅，你把自己的內心整得乾淨端正。

之所以這樣的你能「撐住別人的世界」，是因為在很小的時候，因為環境的不安全，而放棄了讓別⼈陪伴你撐住你的世界的可能與需要，以及想要。在混亂裡長大，所以你才這麼會整理。但不自由的感覺會來，因為你知道除了能力以外，那不是天賦， 更多是為了生存。

在諮商裡最害怕的不是痛，而「被看見」也同樣矛盾複雜的可怕，很多⼈以為諮商怕的是挖傷口、怕崩潰、怕觸及脆弱，可其實不是。最緊縮的，是：「如果我真實了，還會有⼈願意留下嗎？」

如果你脆弱、如果你糊塗、如果你矛盾、如果你不像外表那樣「很會」──你還值得被愛嗎？從小到大的表現平穩，是在關係裡最安全的⽅式。

可是⼀旦要真實，羞恥與害怕就會像影⼦撲上來。

• 我這樣會不會被討厭？ • 這樣是不是太多？ • 這樣是不是不應該？

真我還沒來得及露臉，內在就已經開始道歉。

你需要⼀個可以「安身」的心理位置

有些⼈以為你在抗拒諮商，有沒有可能，其實你只是從來沒有「安全地說自己」的經驗。你需要練習的不是分析自己，或⼼理師自己的分析你，⽽是：

• 練習在別⼈⾯前慢慢說 • 練習模糊 • 練習糊塗 • 練習不完美 • 練習不⽤成為專業 • 練習不⽤當成熟的大人 • 練習讓真我露⼀點點臉，也不會出事的安⼼感

只有在⼀個不被催促、不被糾正、不被要求的環境裡待夠久，那個躲在角落的真我才會慢慢相信：

「喔……我這樣也可以。」 「我不用乖到令⼈心疼的程度。」 「我可以做⼀個還沒整理好的人。」 「我可以慢慢地、被愛。」

然後，真我會開始安心感覺、出現、說話、成為自己。

最後，我想提供⼀個溫柔的真相

我們常把自己活成能承受重量的超⼈。但在夜裡或內⼼，我們也有那個想被好好珍惜與抱住的孩子。你在練習，練習存在、練習不躲、練習慢慢靠近真實。有⼀個真正的自己，知道怎麼做自己，你在學著回自己心裡面的家，那你已經在回家的路上了。一小步、一小步，向那個等你很久的真我走近。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「給在諮商裡，找自己的你」，未經同意禁止轉載。）