總怕別人生氣、難拒絕…醫曝「討好型人格」長期內耗恐焦慮憂鬱

近年「討好型人格」成熱門心理議題，許多人在人際中習慣配合、壓抑自己，外表溫和體貼，內心卻長期焦慮委屈。精神科醫師楊聰財指出，「討好型人格」並非正式精神疾病，而是一種害怕失去關係、過度在意他人評價的人格傾向，長期恐導致焦慮、憂鬱與情緒耗竭。

楊聰財表示，討好型人格的核心心理機制，在於深層相信「我必須讓別人滿意，才值得被愛」，這類人往往從小被要求懂事、不可頂嘴、不要造成別人麻煩，長大後便將壓抑與迎合模式帶入愛情、婚姻、職場與家庭。

楊聰財列舉8大常見特徵，包括害怕別人生氣、很難拒絕別人、習慣壓抑情緒、過度在意評價、容易自責、害怕衝突、總是過度付出，以及無法真正放鬆，甚至休息時也會產生罪惡感。

雖然「討好型人格」沒有正式DSM-5診斷標準，但楊聰財提出6項「過度討好」指標，包括經常犧牲自身需求、拒絕別人會強烈焦慮、長期壓抑真實情緒、自我價值建立在他人認可上、陷入不對等關係，以及已出現失眠、恐慌、疲憊等影響生活的身心症狀。

他指出，適度體貼與同理心本身是重要的人際能力，討好型人格的人通常敏感細膩、責任感強、重視關係，團隊配合度高；但一旦過度，就容易失去自我、遭情緒勒索或被利用，長期壓抑情緒後，甚至可能突然情緒崩潰、封鎖所有人。

楊聰財提醒，長期壓力還可能影響自律神經，引發失眠、胃食道逆流、腸胃不適、肩頸痠痛、心悸與恐慌發作等症狀，「身體會替壓抑的情緒發聲」。他也指出，過度討好者容易吸引控制型人格或情緒操控者，讓關係更加失衡。

「真正的善良是我可以選擇付出，討好則是我不敢不付出。」楊聰財強調，健康的人際關係應該是「有溫柔，也有界線」。他建議民眾練習延後答應、接受不可能讓所有人喜歡自己、從小小拒絕開始建立界線、區分善良與自我犧牲、學習表達真實感受，以及建立自己的生活重心。