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被逼到貼著月台門內心想大吼？捷運通勤族的「邊界感」生存與自我照顧指南

擁抱心理／ 徐維廷（諮商心理師）
台北捷運示意圖。圖／AI生成
台北捷運示意圖。圖／AI生成

作者：徐維廷（諮商心理師

捷運通勤族的「邊界感」生存與自我照顧指南

早晨的捷運站，你拖著已經開始疲憊的身軀，加入長長的排隊人龍。

這時，你感覺到背後傳來陣陣觸碰。排在後面的人——通常是一位長輩——站得極近，他的身體或提袋不斷擦撞你的背包。你為了避開，只能默默往前挪，挪了一步、兩步，直到你幾乎快貼上月台的遮擋門，退無可退。但他依然渾然不覺地跟著往前擠。

在那一刻，你的內心可能正翻騰著一股強烈的怒火，甚至有一股衝動想轉頭大吼：「可以離我遠一點嗎！為什麼這麼不尊重人？」

身為每天在職場與生活中努力打拼的年輕上班族，我們已經消耗了太多的心力。在通勤這段僅存的「個人時間」裡，還要面對這種無形的壓迫，真的非常辛苦，也非常委屈。

為什麼這會讓我們如此憤怒與受傷？

1.身體邊界被侵犯的本能警報

背包是我們身體邊界的延伸。當我們已經釋放了「我想拉開距離」的訊號（不斷往前躲），對方卻依然步步進逼，這在心理層面上是一種強烈的「侵擾」。神經系統會將這種無法掌控的逼近視為威脅，自然會引發「戰鬥或逃跑（Fight or Flight）」的本能反應——也就是你內心那股想大吼的衝動。

2.世代差異帶來的「邊界感錯位」

我們常常發現，習慣貼著人排隊的往往是較年長的長輩。這其實牽涉到世代對「個人空間」的定義落差。早期社會的環境較為擁擠，人際界線也較為模糊，對他們而言，「靠得很近」可能只是排隊的常態，未必是刻意針對或不尊重。

但請記得：理解對方的背景，不代表你要壓抑自己的不舒服。你的感受絕對是真實且合理的。

當下快要爆炸時：給焦慮上班族的「自我照顧」急救包 當你被逼到月台門前，內心警報大作、焦慮與煩躁快要滿溢出來時，請先別急著生自己的氣（覺得自己修養不夠），也別讓這份怒火燒毀了你一整天的平靜。

試試看以下幾個在當下能迅速安撫自己的小技巧：

⠂第一步：在心裡接納並「命名」你的情緒

在心裡對自己說：「我現在非常生氣，而且我覺得很不舒服。」允許自己有這些情緒，不需要批判自己「太敏感」。這份憤怒，是你內在保護機制正在運作的證明。

⠂第二步：啟動「著陸練習（Grounding）」，把專注力拉回自己

閉上眼睛一秒鐘，深吸一口氣。把注意力放在你的「雙腳腳底」，感受鞋底踩在捷運站地板上的堅實感；或者動一動手指，感受指尖的觸覺。這個動作能幫助你過度激發的神經系統稍微冷卻，從「對外的防禦狀態」回到「對內的安撫狀態」。

⠂第三步：在心裡畫下一道「光圈結界」

運用一點想像力，在心裡想像自己周圍有一道發光的保護罩。告訴自己：「對方沒有邊界意識，那是他的功課，不是我的。我現在要保護我自己的空間。」將他的行為與你自身的價值感脫鉤。

找回控制權的具體行動

當情緒稍微緩下來後，你可以採取溫和但堅定的外部行動來捍衛界線：

- 主動阻斷：把背包改為前背或手提

將背包移到胸前，不僅是乘車禮儀，更是主動收回延伸的邊界。當背後沒有了緩衝物，對方通常會因為視覺上的距離感而退後。

- 非語言宣告：側身站立或回頭看一眼

稍微改變站姿，轉為半側身，或者平靜地用餘光看對方一眼。這是在釋放一個無聲的訊號：「我注意到你靠得太近了。」

- 溫和表達：就事論事

如果對方依然故我，你可以平靜地開口：「不好意思，稍微有點擠，可以請您退後一點點嗎？」不需要指責，只需陳述需求。

親愛的上班族們，通勤已經夠辛苦了，我們不需要為了別人的缺乏界線而懲罰自己。下次再遇到這種情況，先深深吸一口氣，照顧好當下那個焦慮不適的自己，然後優雅地、堅定地，把屬於你的空間要回來。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「被逼到貼著月台門，內心想大吼？捷運通勤族的「邊界感」生存與自我照顧指南」，未經同意禁止轉載。）

捷運 上班族

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