股票賠錢為何這麼痛？拆解大腦裡的「損失規避」與生存本能

作者：擁抱心理編輯部

拆解大腦裡的「損失規避」與生存本能

在投資市場中，我們常聽到「理性」二字。然而，當你看到帳戶餘額從獲利轉為虧損，或者一筆交易瞬間蒸發掉幾個月的薪水時，那種鑽心的焦慮與隱隱作痛的胃部翻攪，絕對不是理性能輕易壓制的。

心理學家曾發現一個有趣的現象：失去100元的痛苦，大約需要贏得200元的快樂才能抵銷。這種不對稱的心理機制，正是投資者痛苦的根源。

1.演化的遺產：失去等於死亡

在遠古時代，人類祖先生活在資源極度匱乏的環境。

⠂獲得：多採集到一籃漿果是驚喜，但不是必須。 ⠂失去：失去一天的口糧或唯一的庇護所，可能直接導致死亡。

這種「損失規避（Loss Aversion）」的本能被刻進了我們的DNA。對大腦來說，帳戶裡的數字減少，等同於生存資源被掠奪。雖然現代社會虧損七萬塊不會讓你立刻餓死，但你的原始大腦（邊緣系統）並不這麼認為，它會發出最強烈的警報。

2.大腦的誤判：將「金錢損失」處理為「身體疼痛」

神經科學研究發現，當人類面臨財務損失時，大腦中被活化的區域與生理疼痛（Physical Pain）的區域高度重疊。

前腦島（Anterior Insula）：這個區域負責處理噁心、憤怒與肉體疼痛。當虧損數字跳動時，前腦島會劇烈放電。

這解釋了：為什麼大腦在虧損時會產生胸悶、呼吸困難或手部麻木。對大腦而言，虧損不是邏輯題，而是一次「受傷事件」。

3.自我認同的崩塌：當虧損變成了「我錯了」

對許多投資者來說，錢不僅是錢，還代表著「智慧」、「眼光」與「能力」。

- 認知的衝突：你的大腦認為你是一個聰明、謹慎的人；但虧損的數字卻在大聲嘲笑你的錯誤。

- 後悔的重量：這種認知的失調會產生極大的痛苦。我們不只是在為錢痛，更是在為「被否定的自我」痛。為了逃避這種否定感，大腦會誘發我們做出「放著等看看」的決策，試圖延後承認失敗的痛苦。

4.變動的「參考點」：為什麼回本也補不了痛？

心理學中的「展望理論」指出，我們對損益的感受是基於一個「參考點」。

如果你曾經賺過20萬，現在縮水到只賺13萬，雖然你依然是獲利的，但你的大腦會以20萬作為參考點。這時，你感受到的不是「賺了13萬的快樂」，而是「賠掉7萬的痛苦」。這種心理帳戶的計算方式，讓我們即便在市場多頭時，依然活在隨時可能「失去」的恐懼中。

5. 如何緩解這種本能的痛苦？

既然痛苦是生物本能，我們就不能強求自己「不痛」，但可以改變處理痛苦的方式：

- 具名化痛苦：與其說「我很痛苦」，不如說「我的前腦島正在放電，試圖誤導我認為這是一次肉體受傷」。將感覺意識化，能降低情緒的強度。

- 擴大時間框架：痛苦通常鎖定在「現在」。試著將虧損放在10年的投資週期來看，這7萬元的波動會從「致命傷」縮小為「一個小波折」。

- 預留「情感保險」：承認自己會痛，所以預先掛好自動停損。這不是因為你軟弱，而是因為你懂得在「生理痛覺」接管大腦之前，先交給系統保護自己。

結語

虧損會痛，是因為你是一個正常的人類，擁有功能健全的生存本能。專業投資者的強大，不在於他們沒有痛覺，而在於他們看透了這場生理騙局，並在痛覺襲來、視野窄化之前，就已經為自己繫好了安全帶。

下次虧損時，試著摸摸自己的胸口，對那份痛苦說：「謝謝你提醒我生存受威脅，但我現在很安全，這只是一筆交易。」

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「為什麼虧損這麼痛？拆解大腦裡的「損失規避」與生存本能」，未經同意禁止轉載。）