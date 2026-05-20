為何覺醒和開悟這麼難？《直悟之道》點破修行最大迷思：多數人恐只是「頭腦的自我陶醉」

▐直悟之道的前行準備階段

當高層我的恩寵大能整個控制住一個人的時候，接收的小我是沒有絲毫抗拒力的。因此，他必須為這因緣大事的發生做好準備，將內在的那些必然會引發抗拒的部分逐一消除。換言之，唯有經歷了「漸修之路」的磨練，方能成功踏上「直悟之道」。

如果世人皆能輕鬆步入天國且永駐其中，那該是何等美妙的境遇啊。然而，唉！人性的基本現實根本不允許此事發生，所以行者必須經由教導、訓練、淨化、規範來做好準備，如此方能達成上述的境界。此過程可能窮盡人的一生，而下的功夫必須是深切又多方面的。這就是為何需要漸修漸悟的原因了。

行者在漸修路上所尋求的「除障淨化」，並不是經常被冠以苦行之名的偏執途徑。它不是對性本能的粗暴否定，而是對意識、妄念、情緒乃至身體的全面淨化。其目的是要讓行者的意識在接受真理教誨時不至於背離、扭曲或受到阻礙，而消除小我的專制傾向是其中最重要也最艱鉅的工作。

每一個消極的想法和卑劣的欲望都是證入高層意識的障礙，而這正是需要透過漸次修行來除障的原因。試想一下，肉身被欲望奴役、心智被嗔恨矇蔽的人，如何能迎得「宇宙識能」入駐呢？

儘管每個人每一刻都擁有發現高層我、覺知其臨在、安住於其中的可能性，但實現的機率並不大，因為他必須發展出成熟的人格，從動物性出發並穿越塵世的種種歷練，最後安住於和高我的圓滿聖婚中。未開化之人或許也能瞥見祂，不過通常只是一種開端而非結尾。印度形上學者所推崇的「我們來自於神，也必定歸返於神」的教誨，是一種過度簡化且經常引發誤解的主張。如果此主張能夠成立，那麼漫長的朝聖之旅及其無盡的苦修，豈不成了毫無意義的時光虛度和愚蠢的精力耗損—後果不是由我們就得由聖神來承擔。這無異於以頭撞牆，只為了享受撞擊停止之後的放鬆與緩解。由於缺乏一套完整的宏觀演化論，所以此教義的擁護者只能將浩瀚宇宙的存在解釋成無任何目的性，甚至借用「瑪雅」（maya）一詞來自圓其說—該詞的雙重含義之一就是「迷思」（mystery）。那無限量的「宇宙意識」與權能全都蘊藏在世界演化史的底端，而祂本身並沒有任何歷史，因為超越了時間、進化、變遷與發展。祂沒有任何利己之目的，也無法成為人類意念的客體，因為祂完全存在於思想範疇之外。但這一切並不是在斷言「宇宙大心」的活動是無意義、無理則或者無成果的。事實恰好相反。

從印度吠檀多不二論轉向實相哲學的弟子們經常抱持著一種理念不放，他們認為神聖靈魂不知何故失去了意識，如今正在努力恢復自我覺知中。他們假設小我的起源和終點既然都是高維的聖神，那為何還要踏上漫長又無意義的自我探索之旅？其實這是個不恰當的問題，因為擁有神性的從來都不是小我而是高層我。小我的神聖屬性被藏在了其隱匿的本質中，所以對此事它是一無所知的。在凡塵中積累經驗（演化進程）的目的就是為了引領小我走向覺醒。小我從渾沌無明緩緩誕生於受限的覺識中，繼而逐步認出了它無邊無際的源頭，最終與祂結合成為了一體。那流淌出它的無盡源頭始終是如如不動、不受影響的，而且永遠在覺知著一切、寧靜地見證著萬有。這演化進程的目的乃是為了小我本身的提升。行者一旦踏上這個道途，高層我就會逐步示現出祂的臨在—起初只是斷斷續續若隱若現；這場追尋與藏匿的遊戲最終會在愛的聖婚中圓滿落幕。

世人大多會選擇以下這種路徑：既能避開念頭與情緒上的長期守戒，亦可免除苛待肉體的苦行慣例，又能迅速抵達終點享有無上榮光。這種選擇貌似合理也容易被接受。但長期的觀察與體證、參究與探索在在顯示出：此類坦途只存在於理論而非現實中；個中的成就者不過是少數特例；那些踏上這條貌似輕省便捷之路的人即便最終有了成就，大概也只是一種頭腦的自我陶醉和偽本明體驗；儘管在直悟中獲得了真實的一瞥，行者仍舊可能將其誤解為「道途的終點」，旋即停下了進一步成長必須付出的努力。

那些奉守直悟之道的人，例如拉瑪那.馬哈希的追隨者和參究公案的禪學者們，往往將最初撼動萬有的輝煌洞見與最終安定萬物的徹悟之光混為一談。徒生若想不勞而獲、不經艱辛跋涉便抵達目的地，結果必然是一事無成。他必須從某種觀點提升至更高的洞見，從和各種弱點反覆纏鬥精進到將其降伏。只有當他憑著己力完成所有分內功課之後，方可停下努力、寂然靜候著神恩的湧入。屆時光明自然降臨而帶來了重生。

勞倫斯弟兄（Brother Lawrence）撰寫的那本充滿啟發性、精彩非凡的小冊子《與聖神同在的靈煉方式》（The Practice of the Presence of God）可以說是直悟之道的典範作品。與他同時代的傳記作者也寫道：「他始終無法像某些人那樣，以既定的方式來規範自己的虔誠禮敬⋯⋯起初他依此冥思了一段時間，後來便中止了」。勞倫斯認為：「一切肉體上的苦行和其它操練方式，除非能使人透過愛最後與聖神合一，否則都是無用的。」勞倫斯弟兄當然有條件輕鬆地譴責各類修煉方式，並且告訴行者他的祈禱及方法只是要人直接感應聖神的臨在；對他而言只消專注於內境中的神聖臨在即可。可一般行者當中有幾人是如此幸運的？有幾人天生便具足了這樣的感應力或精微覺知呢？我們普遍的共識難道不是：這份精微覺知本身也是長期修煉和捨棄執著的結果，是一種成果而非肇因？

圖為《直悟之道：當下覺醒的修行指南》書封。心靈工坊提供

過往所形成的諸多固著習氣必須加以破除，如此方能真正活在當下。這便是漸修之路內在工作的主旨。

但究竟是什麼或者是誰在追求開悟呢？它不可能是高層自性，因為其本質即是「無量淨光」。這麼一來只剩下小我了！這個小我雖然遭到各種誹謗與譴責，但蛻變之後贏得真理和證入「實相」的也是它，雖然最終它仍然得徹底臣服於聖神。

另一個需要經歷漸修準備期的理由是：行者的心識、神經系統、情緒和肉身必須充分淬鍊過，方可承載「太陽勢能」或「屬靈大能」的沛然湧入。

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