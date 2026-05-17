心理學家：只有高智商族群才有 兩種「令人沮喪」的習慣

摘要 高認知能力者的大腦常充滿辯證，並因此展現出兩種令人感到挫折的習慣。

我們習慣將「智力」與果斷、自信和清晰的表達掛鉤；在多數人的想像中，最聰明的必然是那位能給出標準答案，立場堅定不移的人。

然而，越來越多心理學研究發現，恰恰相反。

美國心理學博士馬克‧特拉弗斯（Mark Travers）指出，高認知能力者不見得最冷靜果斷；相反地，他們的大腦往往更為忙碌且充滿辯證，甚至顯得有些猶豫。而這種思考模式，也讓他們經常展現出兩種容易令人感到挫折的習慣。

習慣一：爭論中途改變主意

在對話裡，最容易讓人不耐煩的事之一，就是前後說法不一致。

有些人前一刻還信心十足地闡述某個觀點，下一秒卻突然停下來說：「等等，我覺得我剛剛講錯了。」在會議裡，這種行為可能讓人失去可信度；在辯論中，看起來也像是在認輸。

這種行為在心理學上被稱為「信念更新」（Belief Updating），也就是當新資訊出現時，即使是在公開場合、可能影響自身形象的情況下，他們仍願意因新資訊修正立場。

2024年發表於《認知研究：原理與啟示》的一項研究顯示，流體智力（Fluid Intelligence）較高的人，更具備在面對新證據時修正自身立場的能力；相反地，推理能力較低的人，即使知道資訊有誤，也更容易堅持原先的看法。

不過，特拉弗斯博士也提醒，我們仍需區分「信念更新」與「搖擺不定」的差別。

前者是根據新資訊重新調整判斷；後者則更容易受到外在壓力與情緒影響。前者反映的是認知彈性，後者則可能代表缺乏判斷力。

習慣二：提供過多不必要的背景資訊

你只是問了一個很簡單的問題，結果對方卻講了五分鐘，還離重點愈來愈遠。他會補充一堆前提、背景脈絡、例外情況甚至一路延伸到整套理論。

這種「過度解釋」的回答方式，常讓人感到疲憊。然而這其實與一種認知心理學現象有關：「知識詛咒」（Curse of Knowledge）。

所謂「知識詛咒」，是一種認知偏差：當一個人對某個領域理解得愈深，大腦就愈容易高估他人的理解能力。

例如，當你問一位研究者：「你的研究在做什麼？」他可能會花十分鐘，從整個學科背景開始講起。又或者，當你問工程師：「這個功能怎麼做到的？」他會一路從底層架構開始解釋。

多數情況下，他們並不是故意讓對話變得複雜。他們希望提供完整的答案，而不只是表面的結論；希望讓你看到整張地圖，而不只是其中一條路。

只是很可惜，最後產生的社交效果，往往剛好相反。

因此，下次當有人解釋得過於冗長、甚至讓人感到煩躁時，或許更值得思考的問題不是：「他怎麼這麼不會看場合？」而是：「他到底對這件事理解得有多深？」很多時候，答案遠超過他能夠輕易濃縮成一句話的程度。

如何善用這些習慣？

這兩種特質，本身未必是缺點，但若缺乏管理，確實容易在團隊合作中造成摩擦。

如果你是那位經常修正觀點、或總是解釋過多的人，關鍵不在於壓抑思考，而是讓別人跟得上你的思路。例如，當你改變立場時，可以明確說明：「根據剛剛的新資訊，我想調整一下原本的看法。」這會讓「變卦」聽起來更像理性判斷，而不是立場不穩。溝通時，也應先確認對方已經知道哪些資訊，避免一次倒出整套思考架構。

如果你是管理者，則需要重新理解這些行為背後的意義。當一名部屬在會議中修正觀點時，與其質疑他不夠果斷，不如思考他是否看見了其他人忽略的風險與變化？而對於容易陷入「知識詛咒」的專業人才，也可以引導他們練習用比喻、結論先行等方式，把複雜知識轉化成團隊能快速吸收的資訊。

資料來源：Forbes、AOL

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