明明不缺卻一直買？心理師揭「情緒性消費」背後真相

作者：賴聿軒（諮商心理師）

那天晚上，天氣濕濕冷冷的，街上的風像是特別針對加班過後的小澄，狠狠灌進他的衣領裡。走進便利商店時，小澄腦袋其實是空的，只記得自己好像該吃點什麼。他拿了炸雞，又選了一盒甜點，然後在排隊的時候，打開手機購物APP，進入購物車裡買下了那雙他已經看了三個禮拜的鞋子。

「都這麼累了，對自己好一點不為過吧！？」小澄心裡這麼說。

回到家，看著酥脆的炸雞與濃郁的甜點，讓小澄覺得好像又能呼吸了。「下單成功」的通知跳出來時，他甚至有種些許的成就感，好像掌控了什麼。但幾天後，鞋子送來，穿起來卻不太合腳。他才發現，自己當晚其實根本不餓，也不缺鞋子，只是太累了，想找個什麼讓自己感覺好一點。

那一刻，小澄才隱約意識到：有時候，我們花的不是錢，而是在找一種感覺。

錢包說出了我們沒說出口的情緒

小澄的行為，在心理學裡有個名字：情緒性消費（emotional spending）。這類的消費行為，往往不是出於實際的生活需求，而是由情緒驅動，像是感到壓力、疲倦、孤單、失落、寂寞、挫敗，甚至是空虛無聊的時候。

在這種情境下，我們的內在會尋找一個「快速、能立即帶來舒緩」的方式來轉移注意力或填補情緒的空洞。購物，正好具備這種特性，它簡單、立即、被社會接受，而且還會伴隨「選擇、決定、獲得」的過程，讓人產生一點選擇與控制的快樂。

也因此，在那個下班回家的夜晚，小澄其實不是想要吃炸雞或需要新鞋子，而是她的情緒正需要一個出口，而花錢，變成了最容易、也最即時的自我安撫方式。這並不代表他「不夠自律」，而是說明他正在透過消費，處理一個更深層、但當下難以直接面對的感受。

從這個角度看，情緒性消費不是壞事，它只是一個訊號，提醒我們：內在有些需求被壓抑了、情緒沒有被好好看見了，而小橙，正在用購物這個行為來替那些情緒「找一個出口」。

他真正想要的，是被照顧的感覺

當我們開始思考：那一刻，小澄到底在尋找什麼？

答案往往跟商品本身無關，而是和內在的需求有關。

心理學中的自我決定理論（Self-Determination Theory）提到，人有三個基本心理需求：自主、勝任感，以及連結感。而當這些需求長期無法獲得滿足時，就會出現替代性的行為來補位。

對小澄來說，那一晚的疲累其實來自一整天「撐住」的自己。他並不是真的想吃炸雞或買鞋，而是需要一個讓自己鬆一口氣的方式。炸雞像是對自己的獎勵、鞋子像是某種控制感的象徵，他真正想要的，也許只是一句「你辛苦了」，但沒有人說，那他就用消費對自己說。

情緒性消費不是壞事，它只是在傳遞訊號

我們經常把「亂花錢」貼上負面標籤，但事實上，這些行為都是內在某個需求沒被照顧時的訊號。情緒性消費就像是一種自我安撫，只是這種方式，可能不夠長久或有效。

小澄後來回想，如果當時有個人可以陪他吃晚餐，或是有個地方讓他靜靜坐著喘口氣，也許那一晚就不需要用下單來安慰自己了。

所以，我們也許不需要責備那樣的自己，那可能只是一個努力活過艱難一天、試著讓自己好一點的自己。我們可以做的是，慢慢練習在那些想花錢的瞬間，多問一句：「我現在真正需要的是什麼？」

如果你不想花錢，那可以做什麼？

情緒來的時候，我們當然可以用一點點錢換一點點療癒，但除了花錢之外，也可以慢慢建立其他能支持自己的方式。例如：

⠂寫下來：當你想買東西時，寫下你現在的感受與想法，看看是不是可以用文字幫自己釐清感受。 ⠂打給一個朋友：有時候，只要有人願意聽你說話，購物慾就會慢慢退場。 ⠂給自己一個溫柔的轉場：泡澡、散步、畫畫、聽音樂，都是幫自己情緒換氣的小儀式。

這些方式未必像消費那樣立刻見效，但它們可以讓你有機會慢慢累積面對情緒的力量，學會看見、理解、陪伴自己。

最後，回到小澄與那雙不合腳的鞋

那雙鞋子小澄沒有退掉，也沒有穿。他讓它留在鞋櫃裡，像一個提醒，提醒他曾經在難熬的時候，試圖用花錢來照顧自己；也提醒他，真正能讓人感覺被照顧的，不一定是一件物品，而是一份理解、一種連結，或是對自己的溫柔對話。

所以下次當你又很想刷卡下單時，不妨停個三秒問問自己：「我還好嗎？」

也許你真的需要那件東西，也許你更需要的是一點喘息的空間，無論答案是什麼，只要你願意問，那就是重新與自己連結的開始。

給正在學習「好好照顧自己」的我們

寫到這裡，我忍不住也回頭想起自己過去那些悄悄刷卡的深夜。有時候是白天工作中一場會議後的失落，有時候是莫名湧上的孤單感。當時的我，總覺得買點什麼、吃點什麼，能讓自己「至少沒有那麼難過」。而事後回頭看，其實不是那些東西真的有多神奇，而是那個當下的我，很努力地在撐著、也在找方法讓自己不要崩潰。

現在的我，還是會偶爾在心煩時多買一杯飲料、買下心願清單裡的小東西。但我學會了在那些消費之前，先問自己：「我還好嗎？我其實需要什麼？」這個問題不一定每次都有答案，但它提醒我：我是有選擇的，我可以慢慢練習用更多方式照顧自己，而不只是透過花錢。

理解自己的情緒，是一種需要時間的練習。也許我們都還在學習，但願我們能愈來愈溫柔地看見自己，然後在那些需要被陪伴的時刻，不只是買東西，而是能更靠近自己一點。

備註：本文案例為虛構創作，僅用以詮釋心理現象與觀點，不代表任何真實個案。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「你不是不夠自律，你只是還沒學會如何好好照顧自己：淺談情緒性消費」，未經同意禁止轉載。）