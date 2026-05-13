沒動力不是懶 心理師揭真相：其實是完美主義在作祟

作者：簡綾萱（諮商心理師）

在生活當中，你是否曾感受到一股很深層的無力感，問著自己：「為什麼我總是覺得很沒動力？明明心裡知道有一堆事情要做，但就是提不起勁，最後乾脆什麼都不做，直接放棄。」他覺得自己很糟糕，好像是一種「懶惰病」。

這在繁忙的社會節奏裡十分常見，彷彿緊接其後的就是令人窒息的無意義感。我發現藏在這個「沒動力」背後的，其實不是懶惰，而是一個巨大的「完美主義」幽靈。

當期待變成了一堵高牆

這聽起來很矛盾，對吧？我們通常認為完美主義者應該是充滿動力、拚命且四處奔走的。但事實上，有一種完美主義是：「如果我不能確定這件事能做到 100 分，那我寧願連開始都不要。」

這就是為什麼我們會感到「無力」。

因為我們在心裡把標準訂得太高了，那個高度是你必須踮起腳尖、甚至要會飛才摸得到的。當我們評估自己目前的狀態，發現怎麼樣都達不到那個完美的「期待」時，大腦為了保護我們免受挫折感，就會啟動防禦機制，而告訴你「直接放棄吧！」。因為沒做而失敗，總比「努力了卻還是做不好」來得不那麼丟臉，是吧？

還沒學會換氣，別急著想游得像選手

我想分享了一個比喻：這就像是你還沒學會怎麼在水裡換氣，就希望自己一下水能游得像奧運選手一樣順暢快速。

結果是什麼？你可能喝了幾口水、覺得很挫折，最後告訴自己：「我不適合游泳。」但其實，你只是跳過了基礎。

每個人都想進步呀，都想變得更好，這當然沒有錯。但在這之前，我們常常忘了一個最重要的前提：看見並接納自己的限制。

我們很容易看著別人的社群媒體、看著別人的成就，就逼著自己也要立刻下場比賽，甚至要求自己第一次就要考到跟別人一樣的成績。但我們忘了，每個人的起跑點、資源、甚至當下的身心狀態都是不同的。

練習找到你的「足夠好」

真正的了解自己，不是去跟別人比，而是誠實地看看自己手上有多少籌碼、有多少力氣。

我們要練習的，是找到一個「足夠好」（Good Enough）的標準，而不是「完美」的標準。這個標準，是來自於你考量了自己的能力限制，也衡量了你想達到的目標，兩者折衷後，拿捏出的一個「適合你現在水準」的期待。

但不是要你妥協、認輸，反而是幫自己練習一種「務實的溫柔」。

如果不先看清自己還需要補強的基礎，就像是在不穩的地基上硬要蓋高樓，房子蓋得越高，搖搖欲墜的焦慮感就越重。

接納那個「出發點不同」的自己

所以，當你下次又覺得「沒動力」癱在床上時，試著問問自己：

「我是不是又把期待訂得太高了？」

「我是不是在還沒蓋好地基的時候，就急著想把房子蓋好？」

去接受那個「現在還不夠好」、「現在還需要練習」的自己，這比強迫自己完美演出還要來得重要太多了。

成功往往不是因為你一次就跳到了終點，而是你願意按部就班，在承認自己不足的基礎上，一點一滴地把地基打穩。當你不那麼害怕「做不好」，動力自然就會在那裡等你。

慢慢來，比較快。

調整期待、看見自己的限制，是一條需要反覆練習的路。如果你想要更深入探索那個「不敢放過自己」的根源，或是希望能有人陪你一起打穩地基，我可以陪你一起花點時間，為你的內心蓋一座穩固的房子。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「給沒動力的你：我們練習「足夠好」就好」，未經同意禁止轉載。）