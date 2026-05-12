喪屍菸彈為何吸引青少年？心理師揭「不是叛逆」背後原因：孩子正在用傷害自救

作者：呂偲伃（諮商心理師）

前言｜喪屍菸彈入侵校園與社會危機

近來，「喪屍菸彈」相關新聞頻繁出現在媒體版面，從校園到街頭，從未成年族群到年輕世代，社會開始意識到這不只是一種新型毒品，更是一個正在蔓延的身心風險現象。

當畫面中出現行為失序、身體顫抖、意識混亂的青少年時，大眾很容易聚焦在「危險」、「失控」或「怎麼會變成這樣」，卻較少停下來思考：這些孩子，究竟正在經歷什麼？

與其只問「為什麼要碰喪屍菸彈」，或急著貼上偏差、叛逆的標籤，更重要的是理解：這樣的行為正在回應哪些心理需求？替代了哪些缺席的支持？

以下內容，將透過心理師的角度，嘗試從青少年的內在世界出發，解析他們為何靠近喪屍菸彈、這樣的行為對身心帶來的衝擊，以及我們是否還有其他更安全的靠近與承接方式。

本文以心理師視角，分為五部分，解析青少年的內心世界：

1. 青少年為什麼玩「喪屍菸彈」？ 2. 喪屍菸彈對青少年的身心衝擊是什麼？ 3. 青少年其實在追求什麼？ 4. 青少年的反叛與自我中心：發展特性如何牽動他們的選擇？ 5. 大人可以怎麼做，才真的幫得上忙？

青少年為什麼玩「喪屍菸彈」？

1. 壓力大到不知道怎麼承受，只能找到一個能讓自己暫時不痛的出口

現在的青少年承受的壓力層層堆疊：成績、升學、家人期待、同儕比較、自我否定，都在不斷推著他們往前。當身心長時間緊繃、卻沒有足夠的方法能讓自己放鬆，可以「讓大腦暫時不用感覺到痛」的方式，就會變得特別有吸引力。喪屍菸彈的快速與強烈，使它成為一個能迅速把世界調成靜音的工具。它不僅僅只是「刺激」，更是一種「終於可以喘一口氣」的感覺。

2. 在正規系統找不到位置，只能轉向另一個空間生存

有些青少年不願循規蹈矩，是他們覺得自己無論怎麼努力，都換不到被理解或被肯定。當一個人覺得自己在學校、在家庭、在主流價值裡永遠不合格時，他自然會往另一個規則比較鬆、但比較容得下自己的地方靠近。喪屍菸彈的圈子之所以吸引人，有時是因為在那裡，他們不用一直覺得自己是「不夠好」的那一個。

3. 渴望被看見—哪怕只是一小群人，也比沒有好

青少年在成長過程中，很強烈地需要被理解、被看見、被接納。如果在原本的生活裡得不到這些，他們會尋找新的群體，而接觸喪屍菸彈有時正是一條能走進同儕群體的「快速通道」。對長期沒有被肯定的人來說，有人願意接納自己的感覺，往往比風險還更能驅動行為。

4. 缺乏歸屬感，使高風險行為變成一種「被接住」的形式

當一個青少年在生活中找不到歸屬，他會本能地尋找新的身分、角色或群體。高風險的行為之所以具有吸引力，有時是因為它提供了某種「我至少在這裡有位置」的感覺。這種歸屬感雖然不健康，但它是真實的、能讓一個人覺得自己不是飄在半空中。

喪屍菸彈對青少年的身心衝擊是什麼？

喪屍菸彈裡的成分其實相當危險，它不是一般電子煙，而是含有麻醉劑、會讓人失去判斷與控制能力的物質。青少年的大腦正在快速發育，而這類物質最容易損傷的，就是「正在努力長大」的部分。

最常看到的影響包括：

⠂情緒變得更不穩定：容易煩躁、焦慮或突然空掉，甚至出現解離感。 ⠂注意力下降：原本就覺得專心困難的孩子，使用後會更容易斷線。 ⠂在身體上會有明顯反應：昏沉、暈眩、抽搐、意識模糊，甚至昏倒。 ⠂自我控制能力下降：更容易做出平時不會做的衝動行為。

對一個仍在建構身份、正在學習如何跟世界相處的青少年来說，這些影響不只是一時的，而是會讓他們「更難成為自己想成為的樣子」。所以我在看這些青少年時，不會只看到「危險行為」，而是會心疼他們可能正在用傷害自己的方式，試圖處理自己的痛苦。

青少年其實在追求什麼？

1. 我想要被接納

青少年渴望有人看到他們、理解他們、接住他們。他們可能在家庭、學校或朋友圈努力表現，但常常感覺沒有人注意。這份渴望偏向情感上的即時認可，是對人際互動中的安全感和支持感的需求。只要有人願意給予肯定，他們就會感受到自己的存在和價值。

2. 我想要掌控自己的世界

青少年在成長過程中常感覺生活被太多規則和期待限制。他們希望有些空間能自主決定。接觸喪屍菸彈或類似行為，會給他們一種掌控感，短暫滿足他們缺乏自主的心理需求，讓他們感覺自己能做出選擇並承擔後果。

3. 我想要暫時逃離痛苦

面對壓力、焦慮或孤單時，青少年希望有一個出口讓自己暫時放鬆。這個出口讓他們休息、喘口氣，片刻安放情緒，即便方式有風險，也能帶來暫時的輕鬆感。

4. 我想要找到自己在世界中的位置

除了短期的情感認可，青少年也在追求更長期的自我定位。他們想理解自己在世界中的角色、價值和存在感。這份需求偏向宏觀的歸屬感，是對生命意義與自身位置的探索。當他們在現有環境感到無法融入，缺乏被需要的感覺，就會尋找新的空間，即便規則不安全，也希望能找到一個能承接自己、確認自己存在的地方。

青少年的反叛與自我中心：發展特性如何牽動他們的選擇？

我們也需要看見另一層背景：青少年是一個快速長大的階段，整個內在系統正在重新調整。他們想知道自己能不能決定自己的事、能不能掌控一些什麼，所以會開始試著推一推界線、試著主導人生的某一小部分。

在大腦與心理都還在發育的時期，青少年會更容易相信自己的判斷足以應付眼前的事情，也常會覺得「事情應該不會發生在我身上」。在心理學裡，這被稱為「個人神話（personal fable）」，意思是青少年在成長的這個階段，會下意識地相信自己有某種特殊性，因此也會更低估風險、更相信自己能掌控得住。這讓他們更容易把注意力放在現在的感覺，而不是後面的後果。

如果這些正在發展的特質，又剛好和壓力、孤單、被不被接納的疑惑重疊在一起，他們就會更容易靠近那些能讓自己喘一口氣、又能讓同儕肯定的事情。這些行為有時候同時承接了好幾種需求：逃離痛苦（調節）、靠近同伴（歸屬）、感覺自己能做決定（自我中心）、證明自己沒有那麼脆弱（反叛）。

大人可以怎麼做，才真的幫得上忙？

1. 大人能做的關鍵行動：

⠂用不評價的方式靠近 ⠂聽懂行為背後真正想說的話 ⠂承認他們的感受，而非否定 ⠂陪他們一起思考，而不是替他們下判斷

2. 行動帶來的關係基礎：

⠂安全感 ⠂被看見的經驗 ⠂體會被接納的力量 ⠂知道自己不是孤單 ⠂知道自己不必用冒險證明自己 ⠂安心地探索自我、慢慢找到自己在世界中的位置。

心理師總結：

青少年玩喪屍菸彈，並不是單純的叛逆或愛冒險，而是一種在高壓、低支持環境下，試圖自救的方式。

當我們願意放下指責，看懂他們真正的痛與渴望，他們才有機會慢慢離開風險，走向更安全的自我探索之路。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「青少年為什麼會玩「喪屍菸彈」？從心理需求到身心衝擊，大人真正該看懂的是什麼」，未經同意禁止轉載。）