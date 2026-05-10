「沒被選上不等於不夠好」 心理師談團隊排除感：先分清事實與解讀

作者：丁嘉莉（諮商心理師）

偶像團體的故事，藏著所有團隊都會遇到的現實課題

近期F4再次引起討論，從「F4能不能重組」到「是否會變成F3」，其實這些討論背後，呈現的是所有團隊都可能遇到的真實處境——成員關係變動、角色重新定位、重組後的磨合、外界期待與壓力，以及那些牽動價值感與歸屬感的內在震盪。

不論你身處企業、社會團體、創意團隊，或正在面對生活中的人際合作，「明星新聞」往往是社會現象的縮影，也正好讓我們重新理解團隊運作的心理學。

本文以心理師視角，解析五個核心問題：

1. 團隊中被視為「適當言行」的標準是什麼？ 2. 團隊分開後重聚，常見的四大挑戰 3. 這麼多挑戰，但團隊重聚有好處嗎？－團隊重聚的四種正向契機 4. 如果我不在團隊復合名單裡，應如何調適自己？ 5. 當你看見自己的情緒，接著我們可以朝三個方向思考「如何調適」

希望這些觀點能讓你看見自己在團隊中的位置與可能性。

Q：團隊中被視為「適當言行」的標準是什麼？

在團隊裡，「適當的言行」往往沒有絕對的標準，而是由大家有共識遵守的「明確規則」與「不成文的潛規則」共同構成。這些期待形成團隊文化，也讓每個人知道什麼行為是被允許、支持或避忌的。

而諮商實務現場常見的6項「適當的言行」大概包括：

1. 對事不對人：不批評人格、聚焦問題本身，避免把合作關係變成人身攻擊。 2. 表達立場但不卸責：勇於表態、也願意承擔角色，不把問題推開，也不把所有事都扛下來。 3. 允許價值不同：能容納差異，而非急著把他人變成自己的樣子。 4. 情緒不外溢：處理好自己的情緒，不讓會議或團隊氛圍被個人情緒左右。 5. 能給也能收回饋：以具體、不羞辱的方式交流改善方向。 6. 清楚、及時的溝通：把資訊講明白，把責任講清楚，避免誤會與耗損。

讀者也可以趁著這個機會回頭想想自己所在的團隊中，有沒有關於「適當的言行」的期待呢？你可以觀察透過以下線索來判斷「什麼是適當行為」：

⠂哪些事情會被肯定、支持與欣賞？ ⠂團隊中口碑、表現良好的人，他都做了什麼呢？ ⠂哪些行為會讓團隊感到反感、緊張？

透過這三個方向，相信你也可以發現團隊的「行為準則」！

Q：團隊分開後重聚，常見的四大挑戰

「曾合作、分開、再重聚」的團隊就像是結束專案後，再重新合作的專案小組。即便是同樣的成員組成，成員也不會回到原樣，而是帶著新的技能、角色定位與價值觀回到團隊裡，因此會出現一些典型的挑戰。

1. 挑戰一：角色與權責重新分配

分開這段期間，每個人可能在不同領域累積新的經驗，因此可能會發現：

⠂過去的領導者未必仍是最適合帶頭的人 ⠂過去的支援角色可能成為主導角色 ⠂每個人對彼此能力的認知都更新了或變得模糊

這會讓團隊在重聚時，出現一段重新找定位的磨合期。

2. 挑戰二：團隊規範失效或需要更新

在原先合作時，團隊成員間可能形成了一個默契，例如：我們如何表達意見、衝突如何處理、如果大家意見不同，誰決定最後方向……。但經過一段時間，這些規範多半不再適用。

當大家回到同個團隊，就會出現：

⠂新舊做事方式的碰撞：以前團隊中最資深的人決定發展走向，現在大家都希望自己的意見可以被重視、採納。 ⠂說法一致、做法不一致的混亂：同樣都想要一起創造新的輝煌，但是到底是要走A路徑、B路徑還是C路徑，大家各持己見。 ⠂過往自然形成的默契不再存在：原先碰到要緊急處理的任務時，大家默認依照彼此的定位去分配，但現在大家希望可以有選擇跟挑戰的空間。

因此重聚等於是規範的重新建立。

3. 挑戰三：外界期待與壓力

對於曾有過成功合作記錄的團隊，外界的評論與期待往往更高：

⠂粉絲、觀眾、同事會期待「他們應該可以再創巔峰」 ⠂媒體與社群壓力也會無形加劇

這會造成許多常見的瓶頸：成果預期被放大，但時間與資源若沒有同步增加，團隊中的成員會陷入一種無力、難以翻轉結局的挫折中。

4. 挑戰四：舊有關係的情緒殘留

即便在企業團隊裡，過去人際互動的經驗會在每個人心中留下情緒與印象。當團隊重聚時，過去合作中累積的不滿、偏見、未說出口的抱怨，甚至過度理想化，都可能重新浮現，影響信任與合作品質。例如：曾經那個對自己的大力抨擊、反對的人，現在重新合作，自己會對這個人說出的每一句話特別警覺。

這麼多挑戰，但團隊重聚有好處嗎？－團隊重聚的四種正向契機

前面提到了團隊重聚會面臨的挑戰，但除了挑戰之外，重聚也並非完全沒有好處喔！重聚可能帶來的契機：

1. 契機一：達成更成熟的「第二版合作模式」

重聚後的團隊，比第一次合作時有更多素材可用，像是：

⠂成員個人經驗更豐富 ⠂判斷力與溝通能力更成熟 ⠂看事情的視角更多樣

這會讓第二次的合作，可以融合彼此分離時各自累積的實力，並透過這些累積迎向更自律、互信、協作的狀態。

2. 契機二：團隊願景的重新聚焦

分開期間讓每個人有機會離開「團體光環」去思考：

⠂我真正想做的是什麼？ ⠂我們還適合繼續一起嗎？ ⠂我的生活與價值觀是否與團隊方向一致？

經過成長與思考的重聚，不是回到過去，而是讓大家能用更新版本的自己再次確認願景。這往往會形成更穩健的共識，比最初合作時有更清晰的目標。

3. 契機三：引入外部經驗，促進創新

每位成員在外的經驗，都像是帶回團隊的「新武器」，這些新的做事方式、技術、風格甚至工作哲學，都可能讓團隊變得更有創新性。

4. 契機四：修補關係的「安全距離」

相較於一直綁在同一個團隊裡，適度分開一段時間，可以幫助團隊成員沉澱情緒、釐清個人需求、減少過度糾纏的角色關係。

重聚後，有更高的機會建立一種更健康、成熟的合作互動。

Q：如果我不在團隊復合名單裡，應如何調適自己？

在調適之前，最重要的事情是「先看懂自己身上發生了什麼」，才能真正的對症下藥。

被排除、不被選上，對於每個人的意義不同，會觸動內心的原因也不同。常見的原因像是：「價值感被否定」、「我不再屬於這個團體」、「努力卻沒有被看見的無力感」，甚至是喚起了過往曾被排除的經驗……

所以第一步，你可以問問自己：

⠂我現在感受到的情緒是什麼？ ⠂這個情緒，是因為什麼事情被觸發（是事件本身，還是背後象徵的意義）？ ⠂這件事對我而言真正代表的是什麼？ ⠂這種感覺我以前有過嗎？

當我們能把這些看清楚，情緒就不再是一片混亂與無法釐清的黑暗，而是開始能被理解、被安放、被接近，這也是走向調適的第一步。

當你看見自己的情緒，接著我們可以朝三個方向思考「如何調適」：

1. 調適一：釐清「事實」與「解讀」的差別

事實是：你沒有參與這次的重組。

內心的解讀：「是不是我不好？」、「是不是我被討厭？」、「是不是我不夠努力？」

但事實與解讀之間有很長的距離。把兩者分開，是恢復內在穩定的重要步驟。

2. 調適二：理解「沒有被選上」不等於「不夠好」

每一次的合作，本質上是角色需求與個人特質的「匹配問題」，當中更可能包含很多環境限制、考量。

不被選上，代表現在的角色、方向、團體動力未必與你最合拍，不代表個人的價值被否定。

3. 建立不依賴團體的自我穩定感

面對外界評論的壓力，我們可以練習：

⠂不急著反駁，也不急著把評論當真 ⠂練習回到「我知道我在做什麼、我選擇這樣生活」的自我位置，我們可以聽見這些「外界聲音」，但不需完全用這些聲音定義自己。

心理師總結

團隊重聚與被排除最常牽動的，是價值感、角色定位與外界評價壓力。真正的調適關鍵，不在於能否回到團體，而是能否區分事實與解讀，並建立一個不依賴團體的穩定自我。

只要能做到這點，無論結果如何，你都不會失去與自己對話的力量。

結語：團隊之外，我仍保有自我

明星團體的變動只是表象，本質是所有人都會遇到的人際議題。願你在每一次合作、錯過、重逢與轉折中，都能找到自己的力量與方向。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「團隊重聚一定有人不滿？從F4事件談團隊重聚的心理壓力」，未經同意禁止轉載。）