第一次心理諮商不知道要說什麼？

萬事起頭難，你不需要準備一份完美的自我報告，更重要的，是讓心理師慢慢了解你現在的狀態，以及你為什麼想來。

這篇文章會帶你認識心理諮商通常怎麼進行、第一次可以聊哪些內容，也會提供一個簡單好用的表達公式，幫助你整理自己的問題與需求；如果你不知道怎麼開口，或擔心過程太尷尬，這篇也會一起告訴你怎麼辦。

心理諮商會怎麼進行

心理諮商通常會從你最近的困擾、生活狀態與想談的事情開始。

心理師會透過提問，陪你整理事件、情緒、想法與行為之間的關係，幫助你更看清自己正在經歷什麼。

有些問題可能會慢慢連回更深層的經驗與模式，但第一次會談通常不會急著挖得很深，而是會先以了解狀況、建立信任、釐清方向為主。

2個步驟教你第一次諮商怎麼聊

第一次諮商通常是建立信任的階段。你不需要一次講完所有人生故事，也不需要把事情整理得非常完整。對第一次會談來說，最重要的是讓心理師知道：你最近怎麼了、你為什麼想來、你希望事情可以往哪個方向改變。

如果你不知道該怎麼開口，可以先用兩個步驟來整理。

Step 1：你為什麼會想來諮商？

可以先從最近發生了什麼事開始，也可以從最近的情緒感受切入。

例如：

⠂我不知道為什麼越來越討厭自己 ⠂我最近很容易焦慮，常常控制不住亂想 ⠂我跟另一半的關係讓我很痛苦，可是我不知道該怎麼辦

你不一定要講得很有條理，也不需要一開始就說出什麼很深刻的洞察。你可以只是先描述：最近發生了什麼、你有什麼感受、這些事怎麼影響你。

Step 2：你期待諮商可以帶來什麼改變？

除了談困擾本身，你也可以試著說說：你希望諮商幫你什麼。

不一定要講得很明確，像是「我希望不要再那麼容易被別人的話影響」、「我想知道自己到底怎麼了」、「我想學著好好面對情緒」，這些都可以。

你可以先用這個簡單公式幫自己整理：

我最近發現＿＿＿＿＿（事件、行為），導致我＿＿＿＿＿（感受、狀態），我希望諮商完之後可以＿＿＿＿＿（想要的改變）。

例如：

⠂我最近發現自己總是很在意別人的評價，導致我越來越自卑，希望諮商之後可以比較有自信，不要那麼容易否定自己。

⠂我最近常常失眠，白天也很焦躁，導致我工作很難專心，希望諮商可以幫我整理壓力，讓我比較穩定一點。

這樣的說法不一定很完美、全無遺漏，但已經讓心理師有足夠的資訊開始了解你。

第一次諮商常見的困擾：說不上來、尷尬…

我也說不上來我怎麼了？

很多人在第一次心理諮商前，會默默給自己一種壓力：

是不是要先想清楚？

是不是要講得很有邏輯？

是不是要把童年、家庭、感情、工作全部整理好，才不會浪費心理師的時間？

其實不用。

心理師的工作，本來就不是等你把答案整理好才開始，而是從你提供的資訊裡，慢慢抽絲剝繭，陪你找到值得深入的線索、反覆出現的模式，以及你真正卡住的地方。

所以如果你現在的狀態是「我只知道我很難受，但我說不上來」，也沒關係。這本來就是很多人開始諮商的樣子。

覺得很尷尬怎麼辦？

也不用太擔心。

第一次面對一個陌生人談自己的私事，本來就可能會有點彆扭

你甚至可以直接說：

⠂我現在有點尷尬 ⠂我不太習慣講這些 ⠂我怕我講得很亂 ⠂我不知道這樣講會不會很奇怪

這些感受都可以被拿進諮商裡談。因為有時候，光是你怎麼面對「尷尬」、「害怕被看見」、「怕自己講錯」，本身就已經透露出很多你平常對自己的方式。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「心理諮商該說什麼？2個步驟教你第一次諮商怎麼表達問題」，未經同意禁止轉載。）