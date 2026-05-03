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到底該找心理醫生還是心理師？3分鐘搞清楚你需要心理諮商還是治療

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圖為諮商情境。聯合報系記者潘俊宏／攝影
圖為諮商情境。聯合報系記者潘俊宏／攝影

3個問題判斷你到底需要哪一種

3個問題帶你搞清楚該找身心科還是心理師。圖／擷自聊心茶室官網
3個問題帶你搞清楚該找身心科還是心理師。圖／擷自聊心茶室官網

你的困擾有沒有影響到生活功能？

例如：失眠、無法工作、長期情緒低落

→ 可以考慮臨床心理師或醫生

你需不需要用藥？

如果需要 → 優先找心理醫生（身心科）

你現在需要的是什麼？

⠂想被陪伴、釐清 → 諮商心理師

⠂想被評估、診斷 → 臨床心理師或醫生

心理治療與心理諮商差在哪，不同專業在做什麼？

很多人在查資料時，會同時看到「心理諮商」「心理治療」「諮商心理師」「臨床心理師」「身心科醫生」這幾個名詞，越看越混亂。

心理治療

不管是諮商心理師、臨床心理師，或是身心科醫生，都可以參與心理治療。心理治療通常偏向更有系統地處理深層模式與長期改變。它不只是聊聊近況，而是會進一步去看：

⠂你反覆出現的情緒模式是怎麼形成的

⠂你在關係裡總是卡住的原因是什麼

⠂你面對壓力、失落、衝突時，是否有固定的思考與行為模式

⠂這些模式是否已經長期影響你的生活、工作與親密關係

身心科醫生

主要從「生理與醫療角度」處理心理問題，主要透過藥物，去調整大腦的神經傳導與生理狀態，讓情緒、睡眠與焦慮先穩定下來。

常見的藥物類型包括：

⠂抗憂鬱藥：調整情緒相關的腦內傳導，減少低落與無力感，讓狀態慢慢回到穩定

　◦提升情緒穩定度

　◦改善動力、專注力

　◦減少負面思考

⠂抗焦慮藥：降低過度緊張與身體警覺，讓大腦從「一直在警戒」的狀態放鬆下來

　◦降低焦慮與緊繃感

　◦減少心悸、呼吸急促等身體症狀

⠂助眠藥：先穩定睡眠能讓大腦恢復基本運作，讓後續治療更有效

　◦幫助入睡

　◦提升睡眠品質

⠂情緒穩定劑：穩定情緒波動，能降低極端起伏，讓日常功能與後續治療更穩定

　◦穩定情緒波動

　◦減少極端高低起伏

⠂抗精神病藥：穩定思緒與感知，減少幻覺或妄想，讓大腦回到較清晰的狀態。

　◦穩定思考與感知

　◦幫助回到現實感

心理師

則是從「心理結構與行為模式」理解問題，認知行為治療，像認知行為治療，就是常見的心理治療方式之一，會從一個人的想法、情緒與行為之間的連動去介入；醫院臨床心理服務也常以改變認知、情緒與行為模式作為治療核心。

不過實務上，一段諮商也可能慢慢進入治療的深度，所以不用太糾結名稱。

心理諮商

心理諮商通常偏向支持、陪伴與釐清目前的困擾。它比較常出現在一個人雖然很痛苦，但生活功能大致還撐得住的時候，例如：

⠂感情困擾、分手、曖昧關係卡關

⠂職場壓力、人際衝突

⠂對未來迷惘，不知道自己想要什麼

⠂長期內耗、容易自責、情緒反覆，但還能維持基本生活

在心理諮商過程中，諮商師會與客戶進行深入的對話，探討他們的想法、感受和行為模式，以了解問題的根源和影響。心理諮商的目標是協助客戶更好地了解自己，學會有效地應對生活中的各種挑戰，並提高他們的生活質量。

為什麼會有「臨床」和「諮商」兩種心理師？

在台灣，心理師分為兩類：臨床心理師（Clinical Psychologist）與諮商心理師（Counseling Psychologist），兩者都是以「談話」為核心的專業助人工作者。

根據美國心理學會（APA）的說明，臨床心理學傳統上較聚焦於精神疾病與心理病理；諮商心理學則起源於職涯與生活適應議題，後來逐漸擴展到人際關係與情緒困擾等面向。兩者在訓練上有大量重疊，但服務族群與工作場域略有差異。

對來談者而言，比較重要的不是「哪一種比較厲害」，而是：現在的你，需要哪一種取向與訓練背景的專業支持？

圖／擷自聊心茶室官網
圖／擷自聊心茶室官網

衛福部在「青壯世代心理健康支持方案」中，也同時納入精神科醫師、臨床心理師與諮商心理師共同提供服務，顯示三者在心理健康體系中是互補而非互相取代。

常見FAQ：臨床心理師 vs 諮商心理師

Q1：臨床心理師是不是比較「專業」？

兩者都是通過國家考試的專業心理師，沒有誰比較專業，而是分工不同。臨床心理師偏向臨床醫療與心理病理；諮商心理師偏向關係、壓力與生涯議題。重點是你的需求在哪裡。

Q2：線上諮商要選臨床還是諮商心理師比較好？

⠂如果你有明顯症狀、已在服藥或懷疑有精神疾病，較建議找臨床心理師搭配醫師評估。

⠂如果你主要是感情、家庭、人際、職涯、壓力等議題，諮商心理師會是很好的選擇。

Q3：心理師可以幫我開藥嗎？

不行。無論是臨床或諮商心理師，都不能開立藥物處方。需要用藥時，仍須由精神科 / 身心科醫師評估。

Q4：第一次諮商一定要做心理測驗嗎？

不一定。心理測驗通常在需要進一步評估診斷或功能時才會安排，多半由臨床心理師執行。多數人第一次諮商，是由心理師透過談話了解你的狀況，並與你討論接下來的方向。

Q5：臨床與諮商心理師的費用差很多嗎？

實務上，臨床與諮商心理師的諮商費用差異不大，主要取決於機構性質、地區與心理師資歷。線上心理諮商在台灣大約落在每次 NT$1,200～2,500 之間，部分方案（如衛福部的青壯世代心理健康支持方案）會提供次數補助。

五、結語：選對心理師，比選哪一種頭銜更重要

臨床心理師與諮商心理師，像是同一個心理健康系統中的不同專長角色。當你願意跨出一步尋求幫助時，真正重要的是：

⠂你是否感到被理解、被尊重、被好好看見？

⠂你和心理師之間，能不能建立起安全、穩定且誠實的關係？

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「到底該找心理醫生還是心理師？3分鐘帶你搞清楚你需要心理諮商還是治療」，未經同意禁止轉載。）

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