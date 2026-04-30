悲傷不是一直哭！專家揭「雙軌歷程模式」：在痛苦與重建間擺盪才健康

第八章、悲傷的雙軌歷程模式

雙軌歷程模式：失落導向與重建導向

史崔伯與舒特（Stroebe & Schut, 1999, 2010）提出了雙軌歷程模式（Dual Process Model ，簡稱DPM）的概念，認為健康地適應失落會呈現在以下兩者之間擺盪的狀況：一方面是應對與失落相關的痛苦（失落導向［LO］），另一方面是以逃避痛苦的方式，來面對未來沒有逝者陪伴的生活中所將面臨的心理和實際日常生活挑戰（重建導向［RO］）。這兩個導向有以下特徵：

失落導向涵蓋了處理因失落而引發的情緒反應：哀悼者會經歷對逝者的渴望、尋求、懷念、想像與其對話和感受逝者依然同在，以及處理讓哀悼者必須面對關係失去之事實的情境或提示物（Zech, 2016）

重建導向則涵蓋了從悲傷中暫時抽離，以應對次級壓力源：即因為這失落而帶來的變化。這包括處理如財務狀況的變化、家務的分配、應對新的責任，以及調適身分的轉變（如從丈夫到鰥夫）等議題。

雙軌歷程模式指出，應對悲傷的過程是一種擺盪的模式，從悲傷中暫時抽離以處理生活變化（次級壓力源）的間歇期，與面對並穿越悲傷的歷程，同樣都是哀悼過程的一部分（Strobe & Schut, 1999, 2010; Kosminsky & Jordan, 2016）。也就是說，喪親者會擺盪在面對失落（LO）並處理痛苦情緒，與透過休息和暫時轉離悲傷以逃避失落（RO）之間。這樣的擺盪，是哀悼者能夠在強烈的悲傷之中進出，同時也能因應失落所迫使的生活改變。這種擺盪能力是促成最佳心理調適的關鍵。彈性處理失落導向和重建導向兩者壓力源的能力是至關重要的。

我們也可以從依附理論的觀點來理解雙軌歷程模式模式。失落導向牽涉到依附系統的啟動，以及喪慟者面對失落所帶來的情緒層面。重建導向則牽涉到依附系統的去活化，讓哀悼者能夠暫時放下悲傷，進而處理日常生活議題。當所愛之人離世，這種失落是無法挽回的，逝者也無法再提供安全感與慰藉，以致於原先尋求安慰與依附的主要策略也隨之失效。 因此，次級策略，即依附系統的活化和去活化，就必須發揮作用。正如米庫林瑟與夏弗（Mikulincer 和 Shaver, 2017）所描述，經歷失落的深切痛苦（活化策略）會喚起對摰愛的記憶，同時也讓人意識到所愛之人已經離開，並且永遠不會回來了。這驅使哀悼者去探索與理解失去了的這段關係對其意義和重要性，重組與所愛之人的聯結，從活著時在場的愛轉變為離世後缺席的愛，並整合這份失落。去活化策略包括暫時抽離對所愛之人的情感依附，區隔情緒感受，並將注意力從悲傷轉向人生角色、責任和生活狀況的改變，促進重整歷程。因此，健康的悲傷會在面對失落（LO）與間歇性逃避、喘息（RO）之間擺盪。哀悼者有時會面對失落，有時又會逃避失落。這個時而面對和應對失落帶來的情感衝擊，時而尋求喘息及暫離失落的動力過程，塑造出一個健康的悲傷歷程。有時人們需要全然地面對悲傷，但在某些時刻，能暫時從悲傷中抽離，並專注於日常生活和現實需求，也是同樣重要。例如，有位曾經擔任老師的女士描述了她哀悼母親離世時的經驗，她在家裡面對失落帶來的情緒是多麼困難，但她發現當她回到工作崗位並專注於教學，這幫助她緩解了很多。這是一個在失落導向和重建導向之間擺盪的好例子。

當哀悼者過度使用活化策略或去活化策略其中之一時，他們在失落導向與重建導向之間的擺盪就會被打亂。過度使用活化策略（焦慮型依附風格）的哀悼者在某種程度上相信（或至少懷抱希望），如果他們能長久並強烈地拒絕接受失去的事實，所愛之人將會回到身邊。過度專注於失落導向可能導致長期的悲傷，其特徵為持續且難以緩解的強烈悲傷、反芻思考，以及思緒長時間被逝者所佔據。這種情況下，對於接受並調適失落的事實，幾乎難有進展。而過度使用去活化策略（逃避型依附風格）的哀悼者則試圖盡一切所能地避免想起所愛之人，他們會否認對失落的強烈感受，並在這些感受出現時加以壓抑。然而，儘管這些與所愛之人相關的痛苦感受被排除在意識覺察之外，它們仍會影響哀悼者，而且可能被提示物所觸發。在一些極端情況下，這些人會呈現受抑制的、感覺不到的或延遲的悲傷（參見第五章），否認有需要為失去依附對象而哀悼，並傾向於獨自應對這一切。如此將使失落經驗無法被整合而呈現破碎狀態，讓哀悼者默默地受苦。

EMDR療法的啟示

雙軌歷程模式模式說明了在介入時有寬廣視角的重要性，不僅要探索個案如何處理失落帶來的情緒影響（LO），也要探索個案如何能夠暫時放下悲傷，應對生活中的變化，例如，承擔起因死亡而帶來的新角色和責任（RO）。換言之，評估個案在失落導向和重建導向之間的擺盪狀況是非常重要的。

過度專注於失落導向

有些過度專注於失落導向的個案──如焦慮型依附風格者──或許可以透過重新處理與失落相關的創傷性時刻和圖像來幫助他們，例如聽到死亡消息的時刻、醫院場景或葬禮場景，常常都是以入侵性的方式出現且干擾日常生活功能。這可以幫助個案擺盪到重建導向，把焦點從失落帶來的情緒，轉移到因應死亡所引致的生活變化。

然而，對某些個案來說，對逝者的渴望、傷心及失落帶來的影響，可能會過於強烈，讓他們「淹沒」在情緒中。在這種情況下，若過早進行情緒工作，可能會加深他們的痛苦，並增加反芻思考與憂鬱的程度。這類個案必須先具備足夠的情感調節與穩定能力，才能暫時擱置悲傷引致的痛苦，並維持在積極應對的狀態。因此，當擺盪更多朝向重建導向時，治療便可能出現較顯著的進展，而初步重點在於情感管理、資源開發與深植（Resource Development and Installation ，簡稱RDI）（Korn & Leeds, 2002）、問題解決技巧、找到在某些時段從悲傷中轉移注意力的方法（例如：嗜好、與朋友相聚的時間、看電影或有意義的活動），以及學習新的策略與技巧來應對死亡帶來的轉變（次級壓力源）。

此外，個案可能需要學習一些技巧，來適應新角色並應對死亡帶來的挑戰。瑪格麗特•史崔伯曾表示（Stroebe, 個人通訊，2020.9.11）：「……次級壓力源，即因失落所帶來的變化，必須在幫助人們面對失去摯愛時，一同處理。」這些重建導向的工作相當艱鉅，但這正是處理喪慟經歷時特別需要面對的一部分。 臨床工作者可以找出讓重建導向工作難以進行的阻礙，並針對引發困難的當前觸發因素進行處理。如本書第十四章中EMDR第二階段「準備與穩定」將詳述，個案經過充分的準備、穩定與情感調節後，處理失落引發的創傷（例如初期的情緒衝擊），可幫助個案更適應性地運作。接著，重新處理當前觸發因素，並為每一個觸發因素深植未來場景，可幫助個案應對轉變與新挑戰。早期記憶（例如：與依附相關的記憶）可能是當前困難的根源。當個案能夠在記憶重新處理的過程中擁有雙重察覺，就是這些記憶應該被探索和重新處理的時候了。

案例 1：德蕾莎的丈夫在家中因心臟病發作去世。丈夫逝世六個月後，她開始接受治療。她因目睹丈夫過世而經歷了創傷後壓力症（PTSD）的症狀。德蕾莎有兩個孩子（分別八歲和十一歲），在照顧孩子們與工作之間忙得不可開交。她也悲傷欲絕，對丈夫有著難以承受的思念與渴求，並因失落本身和獨自操持家務所帶來的困難，而感到不堪負荷。治療最初聚焦於情感調節、問題解決技巧（如：依輕重緩急制定一天的計畫），以及時間管理。德蕾莎發現自己很難向朋友和家人求助。她的抗拒源於她感到自己不配接受幫助。她的父母在她五歲時離婚，她之後便一直跟著母親生活。當德蕾莎需要幫助時，她母親經常顯得不耐煩；儘管母親會幫忙，但在幫忙時看起來很生氣。這種互動導致她形成了負向的自我信念：「我不值得」。經過兩個月的情緒調節策略練習後，包括安全／平靜處所、資源開發與深植和呼吸練習，便首先開始對她目睹丈夫去世的記憶進行EMDR 記憶重新處理。接下來的優先重點是協助德蕾莎進行重建導向。辨識並重新處理與「我沒有價值」這信念相關的童年記憶；這些記憶使她難以向他人求助，例如在她需要幫助時母親會對她生氣的記憶。針對當前觸發因素 (例如：不願意請求朋友或家人幫忙照顧孩子，儘管她知道他們會伸出援手)進行治療，並以「能夠請求幫助」的未來場景進行模擬練習。經過這些治療會談後，德蕾莎開始能夠請求朋友和家人的幫助了。重新處理依附相關記憶的結果是，她的自尊感不斷增強（「我是值得的」），而她的情緒調節能力也隨之增強。此外，德蕾莎也變得更善於時間管理，因為她知道自己可以倚靠別人的幫助。隨著進一步的治療，她逐漸更能暫時轉離悲傷，以應對適應所帶來的挑戰。

德蕾莎當時卡在失落導向中，難以暫時放下悲傷，無法擺盪至重建導向並處理次級壓力源。其中一個主要障礙，是她無法請求協助。提供情感調節策略及資源開發與深植增強了她的適應能力，使她能維持雙重覺察，這對於 EMDR 記憶重新處理是很重要的。重新處理失落帶來的創傷後，會談重點便放在幫助她處理次級壓力源，優先目標是讓她能夠尋求幫助。在重新處理了造成「我不值得」這負向信念相關的依附記憶後，德蕾莎開始能夠擺盪至重建導向的工作，也能更好地參與在失落導向的工作中。

過度專注於重建導向

那些卡在重建導向的個案（如逃避型依附者）會避免面對失落帶來的情緒衝擊，因而可能需要逐步接近與死亡相關的想法和感受。治療師可依個案需求教導情感管理策略。另外，也可依照個案的步調來探索與所愛之人的關係史、對摯愛的回憶，以及所懷念的內容。探索並重新處理與逃避型依附風格形成相關的過去記憶，至關重要。例如，由於與照顧者的負向互動或被疏忽照顧，兒童可能學到封閉情感、逃避且不表達情緒和需求，是最好的生存策略。此外，讓個案想起逝者的提示物也可能會引發個案難以承受的強烈情緒。在經過充分的情感調節後，便需對觸發痛苦情緒的情況、人物或處境進行重新處理，並接續深植未來場景以促進適應性行為。

案例 2：傑夫的母親久病後去世。五個月後，二十七歲的傑夫開始接受治療。傑夫在經驗和表達他的感受方面有困難。他描述他讓自己很忙，忙於處理母親的遺產，包括整理她的房子以備出售和處理一些法律事務。每當他想到母親時，便會變得很傷心，但他就迅速再找些事情來做。然而，他注意到自己開始頻繁地感到身體疼痛，而這些疼痛似乎都發生在想起母親或被提醒起母親時。傑夫說他的父母自幼強調他應該要獨立，並自己解決問題。因此，他在成長過程中感到很孤單，而當遇到痛苦時，他學會只能自己一個人應對。他也會在壓力大的時候暴飲暴食。他提到他總是有困難表達情緒，而這也影響了他的戀愛關係。與他交往的女性經常因為感覺他情感投入不足而與他分手。治療初期主要在傾聽傑夫描述母親的病、她的逝世及他的反應。治療師溫和地與他探索情緒，也接納他的反應程度。治療的初期教導個案安全／平靜處所和呼吸練習來處理緊繃。三個月後，傑夫能夠描述他童年痛苦的層面。小時候，他試圖獨自解決問題，如父母對他的期待。可是，許多時候他其實並不清楚該如何是好，並感到無能為力。他也感到孤獨，並學會透過讓自己忙碌來應對痛苦。治療中的一個關鍵時刻是當傑夫觸及一段痛苦的記憶，在他十歲時，足球教練告訴他的母親他有體重的問題。他的反應是：「為什麼我的母親不是那個注意到這個問題並幫助我的人？」傑夫在揭開這段記憶時流下了眼淚。在隨後的一次會談， EMDR的處理工作就從這段記憶開始。在這些療程後，傑夫越來越能夠經驗和表達情緒，包括他對母親離世的悲傷。EMDR療法也用於重新處理與母親離世相關的痛苦時刻（例如：母親受苦的時刻、他知道母親快要去世的時刻，以及她去世的那一刻）。治療的進程是運用EMDR重新處理童年記憶、較近期的困擾記憶、當前觸發因素，並為每個觸發因素深植未來場景。他持續變得越來越能自在地經驗和表達情緒，這在他的社交生活中也表現出來，傑夫變得更能夠與他人溝通，並建立更使人滿足的關係。

圖為《EMDR與悲傷療癒：轉化失落，重建與摯愛的內在連結》書封。心靈工坊提供

這個案例說明了逃避型依附風格能如何干擾失落導向和重建導向之間的擺盪。傑夫被卡住在重建導向中，過度專注於處理與母親逝世相關的事務。他過往一直很難表達和經驗情緒，而他對母親去世的反應也是如此。治療的重點在於逐漸探索他對母親逝世的反應以及他的童年經驗。在與一段痛苦的童年記憶建立情緒連結後，EMDR治療隨即展開，導致他逐漸能夠經驗和表達情緒，包含對母親離世的悲傷。

※本文為心靈工坊出版的《EMDR與悲傷療癒：轉化失落，重建與摯愛的內在連結》，未經同意請勿轉載。