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AI再快也沒用？專家揭這時代「最稀缺能力」：定力才是關鍵

聯合新聞網／ 台北訊
圖／財團法人新北市醒覺教育基金會提供
圖／財團法人新北市醒覺教育基金會提供

在AI加速的世界裡，真正稀缺的不是速度，而是定力——系統排列與靜心實修，從思維到身心的完整探索

在AI崛起、資訊爆炸、節奏加速的時代，許多職場工作者面臨的最大挑戰，往往不只是技能更新的壓力，更是內在秩序的鬆動與持續累積的焦慮感。

由財團法人新北市醒覺教育基金會與風潮音樂共同主辦的「醒覺新思維論壇-從無序到有序」，將於2026年5月16日（六）上午9時至12時30分，於新北市永和國父紀念館登場。論壇將以「變局中的定力」為核心，邀請來自不同領域的兩位講者，從系統思維與靜心實修的角度，帶領大眾重新思考：在高速變動的世界裡，什麼才是真正不易被取代的能力。

國際系統排列導師周鼎文將從系統思維出發，帶領與會者看見個人在組織、家族與社會系統中的位置與關係。他指出，當一個人對自己的定位愈清晰，愈能在變動中穩住判斷與行動方向。他表示：「內在若缺乏穩定的結構，再多的努力，也難以轉化為真正清晰而有力的行動。」

風潮音樂創辦人楊錦聰則將分享靜心如何成為當代人可隨時啟動的穩定力量，不只是放鬆身心的方法，更是一種在高壓節奏中快速回到當下、重整專注的實踐。

本論壇採公益開放參與，現場每位參加者將獲贈一張「醒覺卡」，一份專為覺察與內在探索設計的引導工具，幫助你在日常中釐清思緒、回到內在的穩定與方向；同時也將獲得周鼎文老師帶領的系統排列內在冥想指引，作為延續學習與自我整合的實踐支持。

活動資訊

上午論壇報名｜https://www.metataos.org/awakenforum

活動名稱｜ 醒覺新思維論壇

日期｜2026年5月16日（六）09:00–12:30

地點｜新北市永和國父紀念館（新北市永和區竹林路202號）

費用｜免費索票

主講人｜周鼎文（國際系統排列導師）、楊錦聰（風潮音樂創辦人）

主辦單位｜財團法人新北市醒覺教育基金會、風潮音樂

協辦單位｜心靈工坊、全崴國際、捷晰燈光音響企業社

關於醒覺教育基金會

財團法人新北市醒覺教育基金會致力於推廣系統排列、靜心實修與內在教育，協助個人、家庭與組織在高速變動的時代中，建立更穩定的內在結構，將混亂轉化為清晰行動，培養面對未來的定力與覺察。

媒體聯絡

電話｜0909-715797 ／ 02-25783442

Email｜service@metataos.org

官網｜https://www.metataos.org

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