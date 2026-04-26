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媽媽崩潰喊「對孩子沒好奇心」 專家點破關鍵：期待太多反讓親子關係疏離

究竟出版社／ 文．羅志仲
示意圖／Ingimage
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重新評估和調整對孩子的期待

期待落空了，我們可以選擇讓它變成問題，也可以選擇讓它成為我們成長的機會。我想起一次富有啟發的對話。

「志仲老師，我想好奇我的女兒，但我對她一點好奇心也沒有，怎麼會這樣呢？」美鳳是一位認真的媽媽，來上過多次課，回去也想與女兒對話，但接連遇到挫折，她逐漸意識到：似乎與她缺乏好奇心有關。

好奇是了解他人的一把鑰匙，沒有好奇，就不可能想了解對方，這也是許多親子關係會疏離的主因：父母對孩子已失去好奇，不想了解孩子了。

我可以直接給美鳳我的想法，但那只是我的想法，不一定適合她，我想藉由對話，看看能否幫助美鳳找到自己的答案。

我問美鳳：「女兒幾歲了？」她說：「十歲了。」

「妳曾對女兒有好奇嗎？」

美鳳認真想了想，表示：「應該有吧，但不記得是什麼時候了。」

「女兒剛出生，還是小嬰兒時，妳對她有好奇嗎？」

「有呀。」美鳳露出一抹只有同為媽媽才能理解的甜美微笑，或許她想起了一些美好往事。

「當時怎麼會對女兒有好奇呢？」

美鳳停頓了好一會兒，認真思考後，若有所悟：「因為我那時候對她沒有期待。」

我沒想到她會這樣回答，這對我來說也是很好的學習。這也是我喜歡與人對話的原因（包括與孩子對話），我可以在任何人身上學到我不會、不懂的事。

「那妳是從什麼時候開始對她有期待的？」

「她念小學後。」剛講完，美鳳就笑了，但這次的笑似乎與上次不同，似乎多了一些感慨。

「美鳳，妳現在有什麼想法？」

「我想，我可以重新評估和調整對女兒的期待。」

許多父母在遇到重重挫折後，會勉強自己對孩子不要再有期待，但這本身就是不合理的期待：身為父母，怎麼可能對子女沒有期待？與其勉強自己不要有期待，不如像美鳳說的，重新評估和調整對孩子的期待。畢竟，許多大人並未意識到自己對孩子的期待極不合理。

重新檢視期待，並學習為自己的期待負責，進而考慮調整期待，這會是比較務實的方法。

練習　對期待的「健康檢查」

我們常在失望或憤怒時，才發現自己對孩子抱有期待。這個練習並不是要你「放棄期待」，而是幫助你從「無意識的要求」轉變為「有意識的選擇」。

請找出一件最近讓你感到生氣或失望的親子事件，拿出紙筆，依照下列四個步驟進行自我對話。

步驟一：看見情緒與期待

事件：發生了什麼事？（例如：孩子寫作業拖拖拉拉，弄到很晚還沒寫完。）

情緒：我當時感覺如何？（例如：憤怒、焦慮、無力。）

我的期待：心裡真正希望孩子做到的是什麼？（例如：希望他能自動自發，在一小時內寫完作業。）

步驟二：進行「合理性」核對

請誠實地使用以下四把尺，衡量上述期待

針對現在的我：這件事，我現在也都能時刻做到嗎？（我做事從不拖延嗎？）

針對過去的我：我在他這個年紀時，就能自動自發做到了嗎？

針對教導：我有教過他具體的「方法」嗎？（還是我只給予「指令」？）

針對適配性：我教他的方式，真的適合他的特質與現狀嗎？

步驟三：承認與調整

如果上述答案多半是「否」，深吸一口氣，告訴自己：「原來，這是一個暫時還做不到的期待，難怪我和孩子會這麼辛苦。」

接著問自己：「如果要把標準降低一點，調整成現在的他有機會做到的目標，那會是什麼？」（例如：從「自動自發寫完」調整為「在大人陪伴下，專注寫十五分鐘，休息五分鐘」。）

如果步驟二的答案多半是「是」（這是一個合理的期待，但孩子還是沒做到）， 這代表孩子可能遇到了困難。請啟動「好奇心」來取代責備：「你是個想把事情做好的孩子，但卡住了，發生什麼事了呢？」

步驟四：為期待負責

請寫下一個你決定採取的行動。

行動：例如，今晚我不催促他，而是試著觀察他到底是在哪個環節卡住了；或者，先去安頓好我自己焦慮的情緒。

當你的期待經過「健康檢查」，它就不再是壓在孩子身上的大石頭，而變成了一階階引導孩子向上的階梯。

※本文為究竟出版社出版的《對話，是生命最好的禮物：與孩子溝通的練習》，未經同意請勿轉載。

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