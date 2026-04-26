失望不是錯！專家揭「期待合理化」關鍵：學會這步驟才不再受傷

失望是一種健康的情緒

那麼，要如何才能知道自己的期待合不合理呢？我的建議是：帶著謙卑之心，常常去覺察自己的期待——我對孩子的期待，我現在也做得到嗎？我在他那個年紀就能做到嗎？我有教過他怎麼做嗎？我教他的方式適合他嗎？

覺察自己的期待是否合理，並不意味著「不要有期待」，也不是一定要「放下期待」。事實上，人活於世一定會有期待，也一定會有難以放下的期待。如果能為自己的期待負責，並且健康回應落空的期待，那麼，期待本身並沒有任何問題。

我們很常聽到一句話：「沒有期待，就不會失望。」這句話背後反映的是：我們其實不知道如何面對失望。面對失望時，我們會不知所措，所以只好安慰自己「沒有期待，就不會失望」。

我們是如何看待失望的？認為失望是個問題嗎？如果是，失望就會成為問題。反之，如果了解失望只是一種情緒，而且是健康的情緒，就會開始思考：「我要如何健康地回應失望？」一條不同的路，就此展開了。

跟失望在一起，允許、接納自己失望，它便會以自己的速度離開我們的身心，這是我學過回應情緒最好的方式，但是需要深刻體驗，並且在生活中一次次練習。

※本文為究竟出版社出版的《對話，是生命最好的禮物：與孩子溝通的練習》，未經同意請勿轉載。