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媽一句「快寫功課」藏盲點！專家揭親子衝突關鍵：根本沒教方法

究竟出版社／ 文．羅志仲
示意圖／Ingimage
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我的期待合理嗎？

我們有教孩子方法嗎？並沒有，通常只是下達指令：「不要再花那麼多時間玩遊戲了。」而後就希望孩子自動、快速達成指令。這就好像一個籃球教練只是下達指令：「給我投進三分球！」完全沒有教導技巧，只希望球員自動、快速做到。這類期待並不合理。

我在社群做了上述講解後，一位媽媽雲清舉手，她問：「希望小五的孩子回家後，能趕快把功課寫完，這份期待難道也不合理嗎？」

這份期待合理嗎？我沒有預設立場，我得在與雲清對話後，才有答案。

「雲清，根據妳的觀察，是什麼原因讓孩子無法趕快把功課寫完呢？」

雲清認真想了一會兒：「他在學校有情緒，回家後還困在情緒裡。」

「孩子困在情緒裡，該怎麼辦呢？」

「他要趕快消化掉情緒，完成他的功課。」這是雲清更深層的期待。

「雲清，妳有情緒時，也能快速消化掉嗎？」

「……沒辦法。」雲清有些尷尬。

大人希望孩子能做到連自己都做不到的事，這便是不合理的期待。

「雲清，妳有情緒，同時也有事情必須完成，妳會怎麼辦呢？」

「我會帶著情緒，完成我應該做的事。」

「所以，妳也會希望孩子可以跟妳一樣嗎？」

雲清點點頭。她顯然已調整自己的期待：從原本希望孩子趕快消化情緒，調整為希望孩子跟她一樣，能帶著情緒，完成應該做的事。

然而，這個期待合理嗎？還得繼續檢視。

「雲清，妳從什麼時候開始可以做到帶著情緒完成該做的事？」

「出社會之後。」

「原來如此呀，可是孩子才小五呢，妳希望他現在就具備妳出社會後才有的能力？」

雲清又尷尬地笑了。

「妳有教過他如何帶著情緒完成該做的事嗎？」

雲清搖頭。

雲清原本的期待是：孩子回家後，能快點把功課寫完。對話過後，發現這個期待有諸多不合理之處，若強加在孩子身上，不只孩子痛苦，也會影響親子關係。

※本文為究竟出版社出版的《對話，是生命最好的禮物：與孩子溝通的練習》，未經同意請勿轉載。

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