媽媽驚覺「雙標期待」！要孩子冷靜 自己卻先失控掀共鳴

覺察你對孩子的期待

「所以，妳希望在說話不耐煩的時候，女兒還可以心平氣和地聽妳說話，是嗎？」

我與一位媽媽對話，帶她看見她對女兒真正的期待，她不禁大笑——大人自己不平靜，卻要孩子平靜地接納大人的不平靜，想也知道，這份期待有多不合理！但在生活中，我們可是經常做同樣的事呢！要求他人——尤其是孩子——滿足我們不合理的期待。許多親子、師生間的對立、衝突，都是由於大人未覺察自己的期待不合理。因此，與孩子對話時，很重要的一步是：覺察自己的期待是否合理。

舉個例子：父母希望念國中的兒子在晚上十二點前就寢，這個期待合理嗎？

我曾在某個社群提出這個問題，幾乎所有家長都認為合理。然而，這個問題需要細加檢視。

例如，孩子平常都幾點睡？如果是十二點半左右，那麼父母期待他提早半小時就寢，大概是合理也易行的。但如果孩子已長期凌晨兩點才睡，父母的期待等於是要孩子立刻提早兩小時就寢，可能嗎？合理嗎？這相當於大人原本習慣十二點睡，突然要提早到十點睡一樣，這也很困難吧？

再舉個例子：許多父母都期待孩子可以趕快從網路遊戲中脫離出來，不再沉迷。而所謂「趕快」，無非是現在、立刻、馬上。

這個期待合理嗎？

首先得問的是：孩子沉迷多久了？如果已沉迷一年半載甚至更久，這個期待便是不合理的。這就像是期待癮君子能在幾天、幾周內成功戒菸、戒酒，未免強人所難。

根據研究，要養成一個新習慣（或改變一個舊習慣），平均需要六十六天，而這只是「平均」而已，有時需要更久時間。

我們不妨自問：「我們有給孩子時間改變嗎？我們願意給孩子多久時間改變呢？」事實上，大人只要將注意力從孩子身上轉移到自己身上，就會發現改變何其不易！我們自己多少次立志要減肥、運動、不再罵小孩等等，哪一次真正做到了？大人想改變自己都如此不易，卻期待孩子能快速改變自己，這種期待不僅不合理，簡直超現實。

況且，想戒除癮頭，無論是網癮、菸癮、酒癮，都需要以正確的方法循序漸進，方可奏效。科學家早就實驗證明，意志力是不可靠的，只是要當事人下定決心、許下承諾、發揮意志力，是陷當事人於孤立無援的境地。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※本文為究竟出版社出版的《對話，是生命最好的禮物：與孩子溝通的練習》，未經同意請勿轉載。