姊弟戀被看衰？不安其實來自這3件事

作者：解景然（諮商心理師）

前言

最近幾年來，不論是在影視作品、新聞媒體或是社群討論中，都不難看到「姊弟戀」、「再婚經驗」的親密關係被拿來做討論。而這樣的討論往往有人看好、祝福，但也會有人質疑。

這些討論之所以會有這麼多人的共鳴，其實往往不是年齡差或是婚姻狀態本身了，而是觸動到了許多人心中在親密關係中的感受「會不會被看好」、「會不會後悔」、「值不值得」以及「我真的能這樣幸福嗎?」，這些都映照出大家心中在愛情中的會面對到的焦慮與不安，實際上這些都指向了我們在親密關係中「安全感」、「自我價值」以及「情感連結」的核心需求。

在男小女大的親密關係中，若女性已有過婚姻經驗，伴侶常會面臨哪些外界眼光與內在壓力？

在這樣的親密關係中，較常見的不是單一事件造成壓力，而是日常中慢慢累積的心理負擔。

外界對這樣的婚姻常會抱這樣的期待：

「妳比較有經驗啊，妳應該要帶領他好好經營婚姻」

「你還這麼年輕，你真的可以給她成熟的需要嗎?」

「你愛她的話應該要為她好好的想想，她都有年紀了，不說是體貼你，怎麼可能她不想要小孩，這種事情男人要主動點」

這些親友聊天隨口的一句話，雖然未必有惡意，但難免會讓雙方有壓力。

一旦日常的衝突發生，男方心裡難免會開始有「我是不是不夠成熟?」的自我懷疑。而女方，心中難免會開始有「我們有爭吵是不是就代表我真的不夠好?」的心理壓力。

當關係中同時存在年齡差與婚姻經驗差異時，互動上有哪些地方特別需要留意？

在這樣的關係中最常看到的就是「照顧者與被照顧者的」心理狀態與互動模式。在我們文化中有一句話「娶某大姊，坐金交椅」，背後其實就是暗喻「太太因為年紀比較大，所以會比較照顧，而先生可以比較不用花心思照顧。」

在這樣的文化和日常中，若沒有覺察與交流關係中彼此的需要與狀態，往往就會慢慢形成這樣的互動模式而不自知的內耗了。

這並不是誰的錯，而是一種「生命經驗的不同」。理解這一點後，我們需要學習的是「如何藉由過去的經驗，一同創造專屬於我們的故事」。

從心理諮商的角度來看，這類伴侶關係可能帶來哪些優勢與挑戰？什麼情況下比較有機會走得穩定？

在過去的諮商中可以看見，這樣的伴侶關係有著最大的優勢就在「互惠與互補的生命經驗」，一方的沉穩內斂帶給關係安全感，而另一方的活力衝進為關係帶進新鮮與刺激，他們在關係前期就在練習長期伴侶一定要學會的功課「與差異相處」，更有意願理解差異，認識彼此的特色，以及如何成為現在的自己。

有其優勢，勢必有其挑戰，在享有這些優勢的同時，彼此需要共同走過那段在不同年齡層、生理狀態、社交圈的不同頻率時那種需要慢慢分享讓彼此跟上腳步的時候。

這些並不是一時半刻可以做到的，而是一種持續的同理心練習。

若考慮已有婚姻經驗者想要重新步入婚姻，從心理師角度來看，「成熟再婚」需要具備哪些關鍵條件？

從心理師的角度來看「成熟再婚」我想從兩個部份來分享。

首先「成熟」並不是年齡或是經歷了多少故事，而是對於自己的過去有所消化與理解，在自己和關係中能找到平衡，尊重與欣賞差異。

而「再婚」的部分可以基於成熟的思考後，能藉由過去的情感經驗更認識自己在情感中的需求與渴望，但也能分辨過去和現在的關係。

這邊分享我常在諮商中鼓勵伴侶的兩個方向。

1. 整理情感：如何理解自己與伴侶在過去的情感經驗中的受傷與渴望。

2. 建立專屬的愛：透過彼此過去的經驗，行程專屬於現在親密關係中愛的互動。

這段過程有些人會透過心理諮商來整理和發展，讓自己和伴侶都能透過陪伴和引導走向未來。

總結

每段關係都有自己的獨特性，很感謝今天有機會可以用年齡和經歷的差異來分享，然而差異在關係中是必然的存在，我們都在共同學習如何讓差異成為關係中的美好。這篇文章並不是想給出一個標準的答案，而是希望能陪伴正在不安的您，一起思考與看見這些不安背後，那個「渴望被看見」的內心。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「姐弟戀中那些「沒說出口的壓力」，心理師陪你一起看見」，未經同意禁止轉載。）