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另一半不該負責你的快樂？伴侶真正3種角色曝光

看見心理／ 葉力溱（諮商心理師）
夫妻示意圖。（路透）
夫妻示意圖。（路透）

作者：葉力溱（諮商心理師

「你的伴侶，不是你的愛與幸福的來源。滿足你的期待與使你開心，不是他們的職責。」

我非常喜歡克里斯多福．孟(Christopher Moon)提出的這個概念，這個提醒也不止一次讓我在自己的親密關係中調適得更好。縱使這樣的想法看來似乎有些苛刻（對我們自己而言），甚至可能大多數的人會想：那這樣我要找伴侶做什麼？若他不能使我開心、滿足，那我還不如一個人過！

的確，無論是童話故事中耳熟能詳的結局：只要嫁給了王子後便能永遠幸福快樂；還是現在常見的影視素材：霸總全方位的、沒來由的甜寵，似乎都在告訴我們一件事：只要找到了理想的伴侶，他能包容、接受我的一切，給我滿滿的情緒價值和配得感，我的人生問題就能得以解決。

更何況拋去這些理想化的思維，誰又不希望被看到、被重視、被疼愛、被照顧呢？也很少有一種關係像親密關係一樣能更自然與名正言順的，讓我們投射出在原生家庭中不及被填補的失落與渴望。

但在真實的生活中，對絕大部分的一般人而言，狀態的起伏不定、情緒的陰晴圓缺都再正常不過。更不論生存、經濟壓力、父母親戚冷不防的橫插一腳，以及價值觀的碰撞與磨合。這注定導致我們都無法永遠處在完美、充滿耐心與溫情的狀態，也令我們在關係中無可避免的對彼此失望與受傷。但這往往才是「正常」、才是「日常」。

我們對自己需求議題的歸因，影響著我們對伴侶職責的期待。

他們需要填補我所有的不安全感和孤單嗎？

他們是否又有責任完全以我們為中心生活，提供無條件地關注、包容與理解呢？

他們需要擁有不待我們說出口就能猜測到我們需求的雷達？

還是他們必須成為我們理想中的父母，治癒來自原生家庭的失落並且再養大我們一次？

這些需求和議題其實都來自於我們自己，也只有我們自己才終能處理與修通。

我們必須、也只能為我們自己負責；當然伴侶方也是，我們得讓他們負責他們自己的。

那麼伴侶的職責到底是什麼？克里斯多福．孟也給了以下答案：

「你的伴侶的確在你的生活中扮演了三個重要的角色：

一面鏡子，讓你看見引發你關注的不舒服感；

一名老師，在你探尋真實自我時激勵與啟發你；

一名玩伴，開啟並陪伴你一段生命的旅程。」

我並不反對在親密關係中適當的相互依賴、相互包容，甚至偶爾的小小任性———那讓我們確認自己足夠重要、足夠安全，這也是給願意「冒險」投入一段親密關係的人們的特權。但在那些衝突或負面情緒被引發的時刻、在我們質疑對方也質疑這段關係的時刻，在彼此相處時許多不可避免的起伏與挫折中，這樣的概念也許能讓我們後退一步，更多的看到我們忽略的、關係中合理的界線和可能性。

相對的，若你的伴侶認為滿足他所有期待是你的職責、你必須為他的幸福負全責，希望這個觀點的分享也能帶給你一些新的視角，重新定義自己在關係中的「職責」。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「伴侶的職責」，未經同意禁止轉載。）

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