作者：徐維廷（諮商心理師）

最近，我收到兩封讀者的匿名投書：

「心理師，我是一名男性。我發現自己很喜歡聞ＸＸ的內褲，這會讓我感到興奮、甚至勃起。我是不是有病？」

「我發現自己在性方面，特別喜歡被污辱、凌辱和辱罵。這樣是不是心理不正常？」

面對這些深藏在心底、甚至帶點羞愧的疑問，我想給出一個非常明確且肯定的答案：

「不，你沒有病。這些都不是病。」

在傳統的社會框架下，我們經常會把「不常見」的性傾向或性偏好，輕易地貼上「疾病」或「變態」的標籤。但作為心理師，從**肯定性諮商（Affirmative Therapy）**的角度出發，我想邀請你一起撕下這些標籤，重新認識並溫柔地擁抱自己的情慾。

1. 特殊性癖好 ≠ 精神疾病 (DSM-5-TR 的除病化精神)

在最新版的精神醫學診斷標準 DSM-5-TR 中，有一個非常重要且具備平權意義的區分：它將單純的「性癖好（Paraphilias）」與病態的「性偏好症（Paraphilic Disorders）」明確劃分開來。

這意味著，單純擁有特殊的性傾向或癖好，本身絕對不是一種精神疾病。人類的情慾本來就是多元且豐富的。只要這些偏好沒有讓你感到極度痛苦，也沒有去傷害別人，它就只是你眾多個人特質的一部份。

2. 心理動力的視角：每一種慾望，都是潛意識的語言

如果我們戴上心理動力的眼鏡往深處看，性癖好往往不是憑空出現的，它們其實是潛意識在訴說著某些深層的需求，或是為了平衡我們內心的某種狀態。

為什麼會喜歡「被辱罵與凌辱」？

在現實生活中，我們可能承擔了太多的責任與壓力，必須隨時保持「堅強」或「理智」。在 BDSM 的動態中，「受辱」或「臣服」其實是一種安全的釋放。你暫時交出了控制權，允許自己卸下平日的重擔。透過這種儀式化的權力交換，我們其實是在一個有安全邊界的情境裡，重新獲得了對自我的掌控感。這不是病態，而是一種深層的情緒調節。

為什麼會對「原味內褲」感到興奮？

在心理學中，特定的物品有時扮演著類似「過渡性客體」的角色。它可能連結著你對某種特質（例如陽剛氣息、禁忌感、或是某種類型的親密連結）的渴望。透過氣味和物品，我們能在一個絕對安全、不需要面對複雜人際互動風險的狀態下，純粹地體驗到興奮與滿足。

3. 實踐的黃金法則：知情同意與合法

了解了慾望的來源後，我們該如何與它和平共處？答案是：好好擁抱它，並在安全、合適的框架下享受它。

這裡有兩個不可妥協的底線：「知情同意（Consent）」與「合法」。

關於「原味內褲」：喜歡特定氣味完全沒問題。但未經同意拿取家人的私密衣物，會破壞信任甚至觸法。現在的網路非常發達，你可以透過「購買」的方式，在買賣雙方皆知情同意的前提下，合法取得你渴望的物品。這樣既能滿足自己的情慾，又能心安理得。

關於「喜歡被辱罵」：這必須是一場「雙方講好的遊戲」。透過事前的溝通、設定安全詞（Safe word），在彼此信任且知情同意的關係中進行。當一切都在掌控之中，那些辱罵與臣服，就能成為極致享受的性愛體驗。

4. 什麼時候才需要看醫生或找心理師？

依照 DSM-5-TR 的精神，只有當你的性癖好出現了以下狀況（通常涉及功能受損或巨大痛苦）時，才需要尋求協助：

對自己造成極大的痛苦： 你對自己的偏好感到極度厭惡、自責，引發了嚴重的憂鬱，或滿腦子都是這些念頭，導致無法專心生活與工作。

涉及未經同意的對象或造成實質傷害： 例如將慾望施加在無法給出知情同意的人身上，或是透過偷竊、性騷擾等侵犯他人的方式來滿足自己。

如果沒有上述狀況，請放心，你非常健康。

結語：為你的情慾平反

你的性癖好不需要被「治療」，它需要的是被理解、被接納，以及找到合適且安全的出口。不要害怕自己的與眾不同，在知情、同意、安全且合法的範圍內，去探索、去買賣、去享受吧！擁抱自己真實的慾望，才是通往身心自由的第一步。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「喜歡聞原味內褲、渴望被辱罵，我是不是有病？—— 擁抱你的特殊性癖好」，未經同意禁止轉載。）