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大學生暴食催吐、高中生拒食 心理師揭「飲食障礙症」背後的真正聲音

擁抱心理／ 盧珍珍（諮商心理師）
通常有飲食困擾問題的人，不易被察覺，除非是身材偏瘦或低下於一般的體重標準的狀況，比較容易被家人、親密朋友或學校老師等發覺，否則，通常仍要依賴自己本身呈現出其他的困擾時才會求助。示意圖／ingimage
通常有飲食困擾問題的人，不易被察覺，除非是身材偏瘦或低下於一般的體重標準的狀況，比較容易被家人、親密朋友或學校老師等發覺，否則，通常仍要依賴自己本身呈現出其他的困擾時才會求助。示意圖／ingimage

作者：盧珍珍（諮商心理師

卿卿是一位大學生，進行幾次心理諮商後告知心理師，有飲食困擾問題。卿卿來自嚴格要求紀律的家庭，與父親相當疏離，但與母親非常緊密，上大學後，開始有暴食，但覺得自責後會有催吐的現象，她也會不斷地過度運動，並會確定沒有催吐出的食物，所造成在身體的累積。

曉維是位高中生女生，身材偏瘦，非常嚴格執行飲食計畫，晚餐時間總是成為家中的爭戰時間，母親不希望曉維自己在房間吃飯，但曉維覺得與家人吃飯太有壓力了，父親總是勸導希望可以一齊吃，但曉維不希望吃飯這件事成為大家的焦點，因為明明自己看起來就是太胖了，為何大家總希望自己要多吃食物。

通常有飲食困擾問題的人，不易被察覺，除非是身材偏瘦或低下於一般的體重標準的狀況，比較容易被家人、親密朋友或學校老師等發覺，否則，通常仍要依賴自己本身呈現出其他的困擾時才會求助。

從IFS治療的觀點，觀察到 ＃飲食障礙症(Eating Disorders)，個案的內在系統會有明顯的對立狀態，同時會出現不同的情緒或信念，有過度的限制與控制身體的現象，另外，有一方努力拒絕這個控制與壓制的狀況，彼此呈現拉鋸戰，也因此讓個案會強烈的感受到焦慮、焦慮解除、失控感、自責或憤怒、自我厭惡等循環情緒。

當個人被定義飲食障礙症是依照哪個對立狀態主控著大部分的時間：

⠂暴食(Bulimia)：呈現兩方的對立狀態。

⠂厭食(Anorexia)：呈現限制的一方為主控狀態。

⠂嗜食(Binge eating)：呈現拒絕限制的一方為主控狀態。

⠂過度運動(over-exercising)：呈現限制的一方為主控狀態。

從臨床經驗看到，如果飲食困擾的個案要停止這些損害性行為：

⠂是需要被理解而不是要被改變這些行為

⠂要看到個案內在的害怕或焦慮、與行為背後的真正意涵

⠂需要探索更深層內在的感覺或信念

⠂協助個案看到內在的不同情緒或信念的對立

不管是那種飲食困擾，都可能與更深層的感覺或信念有關，可能來自於早期的長期性批評、被羞辱、被遺棄或被忽略、或創傷事件等有關。飲食困擾只是內在的一種生存機制，可能是為了不要再感受到曾經被批評的經驗、被羞辱的記憶、曾經感受過的冷漠與忽略、或其他痛苦的情緒。

每個人形成內在的生存機制都不同，因著我們無法決定我們過去所經歷到的經驗，但每個人都有機會被療癒與轉化過去的傷痛。當你覺得準備好，可以面對過去的傷痛時，也是給自己的一個機會與希望。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「淺談飲食障礙症-理解背後的真正聲音」，未經同意禁止轉載。）

飲食障礙症

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卿卿是一位大學生，進行幾次心理諮商後告知心理師，有飲食困擾問題。卿卿來自嚴格要求紀律的家庭，與父親相當疏離，但與母親非常緊密，上大學後，開始有暴食，但覺得自責後會有催吐的現象，她也會不斷地過度運動，並會確定沒有催吐出的食物，所造成在身體的累積。

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