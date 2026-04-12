摯友幾個才夠？ 心理學家：這兩種極端一定要避免

摘要 友誼也需「資產配置」。心理學家警告，應避開「無友」與「單一依賴」兩大極端。隨年齡增長，社交圈收窄是自然常態；建議透過年度「友誼審計」，將有限精力精準投資在能回饋正能量的深度連結。

三個？五個？還是只要一個靈魂伴侶就夠了？關於「摯友的理想數量」，每個人心裡都有答案，但心理學家說，真正的問題不是多還是少，而是你有沒有「夠用的」。

根據American Perspectives Survey顯示，美國人平均擁有3~5個摯友。然而，比起數字大小，專家更在意的是：你是否陷入了危險的社交極端？堪薩斯大學傳播學教授Jeffrey Hall提醒，在追求友誼的質與量時，必須避開兩個最危險的極端。

一個都沒與只有一個，都不行

第一個極端是「一個朋友都沒有」，那種排山倒海而來的孤獨感，對身心健康的損害往往重得難以承受。第二個極端則是「只依賴單一摯友」。這種將所有情感需求壓在一個人身上的做法風險極高，一旦對方缺席、生活圈移轉或關係生變，你就會頓失依靠。

雖然朋友太多，也會因為時間被稀釋而導致社交倦怠，但孤立或過度依賴，才是最直接威脅心理韌性的兩大地雷。

有趣的是，性別也影響了理想數字的定義。心理學家Beverley Fehr指出，男性傾向於在共同活動中建立連結，即使半年才見一次面也能維持親密感；女性則對相處時間有更高期待，因此往往更傾向維持較小但更深入的友誼圈。

中年的社交要用減法：精準投資最值得的人

此外，摯友的數量並非一成不變。研究顯示，親密友誼的數量在青少年與二十出頭時達到高峰。隨著工作、育兒、照顧年邁父母等責任接軌而來，可用於維繫友誼的時間與精力逐漸壓縮，圈子也自然收窄。

人到中年，往往是維繫深厚友誼最困難的階段。許多人在此時感到社交圈「縮水」，但這其實是生命各階段優先順序的重組。與其在無效社交中消耗剩餘的精力，中年人更傾向精準投資，將時間留給那些最值得的人。

那麼該怎麼判斷哪些人是「最值得」的朋友呢？心理治療師、《過度付出》（Too Much）作者Terri Cole建議，每年應該針對花最多時間相處的人進行一次「友誼審計」。

你要捫心自問：第一，想到要見面時，你的感覺如何？第二，在一起的時候，感覺如何？第三，聚會結束後，感覺又是如何？

Cole強調，生命太短、能量太寶貴，不該浪費在讓你感到消耗或難過的人身上。如果你的答案不是正向的，例如無法感到被支持、受到啟發或充滿活力，那就該考慮削減或放鬆這段關係。

摯友數量沒有標準答案。但有一件事是確定的：在人生不同階段，總有幾個人值得你認真去留住。

資料來源：WSJ、Woman's day、CNBC

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