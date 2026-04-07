為何你總是過不好？關鍵在「執著」 專家：痛苦其實來自3大誤解

3.人生基本的事實

假如我們能認清昨日已遠，而今日又是嶄新的一天，我們面對人生的態度一定會截然不同。生活的每時每刻都在變化，如果不再觀察這些變化，我們就看不到事物的新意了。──吉噶．康楚仁波切（Dzigar Kongtrul Rinpoche）

佛陀認為人生有三種特質：無常、苦與無我。在佛陀的眼中，眾生身上都烙有這三種印記。從自己的經驗去發現這些特質的真實性，可以幫助我們輕鬆如實地面對事情的真相。

第一次聽聞這個教誨時，我覺得這只是一個遙不可及的理論。然而，一旦開始留意自己身心的活動，先前的觀念就改變了。我從自己的經驗中發現，沒有一樣事物是靜止不變的。我的情緒就像氣候一般不斷在變化著。我無法掌控思想和情感的發生，也無法讓它們停止不動。它們停止了之後又會繼續活動，活動了一會兒又停了下來。即使是最頑強的肉體疼痛感，只要一被注意到，也像潮汐一般隨時變化著。

我非常感激佛陀為我們指出，人類終身奮力對治的問題，不過是一些平常而普通的經驗罷了。人生「確實」是不斷在起起伏伏的。人或各種情況都無法逆料，其他的事物也是如此。不論是聖人、罪人、贏家或輸家，每個人都清楚一旦碰到己所不欲的事物有多痛苦。因此，我很感激有人看到並指出了下面這個真相，那就是：人生絕不會因為我們無力或有力正當行事，便能免於上述的苦惱。

沒有任何事物是靜止或固定不變的，凡事皆無常乃是人生的第一印記。這就是事物最平常的狀態。萬事萬物都在過程中。每一棵樹，每一根小草，所有的動物、昆蟲、人類、建築物，有情與無情眾生，時時刻刻都在改變。我們不需要成為神祕主義者或是物理學家，就能明白這層真理。然而在個人經驗的層次上，我們卻一再抗拒這項基本事實。因為它意味著人生無法永遠順我們的心。它意味著有得必有失，而我們並不喜歡這項事實。

有一段時期，我的工作和住家都產生了變化。我覺得不安、不確定，有點無依無恃的感覺。為了想得到創巴仁波切的幫助，我向他抱怨自己不太能適應這段過渡期。他面無表情地看了我一眼，然後說道：「我們永遠都活在過渡期中。」接著他說道：「如果你能輕鬆地面對它，就沒問題了。」

我們要知道一切都是無常的；凡事都會耗盡。雖然我們可以理解這層真理，但是在情感上卻對它有一種根深柢固的厭惡感。我們要的是永恆；我們期待永恆不變。我們自然的本能就是追求安全感，並且深信自己總能找到它。在日常生活的層次上，我們往往把無常經驗成挫折。我們利用日常的活動來遮蔽各種情況中的曖昧性，並且消耗了大量的精力來抵擋無常與死亡。我們不喜歡自己的身材走樣；我們不喜歡自己年華老去；我們害怕皺紋和下垂的肌膚。我們不斷地塗抹著美容用品，就好像真的相信自己的頭髮、皮膚、眼睛和牙齒，可以奇蹟似地逃脫無常的定律。

佛法啟發我們擺脫這種受限的生活方式。它鼓勵我們逐漸學會放鬆，並且全心全意地領會這既平常又顯而易見的真相。認清這個真相，並不意味總是看到人生的陰暗面。這意味著開始去理解我們並不是唯一無法好整以暇的人。我們將不再相信有人可以躲開那份不確定感。

人生第二個印記就是無我。身為人類，我們和其他萬物一樣無常，身上的每一個細胞隨時都在變化，思想和情緒也不停地生滅。如果我們認為自己是能幹的或是無望的──我們的根據到底是什麼？是不是一閃而逝的剎那？還是昔日的成就或挫敗？我們執著於自我的頑強概念，並因此而行動不良。沒有任何的人或事是固定不變的。把無常的真理看成解脫的源頭，或是令人恐懼的焦慮之源，這兩種不同的對待方式，將造成截然不同的後果。日積月累的結果，到底助長了痛苦，還是增加了喜樂？這才是問題所在。

有時無我又稱為「沒有自我」。這樣的觀念很容易被誤解。佛陀的原意，並不是說我們就消失不見了，或是從此喪失了個性。一位學員曾經問道，「無我的體悟，會不會讓人生變得灰濛濛的？」但事實並非如此。佛陀要闡明的是，我們誤以為自我是堅實存在的，而自己和他人是分離的，這種概念的限制性，真是令人痛惜。我們絕對有可能穿透生活中的劇情，不再堅信自己所扮演的角色。我們往往把自己看得太嚴重，而且認為自己太重要了，這才是問題所在。我們總是合理化自己的煩惱，甚至合理化自己對自己的中傷，或是總感覺自己比別人聰明。自我重要感其實會傷到自己，把自己侷限在好惡的狹窄世界裡，最後的結果是，我們對自己和周遭的世界感到乏味透頂，永遠也得不到滿足了。

所以我們只有兩種選擇：一是開始質疑信念，或者毫不質疑。如果不接受自己對實相所抱持的版本，就必須開始向它們挑戰。根據佛法的觀點來看，訓練自己保持開放和好奇──消解信念和假設，是最能善用人生的一種方式。

一旦學會覺醒菩提心，就是在滋養心靈的韌性了。以最普通的話來說，「無我」乃是一種富有伸縮性的存在感。它往往顯示出好奇、適應力、幽默感和遊戲三昧。那是一種對未知感到放鬆的能力，它並不想把每件事都弄明白，也完全不確定自己是誰，或者別人是誰。

某位男士的兒子在戰場上身亡了。做父親的聽到消息之後傷心欲絕，他把自己悶在屋子裡三個星期之久，不肯接受任何人的關心或支持。第四個星期，兒子回家了。村民看見這個男孩竟然還活著，都激動得落下淚來。大家喜出望外地陪著這名年輕人，回家看望爸爸。年輕人一邊敲門，一邊高喊著：「爸爸！我回來了。」但是老爹就是不肯回應。村民接著也喊道：「你兒子回來了，他沒有死啊！」然而老爹還是不肯應門。他哀號著：「走開！我要自個兒傷心！你們別想騙我，我知道我兒子永遠不會回來了。」

我們其實也像他一樣。我們對自己是誰、別人是誰、總是非常決斷地認定了，這種態度令我們盲目閉塞。即使聽到了其他有關實相的版本，我們固執的觀點，還是會讓我們拒絕接納它。

然而這短暫的一生到底要如何渡過？我們是否還想加強那份早已技藝精良的抗鬥無常的能力，或是要訓練自己放下？我們是否仍想頑強地執著於「我就是這副模樣，而你就是那副德性」？或者願意超越那狹隘的心胸？我們能不能訓練自己成為一名精神勇士，致力於重新連結那股與生俱來的伸縮性，並且幫助別人也做到這一點？如果朝著這個方向前進，無限的可能性將因此而開展。

有關「無我」的教誨，揭露了人類活力四射而又多變的本質。我們的這副肉身，從未感受過它當下所能感覺的一切。我們這副頭腦中的念頭，雖然重複再三，但也可能永遠不再出現了。我們口裡也許說道，「人生真是奇妙！」可是心中卻不認為它是奇妙的；我們覺得生活令人焦慮不安，並急於找到立足之地。佛陀寬大地為人類指出了另一個方向。我們並不是真的陷入了成者、敗者或任何一種身份裡，我們也不是別人眼中的那個人，或是自己眼中的那個人。每一剎那都是獨一無二的，未知的，徹底新鮮的。就精神勇士的訓練而言，「無我」乃是喜悅的肇因，而非恐懼的由來。

人生第三個印記就是苦或不知足。鈴木大拙（Suzuki Roshi）曾經說過，只有通過一連串的愉快及不愉快的考驗，才能獲得真正的力量。接納痛苦乃是與生俱來的，並活出這份體悟，就是在為快樂創造必要的條件。

簡而言之，如果反抗「無常與死亡」這個崇高而不可辯駁的真理，我們一定會受苦。受苦並不是因為我們惡劣或應該被懲罰，而是因為產生了三種不幸的誤解。

第一種誤解是：期待永遠在變易的事物能夠被料中和掌控。我們生來就有一種渴望，想要獲得安全感並解決所有的問題，它左右了我們的思想、言語和行動。我們就像船沉了之後在水面上掙扎的人。宇宙那充滿著活力的能流，根本無法被墨守成規的心靈所接受。我們的偏見和各種癮頭，都是因為害怕那流放不羈的世界而形成的慣性模式。因為將永遠在變化的事物視為永恆，所以才感到痛苦。

第二種誤解是，我們更進一步地將自己視為一個和萬物分離的生命，就好像有一個固著不變的身份似的，然而真正的狀態其實是無我的。我們不但堅持要成為某人物（Someone），而且還必須是大寫的S。我們從自己有價值或無價值的定義中，獲得自己想要的安全感。我們浪費了寶貴的時光來誇大、美化或輕視自己，並且志得意滿地保證：沒錯，這就是我。我們將自己存在的開放性──扭曲成一個無可辯駁的自我。因為這份誤解，所以感到痛苦。

第三種誤解是，我們總是在不恰當的地方尋找快樂。佛陀稱此種習慣為「錯把痛苦當成快樂」，就像飛蛾撲火一般。我們心知肚明，飛蛾絕不是唯一為了找尋短暫慰藉，最後卻毀掉自己的生物。以我們尋找快樂的方式來看，我們和那些借酒消愁的酗酒者，或是藉毒品減輕痛苦的吸毒者，在本質上又有什麼不同。

一位永遠在節食減肥的朋友告訴我，如果我們的上癮症得不到暫時的慰藉，佛法所說的一切一定會比較容易奉行。因為我們可以得到短暫的滿足，所以才不斷地上鉤。重複尋求短暫的滿足，追求各種癮頭──有的還算溫和，有的則具有殺傷力──會繼續加重製造痛苦的行為模式。我們會因此而強化不良的習性。

這麼一來，我們將愈來愈無法安住，即使是最短暫的不舒服或不愉快都無法面對。我們會習以為常地找尋某樣東西，來紓解當下的不安。一開始，只是一種能量上的改變──胃部有點緊縮，心裡生起一股隱微的、幾乎無法察覺的不祥感──最後全面提升為上癮症。我們就是透過這種方式來預測人生的。我們錯把導致痛苦的事，當成了會帶來快樂的事，因此而重複再三地陷入會升高不滿足感的習性裡。以佛教的說法，這個惡性循環就是輪迴。

圖為《轉逆境為喜悅﹝全新修訂版﹞：勇敢，從擁抱恐懼開始──給正在撐著的你，22篇陪伴自己的智慧引導》書封。心靈工坊提供

每當我開始懷疑自己是否能安住在無常、苦和無我時，只要一想到創巴仁波切所說的「冷、熱的覺受都是無法醫治的」，我的精神就會感到振奮。人生基本的事實是無藥可醫的。

三法印的教誨，可以促使我們不再抗鬥實相的本質。我們不再因為趨樂避苦而傷害自己跟別人，終於放鬆地全然活在當下這一刻。

※本文為心靈工坊出版的《轉逆境為喜悅﹝全新修訂版﹞：勇敢，從擁抱恐懼開始──給正在撐著的你，22篇陪伴自己的智慧引導》，未經同意請勿轉載。