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清明祭祖婆婆喊「買披薩來拜」 心理師曝超暖原因：全家和樂融融

聯合新聞網／ 綜合報導
清明掃墓示意圖。圖／AI生成
清明掃墓示意圖。圖／AI生成

清明節掃墓祭祖向來是家庭大事，但也常成為婆媳衝突的引爆點。心理師張榮斌在臉書粉專分享，過去聽過不少案例，婆婆抱怨媳婦準備供品不夠用心、沒有幫忙下廚，甚至連祭拜時間都抓不準，進而貼上「懶惰」標籤；反觀媳婦則認為長輩過於講究，對繁瑣禮俗難以理解，雙方雖未正面衝突，但不滿情緒卻逐漸累積，讓原本團圓的節日變成壓力來源，甚至直呼「過個節比上班還累」。

不過，張榮斌透露，今年自家清明祭祖卻出現神轉折，母親一句「去買披薩回來拜」，讓全家人當場愣住。他解釋，一個大披薩包含肉類、蔬菜與澱粉，不僅符合供品多樣性，「祖先想吃什麼口味自己挑」，拜完後也不需重新加熱，能直接分食，大幅減少準備與收拾的負擔，讓家庭氣氛輕鬆不少，「全家和樂融融，沒人臭臉，沒人碎念」。

張榮斌認為，父母其實早已看出世代之間對祭祖的觀念差異，與其堅持傳統流程，搞到彼此不愉快，不如用更彈性的方式表達心意，不僅不為難媳婦，也避免子女夾在中間為難，同時讓晚輩不會覺得不被尊重。這樣的做法，也讓他忍不住笑稱父母是「洞察世間婆媳難題的驚世公婆」。

貼文曝光後引發網友熱議，有人直呼「太時尚」，有人笑說「一盒披薩不夠，還要肯德基蛋塔、胖老爹雞塊、麥當勞漢堡和可樂，我們都這樣拜」、「我們也是拜披薩、炸雞、蛋撻、蛤蠣濃湯、烤雞、汽水、八寶粥、牛奶花生、啤酒、餅乾糖果通通都上，也是一次就請到祖先，來享用美味餐點，現代孩子還肯拜就很好了，拜有人要吃的東西比較實在也不會浪費」、「祖先也想試試新潮的美食，不過我聽過最扯的是在供桌上放現金，要祖先自己去買」。

不少人有感而發表示，「我就想不透，準備拜拜供品這事為什麼是媳婦要準備」、「很多時候，活著的人比逝者還難搞」、「我老公堅持拜地基主要自己煮六菜一湯，他意外離開後，我改拜肯德基、麻古。我告訴孩子，我活著對我好一點就好，我嘎了，樹葬不祭拜」。

本站曾報導，台灣面對少子化與高齡化挑戰，清明祭祖成為話題。業界出現代客掃墓祭祖的行業，有客戶指定以台語念祭文，也有人強調墓碑要擦乾淨，以免家中長輩前往檢查，連代理祭祀寵物都出現需求。

業者分析，年輕世代更重視彈性與效率，而在少子化與高齡化挑戰下，過去負責掃墓的長輩逐漸凋零，也曾遇客戶委託找墓，洽詢者多為25歲至45歲的青壯世代，會清楚列出需求與採購清單，希望業者能協助打點得面面俱到。

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