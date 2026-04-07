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情緒低潮別硬撐！把日記變頂尖心理諮商師 專家：自癒力會啟動

方智出版社／ 文．三宅裕之
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

讓日記變成專屬於自己的心理諮商師～也可以把煩惱和不安寫進日記裡

人的心理經常出現問題。利用一分鐘奇蹟日記提升自我肯定感、笑著過日子，每天都很開心固然理想，但現實生活中不是工作不順利，就是與家人或伴侶的關係緊繃，對健康也隱隱感到不安。任誰都會發生情緒低落、想不開的狀況。

接下來的第三章將在一分鐘的基礎，加入各式各樣的選項，教大家「一分鐘加乘日記」的技巧，這裡先介紹如何在一分鐘奇蹟日記的範圍內，減輕煩惱及不安、憤怒等負面情緒的方法。更強而有力，且可以在一分鐘內消除煩惱的方法，請參照第三章的「改變現狀的一分鐘加乘日記」。

拯救了許多內心充滿煩惱之人的「心理諮商」，原本是心理治療的用語。提到接受心理諮商，我猜很多人都抱著「由專科醫生提供一些很厲害的建議」的印象，但是據專家說，其實不一定需要諮商師的指導或建議。不提出任何問題與意見，專心聽個案說話，引導個案解決自己的問題，才是諮商師該有的專業。

也就是說，諮商的本質是傾聽。在心理療法的世界，人本來就是具有自我解決能力、有成長發展意識的生物，第三者的介入反而會干擾人類本來就有的能力。

讀到這裡，各位應該已經發現自己身邊就有一個默默地聽你說話，永遠也不會對你擺臉色的最強心理諮商師了。沒錯，就是一分鐘奇蹟日記。

日記既不會跟你唱反調，也不會給你不必要的建議，只是靜靜地傾聽。不僅專業，還是頂尖的諮商師。

因此感到煩惱或不安時，寫日記就好。向頂尖的心理諮商師—也就是日記，傾訴自己的煩惱，你與生俱來的自我解決能力、成長發展意欲，就會自然而然地發揮作用。寫日記的行為將引導各位自然地走向解決之道。

〈煩惱及不安的例子〉

國三的兒子一天到晚打電動。

自從在會議中與同事的意見相左，彼此之間的關係就變得很尷尬。

伴侶疏於聯絡，好寂寞。

被樓上傳來的腳步聲吵醒，因此睡眠不足、心浮氣躁。

公司的業績低落，所以冬天的業績獎金可能會比去年少。

下個月要考多益，但是準備得不如預期。

日本勞動部建議人在心情悶悶不樂，感到痛苦時在紙上寫下當時的心情，以作為自我療癒。

如果寫不出來，也可以畫成插圖或漫畫，甚至毫無意義的塗鴨或亂寫也沒關係，不僅在腦子裡思考，實際動手寫或畫大致會有以下兩種效果。一是與現在的煩惱保持距離，客觀地審視煩惱。這麼一來，焦慮的心情會緩和下來，就能冷靜思考。另一個效果是回頭看自己寫下來的東西時，會發現還有之前沒想到的選擇。

日記不只是最頂尖的諮商師，同時也是承接你寫下來的紙，還能扮演現實生活中諮商師無法扮演的角色。

我想在這裡為每天寫一分鐘奇蹟日記加上一條重要的約定。

「絕對不要讓任何人看你寫的日記。」

專業的心理諮商師絕對不會洩露個案的諮詢內容。日記無法自己閉嘴（只要翻開，任何人都能看），所以你要自己保管，別讓自己以外的任何人看你的日記。

圖為《1分鐘奇蹟日記：年收百萬、體態改變、不敢想的事全發生了》書封。方智出版社提供
圖為《1分鐘奇蹟日記：年收百萬、體態改變、不敢想的事全發生了》書封。方智出版社提供

有些煩惱或焦躁可能與家人或伴侶有關，萬一不小心讓他們看到你的不滿可能會很麻煩。考慮到這方面的風險，可能你也不敢對日記這個心理諮商師說真心話。

日記不是可以給別人看的東西。不妨先跟家人或身邊的人約法三章，就算你不小心放在桌上，也絕對不可以打開來看。

擔心「拜託對方不要看，對方可能反而更想看」的人，或許瞞著家人寫日記、把筆記本藏在其他人看不到的地方比較好。也可以把真的不想讓別人看見的內容打在電腦或手機裡，用密碼鎖起來比較安全。

※本文為方智出版社出版的《1分鐘奇蹟日記：年收百萬、體態改變、不敢想的事全發生了》，未經同意請勿轉載。

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