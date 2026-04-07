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1分鐘寫2件事！他見證「奇蹟日記」改命威力 半年翻身月收百萬

方智出版社／ 文．三宅裕之
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

只要寫下兩件事，人生就會發生奇蹟般的變化

只是每天早上花一分鐘寫日記，人生就發生了堪比奇蹟的變化。

剛拿起這本書的各位或許還半信半疑，但這是許多人實際的體驗，也是我親眼所見的事實。

只要寫下兩件事就好。

．昨天發生的「好事」（做得好的事、值得感謝的事、察覺到的事）。

．今天想做的「嘗試」（想挑戰的事、想改變的事）。

不需要想得太難。

「昨天發生過這樣的好事、令人感謝的事、發現了如此新鮮的事。」

「今天想嘗試這件事、想改變這件事。」

只要每天早上寫下這兩件事即可。

就是這樣而已，如此便能意識到自己每天都被那麼好和那麼新鮮的事包圍。

即使是覺得「今天都沒什麼好事……」的日子，也別忘了有家人及夥伴、公車的司機，和把辦公室打掃得一塵不染的人在背後支持你。光是有工作、能生活在現代，就已經是一件「好事」了。

今天的嘗試就算只是踏出非常小的一步也沒關係。如果覺得閱讀的門檻太高，可以站在書店翻閱以前沒看過的雜誌、笑著向便利商店的店員打招呼、試著轉過一個以前沒轉過的轉角，就連你現在拿起這本書，也是非常重大的好事與嘗試。

利用一分鐘奇蹟日記，從每天過得無知無覺的日子找出好事與嘗試。光是養成這個習慣，就能逐漸累積「感謝」、「覺察」、「挑戰」、「變化」。

你一定能從每天寫下來的好事與嘗試中，找到為自己開創未來的線索。

還有一個重點，那就是每天寫一分鐘奇蹟日記，能為自己帶來「緣分」與「運氣」。這不是什麼怪力亂神的事。

請現在閉上眼睛，花幾秒鐘強烈地意識「黑」這個字眼。然後睜開雙眼，視線範圍內應該會出現黑色的東西。這個現象在心理學上稱為「選擇性注意效應」。藉由寫日記，意識到重要的事、有興趣的事、感謝的事，就不會忽略過去可能沒注意到的小機會或小邂逅。

我過去在自己經營的教育學校和擔任代表人的職涯規畫學校，都接觸過許多學員與客戶，其中親眼目睹的日記效果，說是奇蹟也不為過。

多年來一直是全職家庭主婦的四十歲女性開始寫奇蹟日記後，只花了半年的時間就學會教學技巧，開設課程，成功創下每個月一百萬日圓以上的營收。長年在大學醫院上班的醫師，六十歲開了醫院，經手對治療疑難雜症很有療效的中藥，將其做成一門大生意。五十多歲的男性採購員，花了半年的時間減肥，成功把自己從隨處可見的大叔體型鍛練成肌肉男，還在「Best Body Japan」健美比賽中拿下亞軍。位於日本關東的高中女子籃球校隊，從總教練到全體隊員都開始寫奇蹟日記後，成績突飛猛進，不僅成功晉級全國大賽，接下來即將挑戰全國八強。

我自己也從國中二年級開始受惠於日記的力量。靠自學的方式學中文，就連大學休學去中國留學，也是因為從日記中得到啟發。二十七歲在函授教育機構上班時，得以代表職涯規畫學校飛向新世界、在熟人的介紹下成為天使投資人，也都離不開寫奇蹟日記的發現與學習，還有緣分。

圖為《1分鐘奇蹟日記：年收百萬、體態改變、不敢想的事全發生了》書封。方智出版社提供
圖為《1分鐘奇蹟日記：年收百萬、體態改變、不敢想的事全發生了》書封。方智出版社提供

最近因為五年前不經意地在奇蹟日記裡寫到「鐵人三項好像很有趣」，沒多久，我就剛好在同一棟大樓認識涉獵鐵人三項的住戶，在他的介紹下參加國外專為初學者舉辦的比賽，並在當地認識世界冠軍選手……緣分兜兜轉轉的結果，只花了短短五年的時間，我就以五十多歲的年紀完成了無比艱難的鐵人三項極限賽。各位讀者也請務必親身體驗每天寫一分鐘奇蹟日記的威力。

只要準備好筆記本和筆，以及短短的一分鐘。

現在就開始踏出小小的一大步，開創自己的未來吧！

※本文為方智出版社出版的《1分鐘奇蹟日記：年收百萬、體態改變、不敢想的事全發生了》，未經同意請勿轉載。

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