看《我的一百種恐懼》懂了！焦慮其實是「擔心沒人接住你」的訊號

作者：林少湲（諮商心理師）

在電影《我的一百種恐懼》中，主角 Sole 是一位對世界充滿敏感與緊張的人。他害怕：

⠂與人交往

⠂嘗試新的、未知的事物（像是旅行、冒險、改變）

⠂失敗或被拒絕（因此停留在安全區）

⠂他人的眼光與變化（如劇中朋友因掉髮而焦慮）

⠂對死亡與失去的恐懼（摯友的意外身亡讓他深受衝擊）

這些不是誇張的害怕，而是一種存在性的不安，面對未知、改變、失敗、失落、自我懷疑。

當一個孩子「太早醒來」：焦慮，是過度覺察的結果。

Sole 的高敏感、過度預期、對小事的極度焦慮，讓我想起溫尼考特筆下那些「過早覺醒、過度適應」的孩子。他們看起來能好好活在世界裡，卻從未真正「被抱住」（holding)。

焦慮，不只是「怕會發生什麼」的預測性反應，它更像是：

「我不知道，當我跌下去的時候，會不會有人接住我，而讓我安全的落地。」

溫尼考特說，焦慮是環境失誤留下的回聲。

他認為，嬰兒最早的安全感來自：

⠂一個穩定可靠的抱持環境（holding environment）

⠂一位能調節孩子情緒、可倚賴的「夠好的母親或夠好的照顧者關係」（good-enough mother）

若早期照顧環境無法給予足夠的回應與支持，孩子就會開始用「自己」撐住世界，壓抑、扭曲、迎合、預測一切可能的危險，只為了「別被這個世界吞沒」。這，就是假我（False Self）的誕生。

而焦慮，就是當假我撐不住時，真我從深處傳來的求救訊號。

焦慮是「過熟的警報系統」——孩子成了自己的照顧者

當環境不再穩定，孩子便提早啟動內在的「過度觀察模式」：

他們過度覺察、過度體貼、過度理解。因為他們學會了：沒有人在看著我，那就只好我來看著我自己。

這些孩子不是「太敏感」，不是「太容易焦慮」；他們其實是：太努力地活著。

每一個恐懼的背後，藏著一段無人理解與承接的孤單經驗。

當假我撐太久，焦慮就成了裂縫裡的呼喊

我們常看到這樣的孩子或大人：

⠂看起來很有禮貌、很配合

⠂害怕麻煩別人、害怕表現不好

⠂過度在意他人的感受與眼光

⠂小心翼翼地過每一天

他們活得「好好的」，卻在夜裡崩潰，深深覺得孤單。

這些，都是假我為了保護真我所建立的防線。

而焦慮是那個被壓抑的真我，在黑暗中敲打牆壁：「我還在這裡。我得多大聲的發動，讓你看見我？」

如果溫尼考特坐在諮商室，或許會詮釋：「焦慮不是你的問題，問題是你曾經沒有一個地方可以安心地焦慮。」

在一個足夠安全的環境裡，孩子可以害怕、可以發脾氣、可以表現不好。

但在不夠安全的環境裡，孩子只能把所有情緒收回去，建立起假我，換來一點點看似穩定的表面。

那代價是

⠂一點點社交挫折，就讓人陷入深海

⠂一句話講不好，就覺得整個人不被愛

⠂一個訊息沒回，就像全世界都要遺棄自己

這些，都是情緒的傷，身體會記住，過去沒有被調節過的情緒殘留在身體裡的痕跡。

那麼，我們該如何和焦慮重新相處？

溫尼考特的答案，不是「放輕鬆」或「想開一點」——

而是：為自己重新創造一個「抱持的環境」。

這可能是一段穩定、真誠的關係；

一個能哭的房間；

一位能聽你說話的人；

一個不需表現的空間；

一次願意軟下來、能被接住的時刻。

這些日常小事的累積，會讓真我願意探出來一點點。

當真我被碰觸、被容納，焦慮就會慢慢從「威脅」轉化為「訊息」——

它不再是怪物，而是一封信，上面寫著：「我好怕，但我還活著。」

焦慮不是你的錯，是你努力活下來的證明。而現在，你正在學習如何讓自己不再只是一個人。

在這個重新被建構的抱持空間裡，

你不需要一次對抗一百種恐懼，

你可以允許自己

在每一次呼吸裡，

慢慢允許自己：靠近、傾聽自己的需要，讓真我浮上來一下，讓我們在自我與關係中被承接，讓療癒發揮作用。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「從《我的一百種恐懼》，看見一顆過早覺醒的心」，未經同意禁止轉載。）