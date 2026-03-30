作者：簡綾萱（諮商心理師）

回想學生時代，成績只要不及格，放學的歡樂、午休的悠閒就被收走，全被補考、罰寫、訂正佔據，甚至可能會面臨終極大BOSS「少一分打一下」的懲罰。這樣的記憶想必不只我，也是很多人的共同回憶。從那時起，「不及格」讓我數學自然不及格，讓我覺得自己是沒有數理腦的人；國文或社會考得好，又讓我把自己標籤成「社會組的料」。我早早學會，透過「及格」這個制度來判斷自己的價值。

這個以分數為中心的看法，對我們一生的影響其實很深、很長。長大後，雖然沒有人再為我們一一打分數，但那套內化的評分機制仍在心裡作動：我是個「及格的孩子」嗎？我是個「及格的父母」嗎？是個「及格的下屬、朋友」嗎？確實沒有分數欄、沒有老師盯著，但那張看不見的試卷，卻一直被我們自己拿出來丈量著。

我覺得最大的可惜不是錯了幾題或沒達到標準，而是我們因此忽略了「過程」。拿考試來說，考了55分，其實代表你已掌握了約一半的內容；只要把另一半補上，你離滿分並不遠。但我們往往只看到「差5分沒及格」的那個角落，第一個念頭是「為什麼會錯這題？」而不是「我已經會了一半，哪裡需要補強？」當我們把所有事情都以「60分為及格基準」來高低評斷時，誰來定義你應該是什麼樣的「及格」？

如果把視角換一換呢？我們可以先試著相信：你本來就足夠。以剛才的考卷為例，試著接納那個考55分的自己。他已經掌握了半數的概念，這不是微不足道，即便結果沒有達到預期，也絕對比完全不做時的自己進步了。身邊很少有人提醒我們：「這一步不是白走的」，那些一點一滴的累積，就是你努力的證明。看見這些累積並收集它們，或許是通往「足夠」的起點。

至於「夠不夠好」這件事，我猜沒有人能給出一個放諸四海皆準的數字。就像存款一千萬對某些人來說非常夠、對另一些人來說遠遠不夠一樣；完成一個專案、養好一段關係、當好一個家人，標準都會隨人而異。我們常常把他人的標準或社會的分數體系當作自己的尺，結果忽略了自己內心真正想要的尺。

一起跟「及格制」和解吧

及格制教會我們衡量，但它不該奪走我們看見自己的能力與成長的權利。若能把內心的那張「及格考卷」放下一點，改以「我在做什麼、我學到了什麼、我有什麼可以繼續靠近」來衡量，也許生活就會多出一點溫柔與彈性空間。即便一輩子都會有「不夠」的感覺，但若能學會看見每一小步，便能慢慢把「足夠」從外在的分數，移回心裡真實的聲音。提出一些些能試試看的小方向：

1. 改寫內心的評分語句

把「我沒有及格」換成「這次我學到了什麼」。語言真的會影響思考模式！少一點打分，多一點好奇。

2. 設定學習的微目標，不只看結果

比如不是只追求「考到70分」，而是設定「理解這個概念並能解釋給別人聽」。過程被看見，結果的壓力能自然減輕一些。

3. 允許不完美的嘗試

把失敗當成實驗結果，而非定義「你」的單一事件。不及格無法定義你是什麼樣的人。

4. 給自己「加分」的時間，但不是懲罰

如果真的想改進，把補課、訂正、練習變成好奇心驅動的活動，而不是被迫要趕快追繳的罰單。

5. 找到能指出你努力的人

有些朋友或同事會自動忽略過程，只看成果。在關係中找找一兩個會看到你努力、並能用具體語言回饋的人，能幫你建立真實的足夠感。

願你我都能少被分數綁架，多一點對自己的同情與肯定。

如果你在閱讀的過程中，發現心裡某個地方被觸動、被戳到，也許那份「一直覺得不夠好」的重量，你已經自己扛了很久。如果你願意，我會在諮商室裡，陪你一起把那些尺慢慢放下，重新找回屬於你自己的節奏吧。

不用立刻變得更好，而更希望是在安全的空間中，一點一點看見自己其實已經很努力、也值得被善待。當你準備好靠近，我都願意在這裡陪你一起看看。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「60分才及格，綁住我們多久呢？」，未經同意禁止轉載。）