心理學研究：3個看似內耗的習慣 其實是高情商表現

摘要 1.成功學總是教我們切斷雜念、停止內耗，我們常被告誡不要過度思考，但這種能力可能正是高情商的展現。 2.高情商的人不會壓抑感受，而是會深度探索情緒，並且從中獲得資產再繼續前進。

「想太多」幾乎成了一種被貼上標籤的負面行為。會議上反應慢半拍、思考該如何回訊息、社交結束後反覆回想對話內容，都常被解讀為做事不夠果斷、行動不夠俐落。

但如果我們把這些行為重新拆解，會發現一個耐人尋味的事實：有些被誤認為「過度思考」的習慣，其實正是高情商（Emotional Intelligence）的展現。

以下是3種我們經常想擺脫的習慣，但或許，它們正是你展現高情商的最佳證據。

習慣1：反覆回想對話

你是否曾在一段對話結束後，腦中反覆播放剛才的場景？「剛剛那句話，會不會太直接？」「是不是我說了什麼讓他不太高興？」乍看之下，這種行為像是在無意義的內耗。

不過，心理學研究指出，這其實展現出一種「情緒評估」的能力，因為你正在解讀對話中的語氣、表情與情境背後的訊號。這樣的反思，讓人有機會修正2個關鍵能力：同理心與換位思考。

高情商的人，不追求永遠說對話，而是願意在事後誠實檢視自己的言行。長期下來，這種能力會讓我們省下因誤解而浪費的溝通成本。

習慣2：做決定前想很多

做決定前習慣性停頓良久的人，在職場或團隊中特別容易被誤會，甚至會被貼上優柔寡斷的標籤。

但從心理學角度來看，躊躇不決的決策習慣，其實是一種「換位思考」的能力，而換位思考是與同理心及人際互動高度相關的認知能力。換句話說，他們不是慢，而是在進行更完整的「情緒影響評估」。

正如學術期刊《早期兒童發展與照顧》（ECDC）2015年的研究指出，換位思考是學習合作、減少人際衝突以及提升合作品質不可或缺的能力。

如果用企業語言來說，這其實是一種「人際風險控管機制」。他們會在大腦中模擬各種可能性：這封郵件發出去，會觸動團隊成員哪根敏感神經？這個變革計畫，是否照顧到基層員工的安定感？

從多面向考量利害關係的思維模式，在旁人眼中或許顯得猶豫不決，但本質上是在謹慎評估行為的「影響力」。

習慣3：分析自己的反應

在會議中突然感到煩躁，或是在某個人身邊時莫名緊繃，多數人會選擇忽略這些感受，但高情商的人，會停下來問自己：「我到底在不安什麼？」「我為什麼會有這種情緒？」心理學稱這種能力為「情緒標籤化」，也就是能夠辨識並命名自己的情緒。

2018年發表於《情緒評論》（Emotion Review）的一項研究發現，當我們能精準辨識並為自己的情緒命名時（例如清楚說出「我現在感到焦慮」），大腦杏仁核的活躍度反而會下降，這種情緒的強度也會隨之降低。

與其讓未被察覺的壓力在潛意識裡悶燒，不如透過反思將它轉變為有用的情報。這種內在覺察，看似細膩甚至敏感，但本質上是一種高度成熟的自我管理能力。因為只有看得見，才有機會調整；只有理解，才談得上改變。

成長型反思、消耗型內耗究竟差在哪？

我們不需要為自己的「想太多」感到抱歉，研究顯示，願意停下來審視、思考與感知的特質，在未來，會越來越有價值，甚至可能是最稀缺的競爭力。

不過，「想很多」並非永遠是優勢；真正的差別在於，它能否成為「行動」的動力。

高情商的人知道，思考的價值不在於深，而在於能否轉化為改變。相反的，如果思考只是讓人困在自我批評或焦慮之中，那就從「洞察」變成了「內耗」。

當這份敏銳能被有意識的引導至建設性的方向，它就不再只是精神內耗，而是資產。它讓你理解人性，懂得人際間的眉角，更能與自己和諧相處。

資料來源：Forbes、ExpertEditor

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《原文心理學研究：3個看似內耗的習慣，其實是高情商表現》