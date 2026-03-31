照片要修圖才敢傳出去？心理師揭「容貌焦慮12警訊」…你中了嗎？

拍完照之後，你一定要先修圖，才敢把照片傳給別人嗎？如果沒有濾鏡、沒有美肌、沒有調整臉型和身材，就會覺得那不是自己，甚至不想讓人看見，這究竟只是愛美，還是焦慮早已悄悄上身？在《從裝扮洞察人心》中，林萃芬從修圖行為切入，指出愈來愈多人以為自己是在經營形象，實際上，卻可能正一步步掉進「容貌焦慮」而不自知。

身邊很多朋友拍完照後，都會說：「回去修好圖後，再把『美照』傳給你。」而我們也常常期待，朋友究竟會如何加工照片，讓容貌美上加美。林萃芬指出，修圖其實是一種「印象管理」的行為，盡可能將照片修成自己想要呈現的形象，像是把眼睛加大一點、身材變瘦一點、皮膚變好一點、臉型變小一點，一方面試圖給別人留下美好的印象，提高別人對自己的評價，另一方面，也是依照社會審美的標準來修飾自己，期待能夠贏得別人的正向回饋。

但若太過在意別人眼中的自我外貌，就很容易過度焦慮，無法忍受自己的「不完美」被看見，太過執著於修圖，沒有修過的照片就無法見人。長期下來，不只可能影響心理健康，若只對修過圖的照片有自信，慢慢地也會變得不敢以真面目示人，自信心反而因此大幅降低，甚至變得更加沒自信。

心理學家的研究顯示，當人們的自戀程度越高時，就會越常使用社群媒體發布關於自己的各種訊息，渴望贏得別人的關注、按讚、留言與支持，並將這些外在回饋視為自我價值感的重要來源。基於這樣的心理，倘若修圖後的照片又獲得好友們的大力讚賞，接下來就可能像被制約一樣，更加積極用心地拍照與修圖，期待得到更多肯定與讚美。

那麼，怎樣才算「容貌焦慮」？林萃芬指出，拍照時如果沒有使用濾鏡、修圖，就會感到焦慮，擔心自己不夠好看，為了追求完美，每張照片都要仔細檢查有沒有需要調整的地方。同時，也會很在意別人上傳自己的照片，深怕別人拍的照片暴露自己的缺點，若是覺得不滿意，還會請對方把照片下架。此外，日常生活中也會時刻注意自己的外貌，就算只是出門倒個垃圾、下樓拿個東西，也要化個美美的妝，不然就出不了門。倘若出現這些行為，就表示自己可能有「容貌焦慮」的狀況。

她在諮商過程中也發現，有容貌焦慮的人越來越多，特別是疫情期間，不少人可以藉著口罩遮住自己不滿意的部位，後來即便解封了，可以自行決定要不要戴口罩，他們還是堅持戴著，無法脫下口罩。也有的人是對自己剛長出來的白頭髮極度焦慮，害怕自己變老，或是對臉上不太明顯的細紋耿耿於懷，不能接受任何象徵老化的痕跡出現在自己臉上。還有人是對自己的身材胖瘦非常敏感，連有人誇獎自己「看起來氣色很好」，都認為對方是在暗示自己變胖了，導致人際互動變得緊繃焦慮。

〔測驗〕想知道自己有沒有「容貌焦慮」？不妨先檢視以下12項心理與行為指標：

01.經常會忍不住照鏡子，反覆檢查自己的外觀。 02.會對自己的長相、皮膚、身材，或是身上的某個部位感到非常不滿意。 03.會因為對自己的外貌不滿，而導致心情低落、憂鬱不開心。 04.常常會因為對自己外貌不滿意，而放棄社交活動。 05.會因為對自己的外貌缺乏自信，而認為自己不值得被愛。 06.常常會因為外貌的關係，而陷入煩惱中不可自拔。 07.會因為外貌而影響自己的親密關係發展。 08.常常會跟別人比較自己的外貌，總覺得自己比不上別人。 09.會常常詢問別人關於自己容貌的問題，希望別人可以給自己一些意見。 10.當別人誇獎自己的外貌時，會不相信對方的讚美，認為對方是在安慰自己。 11.拍照時如果沒有使用濾鏡、修圖，就會感到焦慮，擔心自己不夠好看。 12.會試圖透過整型手術改變自己的外貌，以降低焦慮。

林萃芬指出，由於這12題都是「容貌焦慮」的心理和行為指標，所以如果回答「是」的答案越多，就代表「容貌焦慮指數」越高。想要降低「容貌焦慮」，可以從改變對自己的「身體評價」開始。

《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》。圖/時報出版提供

心理學家研究發現，從小我們就被教導，「身體」是別人如何判斷自己的重要因素。從電視到廣告，從網路到影音平台，都在建立一個難以達到的標準，特別是跟身體有關的標準。這些標準透過各種媒體平台不斷影響我們對身體的態度，這就是所謂的「身體評價」。對自己身體評價越負面的人，越容易經驗到「社會體格焦慮」，擔心別人會怎麼觀察或評價自己的身體外觀，因而感到焦慮不安。

「愛美是人類的天性」，了解自己的優點，欣賞自己、喜歡自己，展現自我的魅力，這是健康的愛美。相對地，如果眼中看不到自己的美，只看到不滿意的地方，就需要轉換看自己的角度，一方面把注意力從身體外觀轉移到其他地方，另一方面，也把注意力從「不滿意的地方」轉移到「滿意的地方」，雙管齊下，慢慢建立對自己的信心，才是健康的「愛美」。

(本文摘錄自《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》，時報出版，未經同意禁止轉載。)