沒發生任何事…卻莫名低落？ 心理學家的解釋讓人鬆一口氣

摘要 我們背負的傷痛，往往比自己想像得更多。只有當神經系統感知到周遭足夠安全時，那些尚未被消化的情緒能量才會慢慢釋放。

你有沒有過這種經驗：明明沒發生什麼事，內心卻突然湧上一股悲傷與失落感？

曾在美國國家航空暨太空總署（NASA）擔任壓力顧問的心理學家，彼得‧A‧萊文博士（Dr. Peter A Levine）認為，在好端端時莫名感到悲傷，是因為人體終於感受到足夠安全，才得以處理被積壓多時的情緒。

藏在神經系統內的「候診室」

人類的神經系統極有策略性，當我們處於高壓或不穩定的環境，身體會優先處理「生存」問題，將悲傷、失落的情緒「存檔」。這些感受沒有消失，而是送進一個看不見的候診室暫時擱置，等待日後處理。

萊文博士研發出的軀體體驗療法（Somatic Experiencing, SE）的核心觀點正是：創傷不只存在於記憶或想法中，也會儲存在身體的神經系統裡。

這也是為什麼，情緒釋放通常不是發生在最困難的時刻，而是在困難結束之後。好比說，在親人喪禮期間哭不太出來，但在親人離世後的某天夜裡，會因想起他不在了才大哭。

為了生存，我們必須截斷感受；當環境趨於平穩，洩壓閥門才會慢慢打開。

不明確的悲傷感從何來？

被擱置的負面感覺，不一定來自重大事件，也可能沒有好好處理的遺憾，例如童年時期未被滿足的需求、渴望卻未曾得到的家庭支持...等。

這些被心理學家寶琳·博斯（Pauline Boss）稱為「模糊的喪失」（Ambiguous Loss），它們是那些缺乏明確結果，也無法被社會認可的悲傷。這些傷痛沒有一個明顯的葬禮或儀式，但它們一直存在於神經系統中。

然而，心理學家提醒我們：能夠在安全時感受到悲傷，是心理韌性（Resilience）強大的表現，代表身體正在整理那些過去沒來得及處理的情緒。

下次，這股無名的重量再襲來，試著與它共處。當我們找不到原因卻想哭，告訴自己「這不是現在的問題，這是過去的釋放」。現代人的身體長期超載，在恢復穩定後開始清理積壓的資料，過程可能有些沉重，但它同時也是恢復平衡的重要步驟。

資料來源：SiliconCanals、psychotherapy

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