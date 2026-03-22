當孩子說「我不行」 美國奧運國家隊心理教練：最有智慧的父母這樣回應

摘要 美國近半數Z世代工作者自信心不足，而這個問題的根源，往往可以追溯到童年。NFL與奧運田徑隊心理教練坎福，教你兩個具體工具，幫孩子從小建立面對挫折的能力。

你有沒有發現，孩子在做某件事之前，會先說「我不行」？

曾擔任國家美式足球聯盟（NFL）明尼蘇達維京人隊，及美國奧運田徑隊心理教練的坎福（Cindra Kamphoff）說，這不是孩子的問題，而是一個正在蔓延的危機。

根據她共同撰寫的《2025年美國自信心全國研究報告》，美國近半數Z世代工作者自信心不足，習慣拿自己和別人比較、壓抑自己的意見。美國疾病管制與預防中心（CDC）2024年的報告也發現，認為自己獲得了足夠情感支持的美國青少年，比例低於6成。

在AI開始大規模取代職缺的當下，這種「不自信」恐怕只會更深。根據Goodwill Industries International 2025年的調查，Z世代工作者中只有28%對「萬一失去工作，下一步該怎麼做」感到有信心，遠低於嬰兒潮世代的59%。

與其等到孩子進入職場才面對這道難題，不如從童年開始刻意培養自信心。坎福建議父母從兩個具體工具著手：

教孩子認識並管理「內在批評者」

每個人心中都有一個負面的內在聲音，心理學稱之為「內在批評者」。這是人類大腦的演化機制——把潛在的問題推到意識前端，促使我們解決它。但當孩子並非真的處於危險中，這個聲音卻不斷批評自己，就會造成不必要的壓力與自我懷疑。

坎福有一套她稱為「真相計」（Truth Meter）的工具，幫助孩子學會質疑那個負面聲音。每當負面自我對話出現，試著問自己三個問題：這是真的嗎？這個想法對我有幫助嗎？我現在可以選擇一個更有力量的想法嗎？

最嚴苛的自我批評往往並不真實，或只是扭曲的版本。學會質疑它，才能打破惡性循環。

讓失敗變得「正常」

孩子遭遇挫折時，第一個反應往往是責怪自己。坎福認為，父母能給孩子最有力量的觀念，就是：根本沒有所謂的失敗，每一次挫折，都是學習新事物、改進方法的機會。

她設計了一套「學習—放下—回來」（Learn-Burn-Return）三步驟，幫助孩子從失敗中站起來，而不是在其中打轉。

第一步「學習」：從這次失敗中找出下次可以改變的地方。父母可以問孩子：「你下次會怎麼做？」同時提醒他們，犯錯是暫時的，它無法定義你這個人。

第二步「放下」：用一個固定的動作或話語，象徵性地與那次失敗告別。坎福建議教孩子一個簡單易重複的動作，例如「甩掉它」，讓身體發出訊號：是時候把那個負面經驗留在過去了。

第三步「回來」：用正向的自我對話和肢體語言，幫助孩子回到有信心的狀態。提醒他們自己的強項，以及這次挫折的教訓如何幫助他們成長。

坎福強調，建立長久的自信心是一個從童年就開始、可以延續到成年的過程，需要父母有意識地去培養。「當你刻意培養孩子的自信，你是在為他們打造一生成功的基礎。」這句話，或許也適用於大人自己。

資料來源：CNBC、Newsweek

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